Lenovo Titanium Yoga. Ultra-cienki laptop z nietypowym touchpadem

Laptop konwertowalny Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga będzie pierwszym urządzeniem z sensorem Sensel wykrywającym siłę nacisku płytki dotykowej. Dzięki temu producent był w stanie zmniejszyć jego gabaryty w znacznym stopniu.

Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga ma ważyć 1,15 kg i mieć 11,5 mm grubości. W środku znajdziemy imponujący zestaw komponentów:

procesor 11. generacji Intela Core i7 vPro

do 16 GB RAM i 1 TB PCIe SSD

modem 5G i dwa złącza Thunderbolt 4

Ekran sprzętu będzie się także mocno wyróżniał z racji tego, że 13,5-calowy wyświetlacz ma maksymalną jasność HDR w wysokości 450 cd/m2 z obsługą Dolby Vision. Jego rozdzielczość to 2256 x 1504 pikseli w proprocjach ekranu znanych z marki Surface, czyli 3:2 (idealne do grafiki i obróbki wideo).

Laptop Lenovo pomimo swojej mocnej w swojej klasie specyfikacji ma bardzo cienki korpus.

Firmie udało się zredukować jego grubość poprzez wprowadzenie sensora firmy Sensel do gładzika. Ta technologia pozwala na wykrywanie siły nacisku naszych ruchów na płytce dotykowej, a także znacznie dokładniejsze wychwytywanie ruchów na osi X i Y.

W praktyce oznacza to, że przesunięcie kursora na szerokość całego ekranu będzie wymagało zaledwie milimetrowego ruchu, a nie zmagania się z touchpadem.

Według Lenovo jest to "najcieńszy ThinkPad w historii". Technologia Sensel może być teraz dużym przełomem dla komputerów z Windowsem. Do tej pory za standard "premium" wśród gładzików uchodził tzw. Precision Touchpad. Być może sensory Sensel znajdą szersze zastosowanie wśród sprzętów z wyższej półki - a warto wspomnieć, że są one stworzone nie tylko z myślą o laptopach.

Lenovo ThinkPad X1 Titanium ma wejść do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu. Jego amerykańska cena to ekwiwalent 7105 zł (wg średniego kursu walut NBP z 19.01.2021).