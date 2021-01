Intel z nowym dyrektorem generalnym. Gigant potwierdza doniesienia

Bob Swan ustąpi ze stanowiska dyrektora generalnego Intela, a jego miejsce zajmie dotychczasowy prezes firmy VMWare, Pat Gelsinger. Do zmiany na tym prestiżowym stanowisku dojdzie już 15 lutego. O sprawie jako pierwszy poinformował serwis CNBC, a wkrótce doniesienia potwierdził sam Intel.

Bob Swan pełnił funkcję dyrektora generalnego dwa lata. Stanowisko objął po tym, jak z niewyjaśnionych powodów zrezygnował z niego Brian Krzanich. Podczas jego kadencji, firma m.in. opóźniła premierę najnowszej generacji procesorów oraz zakończyła wieloletnią współpracę z Apple. Gigant z Santa Clara borykał się także z problemami związanymi z lukami bezpieczeństwa.

