Pomysły na prezenty na Dzień Ojca? Znajdziesz je w x-komie!

Zbliżający się wielkimi krokami Dzień Ojca to doskonała sposobność na sprawienie naszemu rodzicowi mniejszego lub większego prezentu. Dlaczego więc, przy okazji, nie wykorzystać obecnych promocji w x-komie i trochę nie zaoszczędzić? Poza świetnymi propozycjami podarunków, znajdziemy w nich także rabaty na inteligentne akcesoria i sprzęty, akcesoria dla graczy, a do tego wszystkiego będziemy mogli skorzystać z darmowej dostawy.

Materiał powstał we współpracy z x-kom

Udoskonal swój dom z promocją Smart Home and Lifestyle

Do niedawna pozostające w sferze marzeń wielu gadżeciarzy, teraz zaś wkraczające śmiało do naszych domów. Inteligentne urządzenia coraz częściej występują w naszych mieszkaniach i ułatwiają nam codzienne życie. Zdalne sterowanie domowymi sprzętami, oświetleniem czy energią to tylko kilka z przykładowych możliwości tego rodzaju technologii. Jeżeli więc pragniecie wprowadzić kilka inteligentnych rozwiązań u siebie, przyjrzyjcie się urządzeniom smart na promocji w x-komie. Poniżej kilka przykładowych sprzętów:

LG HF80JS Laser DLP 3999 zł 3299 zł Sprawdź w x-kom Poznaj LG HF80JS - najbardziej przenośny projektor, jak nigdy dotąd. HF80JG to nowa era kina domowego z doskonałym obrazem w rozdzielczości Full HD i jasnością 2000 lumenów ANSI. Ponadto szeroka gama funkcji sprawia, że LG HF80JS to niezwykle funkcjonalne urządzenie.

DJI Mavic Mini Fly More Combo 2249 zł 2049 zł Sprawdź w x-kom Kompaktowy, ale i potężny dron Mavic Mini to idealny towarzysz, który pozwoli Ci uchwycić codzienne chwile w znacznie bardziej kreatywny sposób. W połączeniu z intuicyjną aplikacją DJI Fly będziesz cieszyć się ułatwionym sterowaniem podczas lotu oraz perspektywą inną niż to tej pory.

Feiyu-Tech G6 do GoPro Hero6 i Hero7 569 zł 399 zł Sprawdź w x-kom Gimbal FeiyuTech G6 został wyposażony w jeszcze bardziej wydajny procesor od poprzednika, większy akumulator pozwalający do 12 godzin pracy oraz została poprawiona praca silników, zoptymalizowana do bardziej sportowych, ekstremalnych ujęć. Gimbal jest kompatybilny z kamerami GoPro HERO 5 Black i HERO 6 Black.

Philips Hue White and Color Ambiance 369 zł 299 zł Sprawdź w x-kom Dzięki zestawowi startowemu białego i kolorowego oświetlenia rozproszonego Philips Hue wzbogacisz dowolne pomieszczenie o nowe kolory. Zestaw zawiera dwa inteligentne źródła światła kolorowego oraz mostek Hue Bridge, który zapewnia pełną kontrolę nad oświetleniem, dostęp do aplikacji Hue i nieskończoną liczbę funkcji.

BenQ GV1 DLP 1719 zł 1499 zł Sprawdź w x-kom Rozjaśnij swoje spotkania, miejsca do pracy i zabawy, dzięki ultraprzenośnemu projektorowi z wbudowanym akumulatorem BenQ GV1. Zaprojektowany z myślą o bezprzewodowej rozrywce, model GV1 umożliwia przekazywanie na żywo filmów, wideo, muzyki i innych multimediów za pomocą najnowszej technologii połączeń Wi-Fi, Bluetooth, oraz USB-C.

Imou CUE 720 HD LED IR (dzień/noc) 99 zł 79 zł Sprawdź w x-kom Wewnętrzna kamera Wi-Fi z opcją rozmów dwukierunkowych i podglądem na żywo umożliwia nagrywanie materiału wideo w rozdzielczości do HD 720p z zaawansowaną kompresją, dzięki kodekowi H.264. Wysokiej jakości matryca 1 Mpix zapewnia krystalicznie czysty obraz nagrań, a szeroki kąt widzenia 94° pozwoli z łatwością objąć całe pomieszczenie.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy smarthome i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 17.06.2020 do 23.06.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Pełną ofertę można znaleźć na stronie promocji Smart Home & Lifestyle w x-komie.

Wejdź do gry z Ready2Play

Kolejna promocja jest dedykowana specjalnie dla miłośników wirtualnej rozrywki. W tej okazji gracze mogą znaleźć sprzęty i akcesoria, dzięki którymi rozgrywka stanie się jeszcze przyjemniejsza. Wszystkie gadżety zostały objęte sporymi rabatami, wynoszącymi nawet 70 procent, dlatego warto przejrzeć się dokładniej wszystkim produktom. Nas zainteresowały poniższe propozycje:

Mionix Sargas - L 29 zł 19 zł Sprawdź w x-kom Podkładka pod mysz wykonana z wysokiej jakości materiału zapewniającego optymalną szybkość i pełną kontrolę w gamingu. Poczuj jedwabistą gładkość i maksymalny komfort podczas surfowania w Internecie, pracy w biurze lub grania w swoje ulubione gry.

Razer Sila Gaming (3000Mb/s a/b/g/n/ac, 2xUSB) 899 zł 599 zł Sprawdź w x-kom Sila to pierwszy gamingowy router od firmy Razer, który zapewnia nie tylko niezakłóconą szybkość, ale także pozwala na nadawanie priorytetów określonym aplikacjom. Dzięki temu możesz cieszyć się płynną rozrywką, nawet podczas połączenia bezprzewodowego. Pożegnaj się z przeciążonymi sieciami Wi-Fi i w każdej chwili doświadczaj niezawodnej przepustowości.

KRUX Beam 139 zł 99 zł Sprawdź w x-kom KRUX Beam - mysz do zadań specjalnych. Beam została zaprojektowana przez profesjonalnych graczy, w celu zdominowania pola gry. Sercem myszy jest sensor optyczny Pixart PMW 3360, który doskonale odwzoruje każdy Twój ruch. Co więcej, z Beam zaprogramujesz własne makra, a prosta budowa zapewni Ci komfort niezależnie od chwytu.

Lenovo Legion Y540-15 5599 zł 4999 zł Sprawdź w x-kom Tam, gdzie ultrawydajność łączy się z elegancją, tam jest miejsce dla Lenovo Legion Y540-15. Mając ten laptop w ekwipunku, zyskujesz potężny gamingowy oręż, który poprowadzi Cię ścieżką e-sportowych sukcesów. Z inteligentnym układem chłodzenia wyzwolisz pełną moc procesora Intel Core i7 9. generacji i karty graficznej GeForce RTX.

Acer Predator XB271HKBMIPRZ 2399 zł 2149 zł Sprawdź w x-kom Z monitorem gamingowym Acer Predator XB271HKBMIPRZ zyskasz dodatkowe ułamki sekund, które wyłonią zwycięzcę. Szybki czas reakcji matrycy oznacza wysoką płynność obrazu, którą wykorzystasz, aby zwiększyć precyzję celowania. Dodatkowo rewelacyjne kolory i dynamika wyświetlania sprawią, że rozgrywka pochłonie Cię w całości.

x-kom G4M3R 500 5700 zł 5400 zł Sprawdź w x-kom Wejdź do gry z x-kom G4M3R 500 – desktopem, który dzięki swej mocy obliczeniowej zapewnia dynamiczną rozgrywkę z wymagającymi tytułami. Z wydajności komputerów x-kom korzystają najlepsze drużyny w kraju, tocząc zażarte batalie o tytuł mistrza.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy ready2play i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 15.06.2020 do 21.06.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Wszystkie gadżety i sprzęty dla graczy sprawdzicie na stronie promocji w x-komie.

Darmowa dostawa do 21 czerwca

Do 21 czerwca możecie korzystać także z darmowej dostawy. Zasady promocji są proste: wystarczy wybrać co najmniej trzy dowolne artykuły z oferty x-kom, a darmowa dostawa naliczy się automatycznie, bez konieczności aktywowania żadnego kodu. Promocja dotyczy wszystkich produktów dostępnych w ofercie x-kom i trwa do 21.06 lub do wcześniejszego wyczerpania asortymentu.

Szczegóły promocji znajdują się na portalu Geex.

Inspiracje prezentowe na Dzień Ojca

Jeżeli wcześniejsze promocje na podsunęły wam żadnego pomysłu na prezenty, to x-kom ma dla was rozwiązanie. Z okazji zbliżającego się święta, powstała specjalna strona z inspiracjami na podarunki. Znajdziecie na niej zarówno mniejsze gadżety, jak etui na smartfona, ale i większe propozycje. Akcja trwa od 12.06.2020 do 23.06.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Dron, zegarek sportowy, a może nawigacja do samochodu? Pomysłów jest mnóstwo, nam najbardziej spodobały się poniższe:

Garmin Fenix 6X PRO 3 144,99 zł Sprawdź w x-kom Garmin Fenix 6X PRO w kolorze stalowoszarym z czarnym paskiem. Wytrzymała, a zarazem wyrafinowana konstrukcja jest wyposażona w duży wyświetlacz o przekątnej 1,4 cala, który jest o 36% większy niż w poprzednich modelach zegarków Fenix. Zegarek jest zgodny z amerykańskimi normami wojskowymi dotyczącymi temperatury, wstrząsów i wodoodporności.

Wenger Legacy 325 zł Sprawdź w x-kom Łatwo przenoś wszystkie urządzenia i akcesoria oraz błyskawicznie przechodź przez kontrolę na lotniskach. Wenger Legacy posiada wyściełaną komorę na laptopa o maksymalnej przekątnej ekranu 17" i dużo miejsca na wszystkie niezbędne akcesoria, będąc doskonałym wyborem dla zapracowanych profesjonalistów.

DJI Mavic Air 2 3999 zł Sprawdź w x-kom Dron DJI Mavic Air 2 oferuje mnóstwo nowych możliwości, dużą moc i niespotykaną dotąd swobodę użytkowania, wznosząc się w ten sposób na nowy, wyższy poziom. To wszystko zamknięto w przemyślanej, kompaktowej konstrukcji, którą dzięki swoim niewielkim rozmiarom, możesz zabrać ze sobą niemal wszędzie.

Mio MiVue 788 Connect 789 zł 499,99 zł Sprawdź w x-kom Kamera samochodowa MiVue 788 Connect daje Ci pewność, że nikt na drodze Cię nie oszuka. Dodatkowo możesz się łączyć przez Bluetooth nawet podczas jazdy.

Pełną ofertę prezentów znajdziecie na stronie Wybierz idealny prezent na Dzień Ojca w x-komie.

Bezproblemowy zwrot zakupionych towarów

Na koniec warto zwrócić uwagę na ofertę x-komu dotyczącą bezproblemowego zwrotu zakupionego towaru. Na zwrot towaru macie 15 dni i wystarczy, że wypełnicie zgłoszenie zwrotu i zaniesiecie zwracany towar do salonu x-kom lub nadacie go paczką. W zaledwie 3 dni zwrócione wam zostaną pieniądze, a jeśli x-kom nie dotrzyma tego terminu, dostaniecie bon w wysokości 50 zł na zakupy w sklepie.

Wszystkie szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie na stronie x-kom.