Majówka za pasem, a laptop nie nadąża? Poznaj ranking laptopów na maj 2020

Nadchodząca majówka jest świetną okazją do rozejrzenia się za nowym sprzętem, szczególnie jeśli mając więcej czasu dojdzie się do wniosku, że stary laptop już nie daje sobie rady i przydałby się nowy. Nieważne czy do grania, czy do pracy.

Żeby tradycji stało się zadość, ranking został rodzielony na trzy kategorie – notebooki, laptopy gamingowe i ultrabooki, aby ułatwić dotarcie do interesującej kategorii. Kolejność w tabelach wzrasta zgodnie z cenami. Ponadto w każdym przedziale cenowym został opisany przykładowy laptop. W ten sposób łatwiej można się zorientować, jakie parametry można zakupić wydając konkretną kwotę.

Ranking notebooków

Standardowo przegląd laptopów otwierają notebooki, czyli najbardziej uniwersalny sprzęt dla osób, które potrzebują maszyny do podstawowych zadań (jak obsługa firmowego programu księgowego czy przeglądanie internetu). Droższe egzemplarze dadzą radę także grom i bardziej wymagającemu oprogramowaniu, jak chociażby przeróżnym programom do projektowania.

Notebooki do 2000 zł

Acer Spin 1

Do 2000 złotych postawilibyśmy na Acera Spin 1 z dodatkową roczną subskrypcją Microsoft Office 365 Personal. W środku znajdziemy procesor Intel Pentium N5000 (4 rdzenie, 4 wątki, 1.10-2.70 GHz, 4 MB cache), 4 GB RAM-u i kartę graficzną Intel UHD Graphics 605. Przekątna ekranu w tym modelu wynosi 11,6”, a całość waży 1,19 kilograma.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki do 3000 zł

HP 15s

Poruszając się w budżecie do 3 tysięcy, idealnym wyborem będzie HP 15s z procesorem AMD Ryzen 5 3500U (4 rdzenie, 8 wątków, 2.10–3.70 GHz, 6 MB cache), 8 GB pamięci RAM i kartą graficzną AMD Radeon Vega 8. Posiada on ekran o przekątnej 15,6”, z rozdzielczością Full HD.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki do 4000 zł

ASUS ZenBook 15

W tej kategorii cenowej możemy polecić Zenbooka od Asusa. W środku znajdziemy procesor Intel Core i5-10210U (4 rdzenie, 8 wątków, 1.60-4.20 GHz, 6MB cache) z 8 GB RAM-u i układem graficznym Intel UHD Graphics. Ważący zaledwie 1,5 kg laptop wyposażony został w 15,6” matową matrycę LED, o rozdzielczości Full HD.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki do 5000 zł

Dell Inspiron 3793

Posiadając budżet do 5 tysięcy, możemy zastanowić się nad modelem Dell Inspiron 3793 z 17,3-calowy ekranem Full HD i silną grafiką GeForce MX230. W tej konfiguracji znajdziemy procesor Intel Core i7-1065G7 (4 rdzenie, 8 wątków, 1.30-3.90 GHz, 8MB cache). Wbudowana pamięć operacyjna to 16 GB, ale możemy zwiększyć ją do 32.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki powyżej 5000 zł

Toshiba Dynabook Portege X30

Jeżeli potrzebujesz maszyny dającej radę każdemu wyzwaniu, a do tego dysponujesz większym budżetem, postaw na Dynabooka Portege X30 od Toshiby. W środku znajduje się procesor Intel Core i7-8565U (4 rdzenie, 8 wątków, 1.80-4.60 GHz, 8 MB cache) i 16 GB RAM-u z możliwością rozszerzenia do 32 GB. Matowa matryca IPS o przekątnej 13,3” oraz całkowita waga laptopa około kilograma sprawią, że sprawdzi się on w każdej sytuacji, zarówno w pracy domowej, jak i w plenerze.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ranking laptopów gamingowych

Bardzo wydajne podzespoły i świetne chłodzenie, czyli wszystko co musi zawierać laptop dedykowany graczom. W przypadku laptopów gamingowych, nie ma co liczyć na wagę piórkową, ale to nie o to chodzi w tego rodzaju sprzęcie. Jeżeli więc szukasz laptopa, który udźwignie każdy nowy tytuł, to ta kategoria jest dla ciebie.

Laptopy gamingowe do 4000 zł

Dell Inspiron G3

Graczom poszukującym pełni mocy w budżecie do 4 tysięcy polecamy model Dell Inspiron G3. Znajdziemy w nim potężny procesor Intel Core i5-9300H (4 rdzenie, 8 wątków, 2.40-4.10 GHz, 8MB cache) w połączeniu z 8 GB RAM-u i możliwością rozszerzenia do 32. Wszystko to wspiera karta graficzna GeForce GTX 1650 z 4096 MB GDDR5 pamięci własnej. Aby widzieć dokładnie wszystkich wrogów, matowa matryca IPS ma 15,6” przekątnej.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Laptopy gamingowe do 5000 zł

HP Pavilion Gaming

Modelowym przykładem w budżecie do 5 tysięcy jest HP Pavilon Gaming, z czterordzeniowym ośmiowątkowym procesorem AMD Ryzen 7 3750H (2.30–4.00 GHz, 6 MB cache). W środku znajdziemy też 16 GB pamięci RAM, kartę graficzną GeForce GTX 1660Ti Max-Q i pojemny dysk SSD 512 GB. Istnieje także możliwość zamontowania dodatkowego dysku SATA. Matryca IPS jest matowa, o przekątnej 15,6” i rozdzielczości Full HD.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Laptopy gamingowe do 6000 zł

HP Omen 15

Posiadając nieco większy budżet, wybierzmy, na przykład, laptopa HP Omen 15 w zestawie z myszką gamingową i słuchawkami. Dodatki to jednak nie wszystko, dlatego przyjrzyjmy się parametrom. W środku mamy procesor Intel Core i7-9750H (6 rdzeni, 12 wątków, 2.60-4.50 GHz, 12 MB cache), 16 GB RAM-u i grafikę GeForce GTX 1660Ti. Ekran IPS jest matowy, przekątna wynosi 15,6”, a waga laptopa to niecałe 2,5 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Laptopy gamingowe powyżej 6000 zł

Dell Alienware 51m

Jeżeli możesz pozwolić sobie na droższy sprzęt, to zdecydowanie powinieneś zwrócić uwagę na ultrawydajny laptop Dell Alienware 51m z inteligentnym systemem chłodzenia. Potężny procesor Intel Core i7-9700K (8 rdzeni, 8 wątków, 3.60-4.90 GHz, 12 MB cache) w połączeniu z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 2080 i 32 GB pamięci zapewnią płynną rozgrywkę w najbardziej wymagających tutułach. Do tego duży, matowy ekran IPS o przekątnej 17,3”, oczywiście Full HD, o częstotliwości odświeżania 144 Hz.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ranking ultrabooków

Zestawienie zamyka kategoria ultrabooków, czyli laptopów znanych z niewielkiej wagi i długiego czas pracy na baterii. Stanowią świetne narzędzie pracy dla osób, które często są w podróży i potrzebują sprzętu, który dotrzyma im kroku. Modele z górnej półki bez problemu poradzą sobie także z bardziej wymagającymi zadaniami, jak gry czy specjalistyczne oprogramowanie.

Ultrabooki do 3000 zł

Asus VivoBook 14 X412DA

W budżecie do trzech tysięcy możemy polecić VivoBooka 14 X412DA, który świetnie sprawdzi się w codziennej pracy. 14-calowy laptop, o wadze 1,4 kg został wyposażony w procesor AMD Ryzen 5 3500U (4 rdzenie, 8 wątków, 2.10–3.70 GHz, 6 MB cache), grafikę Radeon Vega 8 oraz 8 GB pamięci RAM.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki do 4000 zł

MacBook Air 128 GB

Posiadając budżet do 4000 złotych, można wybrać ultrabooka MacBook Air z procesorem Intel Core i5-5350U (2 rdzenie, 4 wątki, 1.80-2.90 GHz, 3 MB cache), 8 GB RAM-u i kartą Intel HD Graphics 6000. Błyszczący ekran LED ma przekątną 13,3”, zaś cały laptop waży zaledwie 1,35 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki do 5000 zł

MSI Modern 14

Naszą propozycją w zadanym budżecie jest MSI Modern 14, wygodny ultrabook o wadze 1,18 kg. W środku znajduje się wydajny procesor Intel Core i7-10510U (4 rdzenie, 8 wątków, 1.80-4.90 GHz, 8MB cache), 8 GB RAM-u i karta graficzna GeForce MX250. Ekran laptopa posiada matową matrycę IPS o przekątnej 14 cali.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki do 6000 zł

Huawei MateBook X Pro

Posiadając budżet do 6000 złotych, wybralibyśmy laptop Huawei MateBook X Pro. Sprzęt został wyposażony w procesor Intel Core i5-8265U (4 rdzenie, 8 wątków, 1.60-3.90 GHz, 6 MB cache), kartę graficzną GeForce MX250 i 8 GB RAM-u. Ekran IPS jest błyszczący, o przekątnej 13,9”, a waga całkowita urządzenia to zaledwie 1,34 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki powyżej 6000 zł

Vaio SX 14

Ranking zamyka propozycja ultrabooka Vaio SX 14 z procesorem Intel Core i7-8565U (4 rdzenie, 8 wątków, 1.80-4.60 GHz, 8 MB cache), grafiką Intel UHD Graphics 620 i 16 GB pamięci RAM. Laptop posiada matowy ekran IPS, o przekątnej czternastu cali, zaś jego waga całkowita to zaledwie kilogram, co czyni z niego jeden z najlżejszych ultrabooków.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

