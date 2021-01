Karty RTX 3060 mogą być droższe od RTX 3060 Ti. A przynajmniej niektóre modele

Udostępnij:

Ceny kart graficznych nieuchronnie rosną. Według serwisu VideoCardz, najnowszy model GeForce RTX 3060, który zapowiadano jako najlepszy współczynnik ceny do wydajności w serii Ampere, będzie droższa od RTX 3060 Ti.

Według zapowiedzi Nvidii, ceny GeForce RTX 3060 miały zaczynać się od 329 dolarów, czyli o 70 dolarów mniej, niż GeForce RTX 3060 Ti. Jednakże producent nie zamierza wydawać na rynek niereferencyjnych modeli, a więc możemy spodziewać się znacznie wyższych cen. I pierwsze plotki wskazują na to, że takie przypuszczenia mogą mieć odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Do sieci trafiły zrzuty ekranu przedstawiające witrynę brytyjskiego sklepu CLL Computers. Sprzedawca nie ujawnił cen nowych kart bezpośrednio na swojej stronie internetowej, ale poprzez błąd w systemie sklepu udało się do nich dotrzeć. Jak widać na poniżej załączonym zrzucie ekranu, spora część z cen wynosi 499 funtów, co sugeruje, że sprzedawca nie zna jeszcze dokładnych cen detalicznych produktu.

Nvidia GeForce RTX 3060 – miało być tanio, a jest prawie dwa razy drożej

Tylko modele ASUS-a wyglądają na odpowiednio wycenione, ale nie należy brać ich za stuprocentowy dowód. W każdym razie wygląda na to, że niektóre modele GeForce RTX 3060 są droższe od modeli GeForce RTX 3060 Ti. Przykładowo, ASUS ROG Strix GeForce 3060 OC Edition kosztuje 513 funtów (585 dolarów bez vat), a ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti Mini OC Edition kosztuje 495 funtów (564 dolary bez vat).

To co prawda dwie różne edycje kart, ale ceny są bardzo zbliżone. To z kolei sugeruje, że nie powinniśmy spodziewać się rewolucji jaką zapowiadała Nvidia, a raczej kolejnego modelu w podobnym sektorze cenowym, który i tak trudno będzie zakupić. Problemy z dostępnością kart graficznych Nvidii nadal nie zostały rozwiązane i nie wiadomo, kiedy będzie można spodziewać się możliwości zakupu sprzętu "od ręki".