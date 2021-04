Gigantyczny wyciek danych z Facebooka. Informacje pół miliarda użytkowników ujawnione

Tak wielkiego wycieku danych jeszcze nie było. Z serwerów Facebooka wykradziono informacje o ponad pół miliarda użytkowników. Wśród poszkodowanych są liczni Polacy.

533 miliony rekordów. Oto skala ataku cyberprzestępców, którzy wzięli na cel Facebooka. Ich ofiarą padła ogromna baza danych, zawierająca informacje o użytkownikach największej platformy społecznościowej świata.

Jak wynika z ujawnionych informacji, łupem cyberprzestępców padły całkiem obszerne dane. Są to imiona i nazwiska, indywidualne ID przypisywane przez Facebooka każdemu użytkownikowi, daty urodzenia, informacje o lokalizacji, a w niektórych przypadkach także adresy e-mail i dane biograficzne.

Wiadomo również, jak wygląda kwestia geograficznego rozkładu ukradzionych danych. Dotyczą one obywateli 106 krajów. W grupie tej znalazły się 32 mln Amerykanów, 11 mln mieszkańców Wielkiej Brytanii, a także 2,6 mln użytkowników z Polski.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.



This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.



I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8