Predator Burger, nowa kanapka dla graczy, w sieci restauracji Zdrowa Krowa

Udostępnij:

Choć do 1 kwietnia jeszcze daleko, to ścieżki współpracy marek są niezbadane. Od dzisiaj w sieci restauracji Zdrowa Krowa, gracze, ale nie tylko, będą mogli zamówić dedykowanego burgera o nazwie Predator. Tak! To współpraca firmy Acer z siecią.

Współpraca marek na polu gamingu i e-sportu już nie raz zaskakiwała. Osobiście miałem okazję widzieć jak na finale IEM w Katowicach wystawiał się Wedel, a na którymś z PGA firma Gillette. Warto dodać, że np. globalnym partnerem Intel Extreme Masters była też swego czasu marka Mercedes.

Firma Acer, tajwański producent elektroniki, postanowił przeprowadzić ciekawą akcję w naszym kraju. W ofercie sieci restauracji Zdrowa Krowa pojawił się burger Predator, którego wyróżnikiem jest opracowany sos PredatorShot na bazie napoju energetycznego firmy Acer.

Ogólnopolska akcja startuje dzisiaj, czyli 12 marca 2021. Nowego burgera znajdziecie w menu restauracji Zdrowej Krowy, zarówno w zamówieniach na miejscu jak i w dostawie. Burger został wyceniony na 38 PLN. W środku znalazła się soczysta wołowina, bekon, krążki cebulowe, papryczki jalapeno, sery gorgonzola i cheddar, sałata karbowana, pomidor i najważniejszy składnik, sos na bazie napoju energetycznego Acer Predator Shot! Do wyczerpania zapasów, do każdego zamówienia z burgerem otrzymacie 4 puszki półlitrowe energetyka Predator Shot! Dla graczy jest jeszcze jedna fajna rzecz, wraz z zamówieniem dostaniecie bon rabatowy na zakup notebooka Acer Predator Triton 300 w sieci Media Expert na kwotę 500 PLN.