PKO BP - z wideodoradcy skorzystają także klienci indywidualni

Bank PKO BP w maju 2020 roku uruchomił możliwość rozmowy wideo z doradcą. Na początku usługa była dostępna wyłącznie dla firm, jednak zgodnie z obietnicą bank rozszerzył ją również na użytkowników indywidualnych.

Rozmowa z wideodoradcą umożliwia m.in. wypytanie się o szczegóły oferty banku PKO BP. Poza tym klient ma możliwość złożenia wniosku o pożyczkę kartę kredytową lub wykupienia ubezpieczenia komunikacyjnego. Doradcy oferują także stosowną pomoc przy chęci skorzystania z oferty banku.

Z usługi można skorzystać od poniedziałku do piątku między 9 a 17. Aby zamówić rozmowę należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie banku PKO BP. Następnie na adres e-mail podany w rejestracji bank przesyła link do przetestowania połączenia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to 3 minuty przed zaplanowaną wideorozmową bank wyśle wiadomość SMS i e-mailową z linkiem do nawiązania wideorozmowy.

Połączenie z doradcą banku PKO BP odbywa się przez komputer, laptop lub smartfon. Można wykorzystać dowolną przeglądarkę, choć zalecana jest Google Chrome.

Oczywiście do rozmowy wymagana jest kamera, mikrofon i głośnik. Jeśli użytkownik korzysta z telefonu, to może też połączyć się przez aplikację Google Meet.

Oczywiście rozmowa jest w pełni bezpieczna - PKO BP zatroszczyło się o szyfrowanie. O zabezpieczeniach świadczą certyfikaty SSL PKO Banku Polskiego i Google Meet. Zaufanie budzi także stosowanie protokołu HTTPS.