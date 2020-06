Przyszedł czas na wymianę smartfona? W x-komie kupisz go 58 procent taniej!

Udostępnij:

Za nami już promocje z okazji Dnia Dziecka, ale w x-komie nie zwalniają tempa. Tym razem w sklepie trwają jednocześnie aż trzy promocje, a znajdziemy w nich topowe smartfony, sprzęt audio oraz urządzenia do drukowania, które przydadzą się w każdym domowym biurze. Nic tylko sprawdzić jakie gadżety do nas pasują i korzystać z rabatów!

Materiał powstał we współpracy z x-kom

Jedną ze wspomnianych już promocji, jest Tydzień smartfonów. Jest to świetny moment i doskonała okazja na zakup wymarzonego smartfona w przystępnej cenie. Rabaty obejmują wiele interesujących modeli, a urządzenia przecenione zostały o nawet 58 procent. Modele, które przykuły naszą uwagę to:

Cat S41 Dual SIM LTE 1598 zł 1199 zł Sprawdź w x-kom Szukasz smartfona, który dotrzyma Ci kroku w najtrudniejszych sytuacjach oraz najcięższej pracy? Czarny CAT S41 został zaprojektowany by wytrzymać wpływ ekstremalnych warunków użytkowania. Szczelna, wzmocniona obudowa, spełnia wymagania stawiane przez certyfikat IP68. W rezultacie czarnemu CAT S41 nie straszny upadek ani zanurzenie.

Xiaomi Mi 9T 6/128GB Carbon Black 1599 zł 1299 zł Sprawdź w x-kom Xiaomi Mi 9T 128 GB to genialna wydajność i bezkompromisowo wytrzymała bateria, zamknięta w smukłej, eleganckiej obudowie. Front smartfonu w całości wypełnia bezramkowy ekran 6.39" AMOLED z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych. Błyszczący karbonowy tył, mieści natomiast potrójny aparat ze wsparciem SI.

Motorola Moto G7 Power 4/64GB Dual SIM 699 zł 599 zł Sprawdź w x-kom Jeśli podróż, to tylko z Motorolą Moto G7 Power 64 GB czarną. Mając w pełni naładowaną baterię może pracować aż do 60 godzin, a ładowanie TurboPower uzupełnia ją w ciągu minut. Potem ruszasz w drogę i robisz artystyczne portrety, kinografiki, publikujesz je w Social Mediach, szukasz ciekawych miejsc na trasie oraz lokali z dobrym jedzeniem.

OPPO Reno2 8/256GB Dual SIM 2099 zł 1799 zł Sprawdź w x-kom Przód smartfonu to w całości ekran AMOLED, a z tyłu na błyszczącej tafli szkła umieszczono moduł poczwórnej kamery z hybrydowym zoomem i matrycą do zdjęć nocnych oraz obiektywem panoramicznym. Zaawansowaną specyfikację rozpoczyna procesor Snapdragon 730G ze wsparciem AI. Całość uzupełnia wytrzymała bateria i czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran.

OnePlus 7T 8/128GB Dual SIM 2499 zł 2299 zł Sprawdź w x-kom Elegancki, a przy tym minimalistyczny, do bólu solidny, wykonany z najwyższej jakości materiałów, a jednocześnie zaskakująco cienki. Między taflami matowego szkła skrywa ultrawydajne komponenty, innowacyjne technologie, a także nowoczesne oprogramowanie, z którego skorzystasz z poziomu 6,55-calowego ekranu AMOLED.

Apple iPhone Xs 512GB 4299 zł 3799 zł Sprawdź w x-kom Jakość, która oczarowuje od pierwszego wejrzenia. Udoskonalony podwójny aparat perfekcyjnie utrwala wspomnienia, by zaraz potem w sposób równie perfekcyjny wyświetlić je na ekranie OLED Super Retina. Jest przy tym piękny i potężny. Ma najpotężniejszy procesor w historii Apple, z szeregiem szczytowych osiągnięć inżynieryjnych i praktycznie nieograniczonej mocy. A wszystkie dane zabezpiecza niezawodnie udoskonalony Face ID.

Huawei P30 Lite 128GB 1299 zł 999 zł Sprawdź w x-kom Stylowy i ultrawydajny smartfon Huawei P30 Lite. Przekonaj się jak jego smukła konstrukcja idealnie pasuje do dłoni i zachwyć się wyświetlaczem 6,15” FHD+, z delikatnym wcięciem w kształcie kropli wody. Jego ekstrawagancka jakość i żywe barwy pochłoną Cię bez reszty podczas każdej projekcji, a potrójny aparat z systemem AI zachwyci fotografiami niczym spod ręki profesjonalisty.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy smartfon i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 1.06.2020 do 7.06.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Pełną ofertę smartfonów w atrakcyjnych cenach można znaleźć na stronie Tygodnia smartfonów w x-komie.

Tydzień audio

Tych, którzy kochają dobre brzmienia z pewnością ucieszy trwająca już promocja o nazwie Tydzień audio. Tym razem z rabatem możemy zakupić słuchawki, głośniki, odtwarzacze MP3, soundbary i o wiele więcej. Ponieważ sami kochamy dobry dźwięk, to wybraliśmy kilka interesujących propozycji:

Samsung Galaxy Buds+ 729 zł 629 zł Sprawdź w x-kom Słuchawki bezprzewodowe w kolorze niebieskim, które oferują wysokiej jakości i pełen szczegółów dźwięk, a także niczym niezakłócone rozmowy dzięki 3 wbudowanym mikrofonom. Długa żywotność baterii wraz z etui ładującym sięgająca nawet 22 godzin oraz superszybkie, bezprzewodowe ładowanie pozwolą Ci cieszyć się słuchawkami Samsung Galaxy Buds+ zawsze i bez przerwy.

Polk Audio Signa S2 999 zł 799 zł Sprawdź w x-kom Pozwól by, dźwięk płynący z zestawu Polk Audio Signa S2 wypełnił Twój salon i stworzył niepowtarzalną atmosferę podczas każdego seansu. Sprzęt ten świetnie współpracuje z telewizorami 4K i HD, a przecież wiadomo, że dopiero połączenie perfekcyjnego obrazu z niesamowitym audio daje pełną satysfakcję z oglądania.

Denon RCDN-10 2099 zł 1999 zł Sprawdź w x-kom Amplituner Denon RCDN-10 łączy ze sobą najnowsze technologie, wygodę oraz jakość hi-fi. Kompatybilność z urządzeniami Echo i usługą Alexa Voice daje możliwość sterowania głosem. Dodatkowo tryb multi room sprawi, że wypełnisz cały dom ulubioną muzyką. A wszystko to zamknięte zostało w kompaktowym urządzeniu o minimalistycznym i eleganckim designie.

Denon DP-400 2199 zł 1999 zł Sprawdź w x-kom Odtwarzaj ulubione płyty winylowe w jakości wiernej oryginalnemu nagraniu z gramofonem Denon DP-400. Specjalnie zaprojektowane ramię S-Shape zmniejszy zniekształcenia i zapewni szczegółowość odtwarzanego dźwięku. Solidna konstrukcja zapewni stabilność, dzięki której nie dostrzeżesz niepożądanych drgań.

Sennheiser HD 350BT 429 zł 349 zł Sprawdź w x-kom Ciesz się świetnym, bezprzewodowym audio w drodze lub w domu z słuchawkami wokółusznymi Sennheiser HD 350BT. Dzięki najnowszemu modułowi Bluetooth w wersji 5.0, wysokiej jakości kodekom oraz imponującemu czasowi działania na baterii - 30 godzin te stylowe słuchawki będą idealnym kompanem aby doświadczać najwyższej klasy brzmienia, gdziekolwiek jesteś.

Wszystkie gadżety dla fanów czystego dźwięku można znaleźć na stronie Tygodnia audio w x-komie.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy muzyka i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 29.05.2020 do 4.06.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Tydzień z drukowaniem

Na sam koniec zostawiliśmy dla was Tydzień z drukiem. Akcja obejmuje sprzęty drukarskie, a więc urządzenia wielofunkcyjne i drukarki, ale znajdziecie tam także inne niezbędne sprzęty do pracy w domu, jak chociażby niszczarki. Oto kilka wybranych przykładowych produktów:

HP Smart Tank 515 749 zł Sprawdź w x-kom Wszechstronne urządzenie wielofunkcyjne, przeznaczone dla domu i małego biura. Stworzone z myślą o Twojej wygodzie, pozwoli Ci na wydajne drukowanie, kopiowanie i skanowanie w jednym miejscu. Kompaktowy rozmiar sprawia, że HP Smart Tank 515 zmieści się praktycznie w każdym zakątku Twojego domu i biura. Natomiast łączność bezprzewodowa pozwoli na drukowanie treści praktycznie z dowolnego miejsca.

Brother DCP-1623WE 619 zł Sprawdź w x-kom Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-1623W zostało zaprojektowane, aby sprostać wymaganiom domowym, choć świetnie sprawdzi się też w małym biurze. Mimo niewielkich gabarytów urządzenie umożliwia druk wysokich nakładów przy niezwykle niskim koszcie w przeliczeniu na stronę. Brother DCP-1623W jest łatwe w konfiguracji i umożliwia bezprzewodowe drukowanie z tabletów i smartfonów.

HP Neverstop 1000w 699 zł Sprawdź w x-kom Zminimalizuj przestoje i drukuj do 5000 stron z zestawu przed pierwszym uzupełnieniem toneru. Zaoszczędź swój czas i pracuj efektywniej z innowacyjną drukarką HP Neverstop 1000w. A gdy skończy Ci się toner, nie martw się o koszty. Za zaledwie 49 zł wydrukujesz kolejne 2500 stron.

Canon PIXMA G2411 579 zł Sprawdź w x-kom Urządzenie wielofunkcyjne Canon PIXMA G2411 zapewnia wszechstronność w domu, jak również w małym biurze. Gwarantuje doskonałej jakości wydruki, wyraźne kopie oraz dokładne skany. Canon PIXMA G2411 jest łatwe w obsłudze i ma intuicyjny wyświetlacz. Co więcej, innowacyjny system stałego zasilania tuszem ułatwia wymianę materiałów eksploatacyjnych, oszczędzając Twój czas i zapewniając porządek.

Epson EcoTank L3151 749 zł Sprawdź w x-kom Kompaktowy rozmiar sprawia, że Epson EcoTank L3151 zmieści się praktycznie w każdym zakątku Twojego domu i biura. Natomiast łączność bezprzewodowa pozwoli na drukowanie treści praktycznie z dowolnego miejsca. Zapewniając wyjątkowo niski koszt wydruku jednej strony, drukarka pozwoli Ci wydrukować do 8100 stron czarno-białych i do 6500 stron kolorowych za pomocą dołączonego do drukarki atramentu.

Oprócz tego do zakupu materiałów eksploatacyjnych Canon możecie otrzymać papier fotograficzny gratis. W tym celu należy w koszyku aktywować kod rabatowy papier-foto.

Natomiast do wybranych urządzeń firmy Epson gratis dostaniecie głośniki przenośne. Wybierając urządzenia wielofunkcyjne i drukarki Epson i wpisując w koszyku kod glosnik1 (dla tych urządzeń) lub glosnik2 (w przypadku urządzeń wymienionych tutaj) otrzymacie głośnik Fresh N Rebel Rockbox Cube Fabriq Edition Indigo lub Fresh N Rebel Rockbox Slice Fabriq Edition Cupcake.

Jak długo trwa promocja?

Promocja trwa od 27.05.2020 roku do 3.06.2020 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Szczegóły promocji na urządzenia drukarskie znajdziecie na stronie akcji w x-komie.

