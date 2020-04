Strzel w setkę w x-komie, a babci poleć infolinię. Rabaty nawet do 53 procent

Udostępnij:

Święta może i się skończyły, ale promocje w x-komie za to się rozpoczynają. Dzisiaj rano wystartowała, po raz kolejny, popularna promocja 100x100, w której akcesoria pojawiają się w obniżonych cenach. Na tym jednak nie koniec, bowiem sklep przygotował też specjalne okazje dla seniorów oraz możliwość zarobku dla pasjonatów nowych technologii.

Tydzień promocji 100x100

Pierwsza promocja jest na pewno znana wszystkim łowcom okazji, poszukującym taniego sprzętu. Akcja 100x100 to sto różnych akcesoriów, każde po sto sztuk, objętych atrakcyjnymi rabatami. Jeżeli więc przydałyby wam się nowe słuchawki do domowego biura, czy może dopiero co wysiadła wam myszka, to jest to świetna okazja do ich wymiany.

W promocji 100x100 znajdziemy takie oferty jak:

Corsair Gaming VOID PRO 279 zł 239 zł Sprawdź w x-kom Przewodowe słuchawki Corsair Gaming VOID PRO RGB zapewniają świetny komfort użytkowania i wysoką jakość dźwięku. Nauszniki słuchawek wykonane zostały z oddychającej mikrofibry i pianki zapamiętującej kształt.

Kompaktowa mysz MX Anywhere 2S 299 zł 249 zł Sprawdź w x-kom Dzięki technologii Logitech Flow, z pomocą myszy możesz przesuwać kursor między ekranami trzech komputerów, a nawet kopiować i wklejać tekst, obrazy i pliki między komputerami.

Zestaw klawiatura i mysz Razer 649 zł 349 zł Sprawdź w x-kom W zestawie znajduje się klawiatura przewodowa Razer Cynosa Chroma i mysz przewodowa Razer Abyssus Essential z podkładką Razer Goliathus Chroma.

Plecak na laptopa Targus 329 zł 129 zł Sprawdź w x-kom Plecak posiada amortyzującą kieszeń dla laptopa o przekątnej 15,6'', dyskretną przegrodę na obuwie, pomieści również odzież rowerową, dokumenty i różnego rodzaju akcesoria.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: 100x100 i dokończyć składanie zamówienia. Oferta ważna od 15.04.2020 do 21.04.2020 lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Pełną ofertę można znaleźć na stronie strzel w setkę w x-kom.

Technologia dla seniorów

Poza promocją 100x100, x-kom ruszył z inicjatywą skierowaną do seniorów. Akcja ma pomóc im w zaznajomieniu się z nowymi technologiami i pomóc w doborze odpowiedniego dla nich sprzętu.

X-kom uruchomił specjalną infolinię, pod którą mogą zadzwonić osoby potrzebujące pomocy chociażby w przejściu przez proces zakupów internetowych. Doradcy pomogą seniorom, tłumacząc im krok po kroku działanie sklepu, sposób zakupów na stronie, a przede wszystkim – poradzą jaki sprzęt będzie najlepiej do nich dopasowany.

Nie da się ukryć, że jest to bardzo potrzebna akcja, szczególnie w czasach, gdy wykluczeni cyfrowo seniorzy tęsknią za swoją rodziną, a nie mogą się z nią spotkać ze względu na panujące zagrożenie koronawirusem. Z pomocą doradców pracujących na infolinii, będą mogli zakupić sprzęt, a następnie poprosić o pomoc w jego uruchomieniu, działaniu, dzięki czemu takie osoby zyskają szansę na częstszy kontakt z bliskimi.

Wszystkie informacje dotyczące infolinii znajdują się na stronie akcji. Warto jednak już teraz przekazać znajomym seniorom numer na infolinię: 34 377 00 93

Podziel się wiedzą i dodatkowo zarób

Sklep ma również ciekawą propozycję dla wszystkich interesujących się hardwarem i jednocześnie szukających możliwości dorobienia kilku groszy na swojej wiedzy. Wystarczy dołączyć do programu partnerskiego SalesMasters, a następnie, korzystając ze swojego obeznania w temacie, polecać innym wybrany sprzęt. Za każdą transakcję wykonaną z takiego polecenia, x-kom wypłaci uczestnikom programu atrakcyjne prowizje, sięgające nawet 11%.

Jeżeli chcecie dołączyć do Sales Masters możecie to zrobić poprzez stronę akcji.