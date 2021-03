Sprzęt AGD może cię szpiegować. Według Rosjan to większe zagrożenie niż komputer i smartfon

Udostępnij:

Rosyjscy analitycy danych i eksperci zwracają uwagę, że nowoczesny sprzęt AGD – najczęściej z dopiskiem "smart" w nazwie – to świetny sprzęt z punktu widzenia hakerów. Jak się okazuje, przy jego pomocy dużo łatwiej zdobyć wrażliwe dane właściciela, niż bezpośrednio z jego smartfonu czy komputera. Problem opisuje cyfrowa.rp.pl.

Jak się okazuje, głównym zagrożeniem jest elektronika, w którą wyposażane są współczesne routery, lodówki, pralki, piekarniki, telewizory inne urządzenia gospodarstwa domowego. Wszystkie te, które podłączone są do sieci, po pierwsze są zdolne do przesyłu informacji w czasie rzeczywistym, a po drugie – najpewniej sparowane z aplikacją w smartfonie, która również może być podatna na ataki.

Hakerzy mogą w praktyce wykorzystać wady takich rozwiązań i na przykład zdobyć dostęp do kamery czy mikrofonu urządzenia, które w normalnych warunkach i tak jest cały czas "na nasłuchu", by mogło zareagować na polecenia głosowe właściciela. Rosyjscy badacze wskazują, że ponieważ urządzenia AGD mogą w praktyce zbierać dane w tle, haker może się dzięki nim dowiedzieć szeregu rzeczy o właścicielu, w tym stworzyć wzorce jego obecności w domu lub snu albo odtworzyć nagrane rozmowy.

"Internet rzeczy w nadchodzących dziesięcioleciach będzie przeżywał kolosalny rozwój. Dlatego liczba ataków hakerskich również wzrośnie, o czym użytkownicy wciąż nie myślą" – tłumaczy Aleksiej Goresławski, cytowany przez cyfrowa.rp.pl dyrektor generalny firmy Dialogue. Eksperci radzą, by właściciele smart ekspresów do kawy, odkurzaczy i innych "sprytnych" sprzętów ze szczególną ostrożnością podchodzili do tematu bezpieczeństwa.

Poleca się przede wszystkim na bieżąco zmieniać hasła do wszystkich kont niezbędnych do działania aplikacji wymienionych urządzeń, a także być czujnym w przypadku otrzymywanych e-maili (by uniknąć phishingu) i używać wyłącznie oficjalnych aplikacji. Oczywiście alternatywą jest także świadomy wybór urządzeń i dogłębne przemyślenie, czy zdalne włączanie pralki jest warte późniejszych rozważań w zakresie bezpieczeństwa takiego rozwiązania.