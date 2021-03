PKO BP. Zmiany w bankowości iPKO. Teraz w prostszy sposób uaktualnisz swoje dane

Udostępnij:

Na stronie internetowej banku PKO BP pojawił się nowy komunikat dotyczący zmian w interfejsie bankowości internetowej i mobilnej. Serwis iPKO przejdzie zmianę UI, dzięki czemu niektóre funkcje mają być wygodniejsze w obsłudze.

Dane kontaktowe czy osobiste zapisane w profilu bankowym powinny być zawsze aktualne. Jeśli utracimy dostęp do skrzynki mailowej lub zmienimy numer telefonu, kontakt z bankiem może być utrudniony, a niektóre funkcje niedostępne. To samo tyczy się ważności dowodu osobistego lub paszportu, którym weryfikujemy swoje dane.

Jeśli dowód osobisty o danym numerze utraci ważność, to bank nie będzie w stanie udzielić nam np. kredytu finansowego. Aktualnie iPKO odświeża swoje narzędzia, aby uaktualnienie danych było możliwe w prostszy sposób. Aby tego dokonać, należy przejść do Ustawień w serwisie iPKO. Widok strony dopasuje się teraz do ekranu komputera, smartfonu i tabletu.

Pierwsze odświeżone ustawienia w iPKO umożliwiają łatwiejszą zmianę: