Licytacja WOŚP. Laptop Hyperbook L14 Ultra z okolicznościowym grawerunkiem

Zbliża się 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na Allegro znajdziecie już pełno wyjątkowych aukcji, a wśród nich laptop Hyperbook L14 Ultra z wygrawerowanym logiem WOŚP. Licytacja zaczęła się od złotówki, ale cena szybko wzrosła.

Hyperbook L14 Ultra to lekki, 14-calowy laptop z całkiem efektywną baterią. Waży zaledwie 990g, co zasługuje dzięki ramce ze stopu magnezu i aluminium. Czas pracy laptopa wynosi nawet do 32 godzin. Składa się na to Akumulator o pojemności 73WH i matryca Low Power. Dodatkowo, funkcja szybkiego ładowania pozwala uzupełnić baterię do 50 proc. w 50 minut.

Laptop został wystawiony na aukcji dla WOŚP, a cały zysk ze sprzedaży zostanie przeznaczony na akcję charytatywną. Licytowany L14 Ultra posiada Intel Core i5-10210U, 8GB Ram DDR4 w jednej kości (max 32GB), dysk Western Digital SSD 240GB Green M.2 2280 (odczyt/zapis 540/465MB/s) , Windows Home OEM, matowy ekran 14,0" FHD IPS 1920 x 1080 LED i zintegrowaną grafikę Intel UHD Graphics 620.

Hyperbook L14 Ultra został wystawiony na aukcji od złotówki. W momencie pisania artykułu cena osiągnęła już 4750 zł. Aukcja zakończy się w poniedziałek 13 stycznia o godzinie 10:20. Do ceny należy doliczyć jeszcze koszty wysyłki.

Aukcję znajdziecie na Allegro, pod tym adresem.