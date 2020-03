Plaga spambotów i bezradność Facebooka

Zapewne niejeden z was choć raz na Facebooku dostał zaproszenie do znajomych od bota, który albo w opisie zdjęcia profilowego miał jakiś złośliwy link, albo wysłał go wam później w wiadomości prywatnej po zaakceptowaniu zaproszenia.

Oh tak! KLIKNĄĆ teraz! Następnie podać dane karta kredytowa i potwierdzić numer telefonu.

Nie wiadomo, czy owe boty to skradzione konta, czy konta zrobione ze skradzionymi zdjęciami; czysta tablica z samym profilowym sugeruje raczej drugą opcję. Są z nami od przynajmniej dwóch lat.

Ostatniego czasu stały sie jednak wyjątkowo złośliwe, a ich liczba potroiła. Ewoluowały niczym wirus. Już nie muszą dodawać do znajomych by wysłać ci link, wystarczy, że stworzą konferencję na Messengerze i dodadzą cie wraz z dziesiątkami innych losowych osób, a ty otrzymasz powiadomienie, że ktoś próbuje sie z tobą skontaktować.

I tak dziennie po 2-3 razy; wcześniej boty wysyłały zaproszenia do znajomych do 2 razy w tygodniu .

Co gorsza, Facebook przestał widzieć w tym cokolwiek złego. Do bodajże końca ubiegłego roku spadała większość zgłaszanych botów, wtedy boty zaczeły być tak jakby uważane jako zwykli, normalni użytkownicy; nawet zgłaszanie profilowych z tymi charakterystycznymi "opisami" nie przechodzi; nie wspominając o zgłaszaniu wiadomości na messengerze -- to tylko funkcja kosmetyczna. Co więc poszło nie tak?

Kończąc wpis. Zostałem dodany do takiej konferencji lub dostałem zaproszenie do znajomych od bota, co moge zrobić? Przede wszystkim poinformować naiwn... znaczy innych członków konferencji, by nie klikali w link, tylko zgłaszali wiadomość i konto bota jako fałszywe; robiąc to samo (Może bedziecie mieli więcej szczęścia).

Jestem zielony w te fejsbuki itp... Jak zgłosić wiadomość/profil?

(Tak, wiem, na szybko robiłem)