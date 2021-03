Linux na początek. Można inaczej.

Nie odzywałem się od dawna w temacie. Ale to zachłyśnięcie się Mintem/Ubuntu. Nie mam pojęcia z czego to wynika.

Ciężki jak Windows, z masą dziwnych zależności i na siłę chcący być czymś czym nie jest.

Będzie prostym językiem bez wnikania w niuanse linuxowe

Przedstawiam Państwu PcLinuxOS

Distro działające od ok. 20 lat Autorskie pakiety, lub zerżnięte od innych (open source)

Dla niezaznajomionych z tematem, nie jest oparte na niczym - projekt autorski

tzw independent. W logo jest byczek.

Krótka historia

"Bylo lato 2003

Wersja .3 PCLinuxOS byla pierwszym podejsciem do stworzenia LiveCD. Wstepnie rozprowadzilem kopie do okolo 20 osob zeby zobaczyc jakie beda ich reakcje i opinie. Kazdy kto testowal nasze LiveCD pokochal je ale wszystkim im brakowalo jednej rzeczy - mozliwosci instalacji systemu na dysk twardy. Srlinuxx z http://tuxmachines.org wpadla na nowatorski pomysl skopiowania LiveCD na HDD i opisala go na naszym forum. Jaco przetrawil te informacje i zainspirowany instalatorem z Mepisa napisal skrypt pyqt ktory sprawil ze LiveCD mozna bylo zainstalowac na dysk. Tak narodzila sie nowa dystrybucja"

https://www.pclinuxos.com/forum/index.php/topic,102142.0.html

To był cytat od nich.

Instalacja jest prosta jak drut. Dajemy 20 GB na system, z 4 na SWAP i resztę na HOME.

U mnie to wygląda tak razem w Windowsem

Oczywiście można najpierw sprawdzić wersję LIVE

Obsługuje UEFI i większość kart graficznych, po instalacji polecam odpalić

Konfiguracja komputera

Tutaj poustawiasz wszystko klikając. Trzeba wiedzieć co się ma pod maską. Ale automat działa. Next next po prostu.

Następnie język uruchamiamy addlocale( jest w menu)

I instalator Libre Office

Jest prężne forum we wszystkich językach i nawet gazetkę wydają

https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=pl&pto=aue&a...

Nie jest to dystrybucja, która zaraz zniknie, albo się zmieni.

Używa pakietów rpm, ale też i APTa jak w Debian/Ubuntu/ Mint

Używa się tylko jednego repozytorium.

Gorąco polecam potestować

https://www.pclinuxos.com/