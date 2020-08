Grupa antyszczepionkowców: "sprawdzanie faktów przez Facebook to cenzura"

Wygląda na to, że organizacja antyszczepionkowa nie lubi, gdy treści, które publikuje, nazywane są "dezinformacją". Niestety niepokojące jest to, że CHD chce, aby informacje podważające szczepienia traktować jako opinie - w ten sam sposób, jak negowanie zmian klimatu spowodowane działalnością człowieka. Osobiście uważam, że obydwa zjawiska zaprzeczają konsensusowi naukowemu ( w przypadku klimatu to już oficjalnie 100 procent ) oraz dekadom udokumentowanych i zweryfikowanych badań. Nie można stawiać twardej nauki i faktów na szali z opinią przekazaną w formie "wierzenia".