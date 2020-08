Jaki laptop kupić? Ranking polecanych laptopów na sierpień 2020

Udostępnij:

Poszukiwania idealnego laptopa to nie lada wyzwanie. Sklepy kuszą ogromem ofert oraz promocjami, przez co coraz ciężej odnaleźć się w multum urządzeń dostępnych na rynku. Aby pomóc niezdecydowanym w zakupach, razem z firmą x-kom, przygotowaliśmy ranking laptopów, dzięki któremu łatwiej będzie odnaleźć im wymarzoną maszynę.

Tak jak w poprzednich przeglądach laptopów, ranking został podzielony na trzy kategorie - notebooki, laptopy gamingowe i ultrabooki. Każda z nich jest dodatkowo pogrupowana cenowo, aby ułatwić odnalezienie sprzętu w interesującym go przedziale cenowym.

Spis treści

Ranking notebooków

Tak jak w poprzednich edycjach zaczynamy od zestawienia notebooków. Znalazły się w nim komputery, które sprawdzą się w większości typowych, domowych zastosowań. Niektóre droższe modele pozwolą zagrać w nowsze gry. Laptopy z tej kategorii są najczęściej najbardziej poszukiwanym sprzętem do pracy biurowej.

Notebooki do 2000 zł

ASUS X509JA

W budżecie do 2000 złotych sprawdzi się ASUS X509JA. Laptop został wyposażony w procesor Intel Core i3-1005G1 (2 rdzenie, 4 wątki, 1.20-3.40 GHz, 4MB cache), 4 GB pamięci RAM oraz dysk SSD 256 GB. Przekątna ekranu wynosi 15,6”, zaś całość waży 1,65 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki do 3000 zł

Dell Inspiron 3593

Posiadając budżet do 3 tysięcy, możemy wybrać Dell Inspiron 3593. W środku znajdziemy 8 GB pamięci w połączeniu z procesorem Intel Core i5-1035G1 (4 rdzenie, 8 wątków, 1.00-3.60 GHz, 6MB cache). Do tego dysk SSD 256 GB, matryca 15,6” i możliwość wygodnego połączenia notebooka ze smartfonem za pomocą Dell Mobile Connect. Laptop jest stosunkowo lekki, waży 1,92 kg, więc sprawdzi się również uczniom i studentom.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki do 4000 zł

Lenovo IdeaPad S540-15

Lenovo IdeaPad S540-15 z ekranem o przekątnej 15,6” to idealny laptop w budżecie do 4000 złotych. Sprzęt wyposażono w czterordzeniowy procesor Intel Core i5-10210U (8 wątków, 1.60-4.20 GHz, 6MB cache), 8 GB RAM, kartę graficzną NVIDIA GeForce MX250 oraz dysk SSD 480 GB. Całość waży 1,75 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki do 5000 zł

MSI Modern 15

W sytuacji gdy możemy wydać do 5 tysięcy, pochylmy się nad MSI Modern 15. Jego konfiguracja zawiera czterowątkowy ośmiordzeniowy procesor Intel Core i5-10210U (1.60-4.20 GHz, 6MB cache), grafikę NVIDIA GeForce MX330, dysk 512 GB SSD oraz 8 GB RAM. Matowa matryca LED ma przekątną 15,6”, a cały laptop waży 1,6 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki powyżej 5000 zł

LG GRAM 17

Tym, którzy dysponują znacznie większym budżetem niż 5 tysięcy, polecamy do rozważenia LG GRAM 17. Pomimo swojej ultralekkiej wagi, zaledwie 1,35 kg, laptop posiada dużą matrycę IPS 17” o proporcjach 16:10. Swoją wagę sprzęt zawdzięcza obudowie ze stopu karbonowo-magnezowego. Jeżeli zaś chodzi o wnętrze laptopa, to mamy w nim procesor dziesiątej generacji Intel Core i7-1065G7 (4 rdzenie, 8 wątków, 1.30-3.90 GHz, 8MB cache), 8 GB RAM, oraz dysk SSD 512 GB.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ranking laptopów gamingowych

Jeżeli szukacie sprzętu, który pociągnie każdy najnowszy tytuł, to właśnie takim laptopom dedykowana jest następna kategoria. Laptopy gamingowe zazwyczaj posiadają bardzo wydajne podzespoły, specjalnie dostosowane chłodzenie, dodatkowe podświetlenie do grania w nocy i inne, ciekawe uprzyjemnienia. Nie da się jednak ukryć, że maszyny z poniższego zestawienia nie należą do najlżejszych, dlatego mogą nie sprawdzić się, chociażby, do noszenia ze sobą na uczelnię.

Laptopy gamingowe do 4000 zł

Lenovo IdeaPad Gaming 3-15

Fanom grania z budżetem do 4 tysięcy polecamy Lenovo IdeaPad Gaming 3-15. Dwa wentylatory i wydajny system wentylacyjny dbają o stan komponentów. Jeżeli zaś o nie chodzi, to sprzęt posiada procesor Intel Core i5-10300H (4 rdzenie, 8 wątków, 2.50-4.50 GHz, 8 MB cache), 8 GB pamięci RAM, grafikę NVIDIA GeForce GTX 1650Ti i dysk SSD 512 GB. Do tego ergonomiczna klawiatura i ekran 15,6” z wąską ramką.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Laptopy gamingowe do 5000 zł

MSI Bravo 17

Jeżeli poszukujemy w budżecie do 5 tysięcy, obejrzyjmy MSI Bravo 17 z procesorem AMD Ryzen 5 4600H (6 rdzeni, 12 wątków, 3.00–4.00 GHz, 11 MB cache), grafiką AMD Radeon Pro 5500M i ze świetnym systemem chłodzenia. W środku znajdziemy także dysk SSD 512 GB. Matowa matryca IPS ma 17,3”, a cały sprzęt waży 1,96 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Laptopy gamingowe do 6000 zł

HP OMEN 15

Proponowany komputer do gier w tej kategorii cenowej to HP OMEN 15, z procesorem Intel Core i5-9300H (4 rdzenie, 8 wątków, 2.40-4.10 GHz, 8MB cache), 16 GB pamięci RAM, dyskiem 512 GB i kartą graficzną NVIDIA GeForce GTX 1660Ti. Sprzęt ma matową matrycę IPS o przekątnej 15,6” i waży 2,43 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Laptopy gamingowe powyżej 6000 zł

Razer Blade 15

Tym, którzy są gotowi wydać na laptopa więcej niż 6 tysięcy, polecamy Razer Blade 15. Ten gamingowy laptop został wyposażony w procesor dziesiątej generacji Intel Core i7-10750H (6 rdzeni, 12 wątków, 2.60-5.00 GHz, 12 MB cache), układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 2060, 16 GB pamięci RAM i dysk SSD 512 GB. Matryca IPS jest matowa, o przekątnej 15,6”. Sprzęt waży 2,06 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ranking ultrabooków

Zestawienie laptopów zamyka ranking ultrabooków, czyli sprzętu o rosnącej popularności, ze względu na niewielką masę i długi czas pracy na baterii. Droższe ultrabooki najczęściej radzą sobie z nowymi tytułami gier czy bardziej specjalistycznym oprogramowaniem, przez co są często wybierane przez programistów i grafików.

Ultrabooki do 3000 zł

Huawei MateBook 13

Szukając ultrabooka do 3000 złotych, wybralibyśmy lekkiego (zaledwie 1,3 kg) Matebooka 12 od Huawei. W środku znalazł się procesor AMD Ryzen 5 3500U (4 rdzenie, 8 wątków, 2.10–3.70 GHz, 6 MB cache), 8 GB RAM-u, dysk SSD 256 GB oraz karta graficzna AMD Radeon Vega 8. Sprzęt posiada błyszczącą matrycę IPS o przekątnej 13” i proporcji ekranu 3:2.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki do 4000 zł

HP ProBook 445 G7

W podanym przedziale cenowym wybralibyśmy HP ProBook 445 G7 z procesorem AMD Ryzen 5 4500U (6 rdzeni, 6 wątków, 2.30–4.00 GHz, 8 MB cache). Do tego 16 GB pamięci RAM, dysk SSD 256 GB oraz karta AMD Radeon Graphics. Laptop został wyposażony w 14” matową matrycę IPS i waży 1,52 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki do 5000 zł

ASUS ZenBook 14

W budżecie do 5 tysięcy złotych nasza propozycja to ultrabook ASUS ZenBook 14. Model ten posiada procesor Intel Core i5-10210U (4 rdzenie, 8 wątków, 1.60-4.20 GHz, 6MB cache), 16 GB pamięci RAM, kartę graficzną NVIDIA GeForce MX250 oraz dysk SSD 512 GB. Przekątna ekranu wynosi 14”, matryca jest matowa, LED-owa. Ultrabook waży tylko 1,14 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki do 6000 zł

Lenovo Yoga C940-14

Spośród ultrabooków do 6 tysięcy złotych, postawilibyśmy na Yogę C940-14 od Lenovo. W środku Yogi znajdziemy procesor Intel Core i7-1065G7 (4 rdzenie, 8 wątków, 1.30-3.90 GHz, 8MB cache), 8 GB RAM-u, dysk SSD 256 GB i grafikę Intel Iris Plus Graphics. Jej matryca jest LED-owa, błyszcząca, o przekątnej 14”. Laptop waży 1,35 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki powyżej 6000 zł

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7

Kiedy dysponujemy budżetem ponad 6 tysięcy, świetnym wyborem wydaje się być Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Sprzęt wykonany został z włókna węglowego, przez co powszechnie uważany jest za najbardziej wytrzymały sprzęt na rynku. W środku Carbona znalazł się procesor Intel Core i5-8265U (4 rdzenie, 8 wątków, 1.60-3.90 GHz, 6 MB cache), 16 GB RAM-u, grafika Intel UHD Graphics 620 oraz dysk SSD 512 GB. Ekran ma przekątną 14”, jest LED-owy i matowa. Laptop jest bardzo lekki, waży tylko 1,12 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę: