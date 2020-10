Szukasz laptopa? Zobacz ranking polecanych laptopów na październik 2020

Udostępnij:

Partnerem materiału jest x-kom.

Jesień to dla wielu sprzętowców moment wymiany sprzętu na nowsze modele. To również czas, gdy studenci szukają dla siebie laptopów na studia. Niezależnie od motywów, jeżeli poszukujesz dla siebie nowego laptopa, zapraszamy na październikowy ranking urządzeń.

Tak samo jak w poprzednich odsłonach, ranking został podzielony na trzy kategorie - notebooki, laptopy gamingowe i ultrabooki, dodatkowo pogrupowane cenowo. Dodatkowo, w każdym przedziale, został opisany jeden z laptopów, by łatwiej można było zorientować się, jaki sprzęt możemy zakupić w danej kwocie.

Decydując się na kupno dowolnego sprzętu w x-kom, koniecznie zajrzyj do oficjalnego wątku na naszym forum, gdzie możesz uzyskać indywidualną zniżkę na konkretne zakupy.

Spis treści

Ranking notebooków

Podobnie jak w innych rankingach, spis rozpoczynamy od notebooków, będących z założenia lekkimi laptopami przeznaczonymi do typowej pracy biurowej lub użytku domowego. Modele z droższą specyfikacją powinny sprawdzić się także do bardziej wyspecjalizowanych zadań lub w gamingu.

Notebooki do 2500 zł

Acer Aspire 3

W budżecie do 2500 złotych sprawdzi się Acer Aspire 3, z procesorem Intel Core i3-1005G1 (2 rdzenie, 4 wątki, 1.20-3.40 GHz), 8 GB RAM-u (z możliwością zwiększenia do 20 GB), dyskiem SSD 256 GB i grafiką Intel UHD Graphics. Przekątna ekranu to 15,6” (1920 x 1080, FullHD), matryca jest matowa LED-owa, a cały sprzęt waży 1,65 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki do 3000 zł

Huawei MateBook D 15

Mając budżet do 3 tysięcy idealnie sprawdzi się MateBook D 15. 8 GB pamięci w połączeniu z czterordzeniowym procesorem AMD Ryzen 5 3500U i grafiką AMD Radeon Vega 8 poradzi sobie z każdym postawionym mu w pracy biurowej wyzwaniem. Laptop wyposażony jest w wytrzymałą baterię, więc będzie odpowiadał także uczniom i studentom. Matryca ma przekątną 15,6”, a sprzęt waży 1,53 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki do 4000 zł

HP Pavilion 15

Rekomendowany laptop w tym budżecie to HP Pavilion 15 z procesorem Intel Core i5-1035G1 i 8 GB pamięci operacyjnej, z możliwością rozszerzenia do 32 GB. Matowy ekran IPS ma rozdzielczość FullHD. W środku znalazła się także karta graficzna NVIDIA GeForce MX250. Całość waży zaś 1,74 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki do 5000 zł

Toshiba Dynabook Satelite Pro L50

Gdy dysponujemy budżetem 5 tysięcy, możemy zastanowić się nad modelem Toshiba Dynabook Satelite Pro L50. W tym sprzęcie znajdziemy procesor Intel Core i5-10210U z zegarem do 4,2 GHz. Wbudowana pamięć operacyjna to 16 GB (możemy zwiększyć ją do 32). Ekran jest matowy, typu LED IPS, o przekątnej 15,6”. Całość waży 1,65 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki powyżej 5000 zł

HP ZBook 15v G5

Dla potrzebujących notebooka do zadań specjalnych, zdecydowanie możemy polecić HP ZBook 15v G5 z kartą graficzną NVIDIA Quadro P600 i procesorem Intel Core i7-8750H (6 rdzeni, 12 wątków, 2.20-4.10 GHz, 9 MB cache). Laptop posiada 16 GB pamięci i dysk 256 GB. Ekran notebooka ma przekątną 15,6”, ekran jest matowy, typu LED. Sprzęt waży 2,14 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ranking laptopów gamingowych

Z myślą o graczach została stworzona następna kategoria. Laptopy gamingowe oferują najczęściej najbardziej wydajne podzespoły, lepsze chłodzenie (niezbędne przy wymagające tytułach), a czasami i przydatne dodatki. Sprzęt z tej kategorii zazwyczaj nie należy do lekkich, ale za to poradzi sobie z nowymi grami.

Laptopy gamingowe do 4000 zł

HP Pavilion Gaming

Graczom posiadającym budżet do 4 tysięcy polecamy HP Pavilion Gaming. 15,6-calowy laptop gamingowy został wyposażony w procesor AMD Ryzen 5 4600Hi, kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1050 i 8 GB pamięci RAM. Jak na laptop gamingowy, sprzęt jest stosunkowo lekki, waży 2 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Laptopy gamingowe do 5000 zł

Lenovo Legion 5-15

W tym budżecie przykładowy model to Lenovo Legion 5-15 z czterordzeniowym procesorem Intel Core i5-10300H z taktowaniem do 4,5 GHz, 8 GB,RAM-u z możliwości rozbudowy do 32 GB i dyskiem 480 GB. Grafika to NVIDIA GeForce GTX 1650Ti. Cały laptop waży 2,3 kilograma.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Laptopy gamingowe do 6000 zł

MSI GF65

Jeżeli szukamy laptopa gamingowego w cenie do 6000 zł, MSI GF65 będzie idealny. Laptop jest wyposażony w 6-rdzeniowy procesor Intel Core i7-9750H, 16 GB pamięci operacyjnej i grafikę NVIDIA GeForce RTX 2060. Dysk ma pojemność 512 GB i istnieje możliwość instalacji kolejnego. Całość waży zaledwie 1,81 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Laptopy gamingowe powyżej 6000 zł

Razer Blade 15

Jeśli posiadasz budżet większy niż 6 tysięcy złotych, 15,6-calowy laptop gamingowy Razer Blade 15 będzie idealnym wyborem. W środku znalazły się: sześciordzeniowy procesor Intel Core i7-10750H z kartą NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q oraz 16 GB pamięci RAM. Laptop waży 2,05 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ranking ultrabooków

Na sam koniec zestawienie ultrabooków, czyli ulubionych komputerów cyfrowych nomadów, ze względu na ich niewielką masę ułatwiającą transport i długi czas pracy na baterii. Droższe ultrabooki często posiadają bardziej topową specyfikację, dzięki czemu poradzą sobie z bardziej obciążającymi zadaniami.

Ultrabooki do 3000 zł

Huawei MateBook D 14

Lekki, ważący 1,38 kg, a przez to ultramobilny Huawei MateBook D 14 idealnie sprawdzi się każdemu, kto posiada niewielki budżet, a potrzebuje łatwego w transporcie laptopa. W środku znajdziemy procesor AMD Ryzen 5 3500U (4 rdzenie, 8 wątków, 2.10–3.70 GHz, 6 MB cache) i 8 GB pamięci, które spokojnie wystarczą do codzienniej pracy.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki do 4000 zł

HP ENVY 13 x360

W podanym przedziale cenowym zdecydowanie można polecić 13,3 calowy HP ENVY 13 x360. W środku znajdziemy procesor AMD Ryzen 5 3500U (4 rdzenie, 8 wątków, 2.10–3.70 GHz, 6 MB cache), do tego 8 GB pamięci i dysk 512 GB. Ultrabook waży 1,27 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki do 5000 zł

Apple MacBook Air

Propozycja w tym przedziale cenowym to 13,3 calowy ultrabook Apple MacBook Air, z procesorem Intel Core i3-1000NG4 (2 rdzenie, 4 wątki, 1.10-3.20 GHz, 4MB cache) i kartą Intel Iris Plus Graphics. Sprzęt posiada 8 GB pamięci RAM i dysk 256 GB. Laptop waży 1,29 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki do 6000 zł

Asus Zenbook 14

Wśród ultrabooków w budżecie do 6 tysięcy złotych, ciekawą specyfikacją jest Asus Zenbook 14 z procesorem AMD Ryzen™ 7 4700U (8 rdzeni, 8 wątków, 2.00–4.10 GHz, 8 MB cache) i 16 GB pamięci operacyjnej (niestety bez możliwości rozszerzenia). Za grafikę odpowiada NVIDIA GeForce MX350, a pojemność dysku wynosi 1024 GB. Matryca jest matowa, o wielkości 14”, zaś sam laptop waży 1,18 kilograma.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki powyżej 6000 zł

Huawei Matebook X Pro

Powyżej sześciu tysięcy polecamy 13,9 calowy ultrabook Huawei Matebook X Pro. Laptop został wyposażony w procesor Intel Core i5-10210U (4 rdzenie, 8 wątków, 1.60-4.20 GHz, 6MB cache), 16 GB RAM-u, dysk SSD 512 GB i grafikę NVIDIA GeForce MX250. Jego matryca jest błyszcząca, LED-owa, typu IPS. Sprzęt waży 1,31 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Partnerem materiału jest x-kom.