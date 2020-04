PlayStation 5 może mieć problemy z układem chłodzenia. Premiera nowej konsoli zagrożona

Jeśli na to czekaliście, pewnie też nie byliście pocieszeni faktem, że podczas prezentacji PlayStation 5, Sony pokazało jedynie specyfikację techniczną. Nie zobaczyliśmy gotowego produktu w akcji. Plotka głosi, że nieprzypadkowo. PlayStation 5 może mieć poważne problemy z układem chłodzenia.

Zarówno Sony jak i Microsoft zapewniają, że ich konsole nowej generacji pojawią się w sklepach w grudniu tego roku. Pandemia ma temu nie zaszkodzić, a wstępnych ustaleń co do premiery nie przełożono. Pojawiają się jednak plotki, że PlayStation 5 może wcale nie pojawić się w tym roku.

Dziennikarze z serwisu Windows Central - Dan Rubino i Jez Corden sądzą, że konsola Sony ma problem z systemem chłodzenia. PlayStation 5 nie radzi sobie z odprowadzaniem ciepła, co doprowadza do przegrzewania się podzespołów. Producenci muszą zaprojektować obudowę i system chłodzenia na nowo. Prawdopodobnie nie spodziewali się tak mocnej propozycji Microsoftu i zwyczajnie przestrzelili, montując mocniejsze podzespoły niż początkowo zakładali.

FUD or legit concerns about Sony's PlayStation 5 having issues?



Anyone following this stuff, talking to game devs and people in-the-know have been hearing similar rumblings for months now. This just summarize it well.



Sony may have overshot (and underestimated) Microsoft. pic.twitter.com/geUAsE4oBB