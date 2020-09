Huawei Harmony OS 2.0: testowe SDK trafia do pierwszych deweloperów

Udostępnij:

Huawei stawia kolejny krok na drodze do rozwoju drugiej wersji swojego mobilnego systemu HarmonyOS. Jak podaje Digitimes, twórcy oprogramowania między innymi na urządzenia z większymi ekranami (czyli w praktyce – telewizory) dostali już propozycję pobrania testowej wersji SDK HarmonyOS 2.0. Deweloperzy aplikacji na smartfony mają zyskać taką możliwość w grudniu 2020 roku.

Huawei HarmonyOS 2.0 jest dla producenta szczególnie ważny, bo docelowo ma zastąpić Androida w oferowanych urządzeniach. Jak widać po sprzętach, dla których SDK jest już dostępne, w pierwszej kolejności nowy system zostanie wykorzystany przez twórców aplikacji na smartTV, ale także wereables i dla innych akcesoriów. Smartfony zostawiane są na koniec, ale już w przyszłym roku mają zostać pokazane pierwsze modele.

HarmonyOS 2.0 to szansa dla Huawei na umocnienie swojej pozycji między innymi na europejskim rynku, gdzie obecnie urządzenia tego producenta bez wątpienia nie są najbardziej atrakcyjnymi propozycjami w sklepach. Przez brak obsługi Usług Google, do których przywykli użytkownicy, właściciele w praktyce są zmuszeni do korzystania z autorskiego sklepu AppGallery i Huawei Mobile Services, co nie każdemu musi się podobać.

Nie oznacza to jednak, że to jest to zła alternatywa. Huawei podał, że z AppGallery korzysta już 490 milionów użytkowników. Choć są to najpewniej dane z całego świata, włącznie z rodzimym – chińskim – rynkiem, warto wiedzieć, że w sklepie dostępny jest już szereg znanych i lubianych aplikacji. Niedawno do ich listy dołączył na przykład TomTom ze swoją nawigacją. Na tym etapie nie można więc zakładać, że HarmonyOS nie ma szans na równą walkę z Androidem czy iOS-em na przykład za parę lat, gdy zostanie dopracowany.