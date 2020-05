Kto oferuje najszybszy internet mobilny LTE w Polsce? Jest ranking za kwiecień

Udostępnij:

Orange odzyskuje koszulkę lidera prześcigając T-Mobile, ale różnica nie jest kolosalna. Serwis RFBenchmark opracował nowy ranking na podstawie 76197 pomiarów użytkowników aplikacji. Zauważono przy tym znaczny spadek ilości testów - w lutym wykonano je aż 431229 razy.

Ranking RFBenchmark w kwietniu powstał na podstawie pomiarów użytkowników aplikacji. Oznacza to, że mówimy o użytkownikach urządzeń mobilnych, a testy prędkości z użyciem połączenia Wi-Fi nie są brane pod uwagę. Spadek liczby pomiarów powiązany jest z izolacją, a w efekcie rzadszym korzystaniem z internetu mobilnego.

Najwięcej testów dokonano w zasięgu sieci 4G (87,24 proc.). Dla technologii 3G było to 12,64 proc. a dla 2G - 0,11 proc. Rozkład procentowy pod względem operatorów, których usługi testowano mógł mieć wpływ na średni wynik. Play - 30,29 proc. (23097), Orange 30,23 proc.(23043), Plus 21,57 proc.(16439) i T-Mobile 17,91 proc.(13645). Przejdźmy do najważniejszej kwestii - średnia prędkość pobierania.

Internet mobilny LTE w Polsce - ranking za kwiecień 2020:

Orange - 25,6 Mbps (w lutym 25,85 Mbps) T-Mobile - 24,59 Mbps (w lutym 27,44 Mbps) Play - 22,55 Mbps (w lutym 23,65 Mbps) Plus - 19,68 Mbps (w lutym 22,13 Mbps)

Dane za kwiecień nieprzypadkowo porównuję z lutym, a nie marcem. W trzecim miesiącu tego roku z powodu panującej epidemii koronawirusa z Wuhan Polaków praktycznie zamknięto w domach. W kwietniu obostrzenia były już znacznie mniej rygorystyczne, dzięki czemu częściej korzystano z internetu mobilnego. A to daje bardziej wiarygodny obraz sytuacji.

Orange wygrywa w kwietniu również pod względem średniej prędkości wysyłania plików i tutaj różnica jest większa. T-Mobile wygrywa natomiast pod względem najniższego pingu (opóźnienia).

Ranking najszybszego internetu LTE pod względem prędkości wysyłania:

Orange - 13,43 Mbps (w lutym 15,2 Mbps) Play - 11,67 Mbps (w lutym 13,6 Mbps) Plus - 11,07 Mbps (w lutym 14,37 Mbps) T-Mobile - 10,73 Mbps (w lutym 13,5 Mbps)

Ranking najszybszego internetu LTE pod względem pingu:

T-Mobile - 34,41 ms (w lutym 37,43 ms) Orange - 36,97 ms (w lutym 42,42 ms) Play - 38,02 ms (w lutym 38,88 ms) Plus - 43,61 ms (w lutym 45,26 ms)

Czy wprowadzenie sieci 5G przez Plusa może cokolwiek odmienić w majowym rankingu? Niekoniecznie, ponieważ zaledwie kilka urządzeń dostępnych w Polsce jest w stanie obsługiwać technologię sieci 5G. Na ten moment są to: Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei Mate Xs i modem ZTE MC801. Wkrótce dołączą do tego grona smartfony Samsunga z serii S20.