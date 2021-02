Mastercard i kryptowaluty. Obsługa rusza już w tym roku

Udostępnij:

Mastercard, jedna z największych firm sektora finansowego ogłosiła wsparcie kryptowalut. Gigant rynku płatności ma zamiar wprowadzić ich obsługę w dalszej części 2021 roku.

Proces ten będzie musiał trochę potrwać, gdyż Mastercard skorzysta jedynie z wybranych kryptowalut - takich, które spełniają kryteria firmy odnośnie bezpieczeństwa, niezawodności oraz zgodności z regulacjami prawnymi.

To ważna informacja, gdyż prawdopodobnie będzie oznaczać wprowadzanie przez sprzedawców kryptowalut jako jednej z dodatkowych metod płatności.

Płatności kryptowalutami mają podlegać tym samym procedurom bezpieczeństwa co karty kredytowe. Do tej pory niektóre karty Mastercard pozwalały na transakcje przy użyciu kryptowalut, ale nie przechodziły one przez sieć Mastercard. Na tym właśnie ma m.in. polegać ogłoszona przez potentata sektora finansowego zmiana - na stworzeniu własnej infrastruktury bezpieczeństwa.

Mastercard idzie w ślady firmy PayPal, która w listopadzie 2020 r. wprowadziła obsługę kryptowalut w USA. Użytkownicy tej usługi mogą kupować, sprzedawać i przechowywać wirtualne waluty. Także Tesla, która zakupiła bitcoiny o wartości 1,5 mld dolarów zapowiedziała, że wkrótce zacznie akceptować je jako metoda płatności.