Kod źródłowy Windows NT 3.5 wyciekł. Brakuje istotnego elementu

Udostępnij:

Portal The Verge ogłosił w pozbawionym linków artykule o wycieku kodu źródłowego systemu operacyjnego pierwszej konsoli Xbox oraz źródeł systemu Windows NT 3.5, jednego z najstarszych poprzedników dzisiejszych Okienek. Artykuł oraz większość jego przedruków (w tym te polskie) cierpią na pewne zaskakujące (jak na autora) braki. Część z nich może wskazywać, że nie ma tu w zasadzie żadnej historii do opisania.

Przede wszystkim, kod źródłowy oryginalnego Xboksa wyciekł już dawno temu. Wiedział o nim na przykład w 2005 roku (nieco okrzepły już wtedy) projekt Linux on Xbox i wiedza ta nie była uznawana za coś nowego. Zamknięte, "scenowe" grupy wymieniały się SDK, buildkitem i źródłami Xboksa już wiele lat temu. Nie do końca wiadomo, dlaczego nagle temat wrócił do wiadomości, ale bez znajomości grupy która dokonała wycieku, trudno powiedzieć coś więcej.

Ogólniki i półprawdy

Po drugie, nie zgadza się opis systemu operacyjnego. Wielokrotnie skracana historia rozwoju oprogramowania Xbox, jego powiązanie ze stosem sieciowym Windows 2000 i środowiskiem DirectX, sprawiają że często błędnie mówi się o nim jako o "zmodyfikowanej wersji Windows 2000". Xbox OS to pod wieloma względami jakaś wersja NT, ogółem system jest zdecydowanie efektem wysiłku zorientowanego wyłącznie na konsole. Poza tym, wyciek nie pomoże twórcom emulatorów. Problemy z emulacją Xboksa wynikają z innych kwestii niż nieznajomość XBOXKRNL.EXE

Xbox and Windows NT 3.5 source code has leaked online. The code is for part of the original Xbox console kernel, and the Windows NT 3.5 code is of a near-final version of the OS. Details here: https://t.co/bmTLP8ioFw pic.twitter.com/Hn1dv9Pzgn — Tom Warren (@tomwarren) May 21, 2020

Wreszcie, wyciek "niemal finalnej" wersji Windows NT 3.5 jest mniej istotny niż wyciek pokaźnej połaci kodu o wiele ważniejszego Windows NT 4.0. Dołączone do kodu narzędzia budowania także nie są czymś nowym. Zapewne bowiem chodzi o toolkit RAZZLE (z drzewa nt\public\tools). Swoją drogą: wiedzieliście, że "nielegalne" źródła Windows NT dalej leżą na GitHubie, nawet po wykupieniu go przez Microsoft?

Mityczne oprogramowanie

Wyciek źródeł NT z tego okresu byłby ciekawy tylko w jednym scenariuszu: otóż gdyby zawierał składniki projektu Cairo, a przede wszystkim sterownik systemu plików OFS. Czas premiery Windows NT 3.5 to bowiem także czas dynamicznych początków proejktu Cairo, mającego na celu "zastąpienie NT" (będąc w praktyce jego nową wersją). Cairo było specjalnym wariantem NT 3.51 i 4.0, a pierwsze jego wersje budowano jeszcze zanim miała miejsce premiera Windows NT w ogóle.

To nie są droidy, których szukacie

W momencie wydania NT 3.5 (a wyciekły build jest "niemal finalny"), Cairo pracował nad takimi cudami, jak Cabinet Explorer, NewShell, X.509 Domains oraz OFS. Te dwa pierwsze pojawiły się potem w Windows 95 i NT 4.0, a domeny były niedziałającym zlepkiem nowych protokołów mniej więcej do 1998 roku. Brakującym elementem Cairo jest OFS.

Wersję 3.5 wydano we wrześniu 1994, wyciek dotyczy źródeł z sierpnia, a pewien znany, dziwaczny build z listopada zawiera wersję 0.33 OFS. Komponent ten był nieobecny we wszystkich wersjach NT poza tymi specyficznie budowanymi jako Cairo. Wydaje się on być na tyle oddzielny od reszty projektu NT, że nie ma go w źródłach na GitHubie ani w wycieku o którym pisze Verge. OFS pojawił się tylko raz, w dziwnej kompilacji z grudnia 1995. Następnie przepadł na zawsze. O nim też dziś nie napisano.