Szukasz prezentu dla mamy lub na Dzień Dziecka? Sprawdź promocje w x-komie!

Udostępnij:

Przed nami dwa ważne święta – w najbliższych dniach swój dzień będą miały nasze ukochane mamy, a kilka dni później obchodzimy Dzień Dziecka. Wszystkich poszukujących elektroniki na prezent na pewno zainteresują specjalne rabaty, które przygotował x-kom. Na tym jednak nie koniec, ponieważ i dla graczy znajdzie się kilka przyciągających wzrok okazji.

Materiał powstał we współpracy z x-kom

Wyjątkowe prezenty na Dzień Mamy

W tym roku, poza bukietem szybko schnących kwiatów, polecamy upominki, które pozostaną na dłużej. Jeżeli nie macie jeszcze żadnego konkretnego pomysłu, co mogłoby sprawić radość waszej mamie, to możecie zajrzeć do inspiracji prezentowych w x-komie. Znajdziecie tam szeroką gamę produktów, które z pewnością przypadną im do gustu.

Gdybyście jednak szukali dodatkowych inspiracji, to możecie sprawdzić propozycje prezentów na stronie al.to, gdzie znajdziecie wiele produktów z rabatami sięgającymi nawet 28 procent.

Zabawki dla dzieci małych i dużych

Wszystkie dzieci kochają gadżety, a Dzień Dziecka to świetna okazja do sprawienia im w prezencie nowego sprzętu. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie aby obdarować także siebie samego (w końcu wszyscy jesteśmy dziećmi), szczególnie, że na promocji znalazło się kilka świetnych sprzętów. Spośród wszystkich propozycji naszą uwagę przyciągnęły:

Laptop Lenovo Legion Y540-15 4599 zł 3999 zł Sprawdź w x-kom Tam, gdzie ultrawydajność łączy się z elegancją, tam jest miejsce dla Lenovo Legion Y540-15. Mając ten laptop w ekwipunku, dzieciaki zyskują potężny gamingowy oręż, który poprowadzi je ścieżką e-sportowych sukcesów.

Konsola Xbox One S 1TB + GoW 5 1299 zł 899 zł Sprawdź w x-kom Konsola Xbox One S i gra Gears 5 tworzą razem idealny zestaw. Ogromną moc Xbox One S pozwoli zdobyć przewagę nad przeciwnikami, tocząc pełne emocji boje oraz korzystając z rozrywki w rozdzielczości 4K.

Hulajnoga elektryczna Kawasaki KX-FS 6.5" 1199 zł 999 zł Sprawdź w x-kom Kawasaki KX-FS 6.5'' to hulajnoga elektryczna z silnikiem o mocy 250 W i z przednim napędem. Hulajnoga została wyposażona w koła o średnicy 6,5'' oraz elektroniczny system hamowania. Ponadto, hulajnoga posiada wbudowany przejrzysty wyświetlacz, na którym użytkownik może sprawdzić między innymi stopień rozładowania baterii, prędkość oraz przebieg.

Smartwatch Garett Kids Smile 189 zł 99 zł Sprawdź w x-kom Smartwatch Garett Kids Smile to lokalizator GPS z możliwością instalacji karty SIM i przyciskiem SOS, który pozwoli Ci sprawdzić gdzie jest Twoje dziecko. Zegarek posiada funkcje lokalizacji na mapie, może służyć jako telefon komórkowy oraz ma szereg innych możliwości, dzięki którym zapewnisz bezpieczeństwo swojej pociechy.

Aparat Fujifilm Instax Mini 9 259 zł 199 zł Sprawdź w x-kom Następca mini 8, Instax mini 9 wyróżnia się specjalnym lusterkiem zamieszczonym przy obiektywie do robienia „selfie”, dodatkowym trybem naświetlania “high key”, zasilaniem z 2 baterii typu AA oraz 5 kolorami korpusu.

Pad DualShock 4 Black V2 do konsoli PlayStation 4 + Spider-Man 394 zł 250 zł Sprawdź w x-kom Jeśli Twój obecny kontroler DualShock 4 swoje najlepsze czasy ma za sobą lub gdy po prostu chcesz mieć jeszcze jeden do kolekcji, aby pograć ze znajomym, to zawartość tego zestawu Cię ucieszy. W zestawie z padem znajdziesz także świetną grę akcji Spider-Man.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy dziecko i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 20.05.2020 do 31.05.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Pełną ofertę można znaleźć na stronie promocji z okazji Dnia Dziecka w x-kom.

Spraw prezenty dzieciom i nie płać za dostawę

Nie samą elektroniką jednak żyje dziecko, dlatego w sklepie al.to znajdziecie setki zabawek dla pociech w każdym wieku. Jeżeli więc planujecie zakupić im nową lalkę czy klocki, teraz możecie zrobić to nie płacąc za koszty dostawy. Wystarczy, że wykorzystacie kod frajda, przy zakupie za co najmniej 149 zł, a sklep nie naliczy kosztów wysyłki. Promocja nie łączy się z innymi i trwa do 1 czerwca 2020 do godz. 23:59 lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów w promocji.

Wszystkie zabawki można znaleźć na stronie akcji al.to.

Jeszcze więcej okazji w Tygodniu Akcesoriów

Nie samym Dniem Matki i Dziecka człowiek żyje, a tygodniowe promocje w x-kom to już swego rodzaju tradycja. Tym razem sklep przygotował tydzień pełen atrakcyjnych cen na akcesoria. Rabaty na wybrane akcesoria sięgają tu nawet 50 procent. W bogatej ofercie znalazły się myszki, klawiatury, słuchawki i wielu innych akcesoriów niezbędnych do komfortowej pracy i rozrywki. Oto kilka przykładów, na które warto zwrócić uwagę:

Mysz Corsair M55 PRO 209 zł 139 zł Sprawdź w x-kom Wszechstronna, oburęczna i niezawodna. Corsair M55 PRO to ważąca zaledwie 86g. myszka, która zapewni Ci wysoki komfort grania niezależnie od typu chwytu. Teraz nie ma znaczenia czy jesteś prawo, a może leworęcznym graczem. Konstrukcja M55 PRO jest uniwersalna, dlatego zagrasz na najwyższym poziomie bez różnicy, którą dłonią będziesz obsługiwać mysz.

Plecak Urban Commuter 15.6" 159 zł 99 zł Sprawdź w x-kom Targus Urban Commuter to plecak przeznaczony dla laptopa o przekątnej ekranu do 15,6''. Ten nowoczesny plecak został zaprojektowany, aby skutecznie chronić sprzęt wraz z akcesoriami. Targus Urban Commuter posiada dwie komory główne oraz liczne kieszonki na akcesoria, dokumenty czy klucze.

Klawiatura Razer Huntsman Clicky Optical Switch 539 zł 349 zł Sprawdź w x-kom W klawiaturze Razer Huntsman zostały zastosowane nowe przełączniki optomechaniczne Razer wykorzystujące technologię optyczną, która zapewnia niezrównaną szybkość, oraz stabilizator klawiszy, dzięki któremu każde naciśnięcie klawisza jest precyzyjne i dokładne.

Słuchawki Apple AirPods Pro 1129 zł 999 zł Sprawdź w x-kom Każdy detal słuchawek AirPods Pro został opracowany pod kątem maksymalnej wygody i idealnego dopasowania. Korekcja EQ dostraja automatycznie muzykę, aby zachwyciła Cię doskonałym brzmieniem. Wewnętrzny mikrofon na bieżąco odbiera to, co dociera do Twojego ucha, dzięki czemu AirPods odpowiednio regulują niskie i średnie częstotliwości. Specjalne przetworniki generują dźwięk o niskim poziomie zniekształceń, wliczając w to potężne basy.

Mysz Logitech MX Master 2S Wireless Mouse Graphite 369 zł 299 zł Sprawdź w x-kom Nowoczesna mysz Logitech MX Master 2S jest stworzona dla mistrzów produktywności, którzy chcą wykonywać więcej zadań w wydajniejszy sposób. Zaawansowane funkcje myszy obejmują technologię Logitech Flow do płynnej pracy na wielu komputerach, zaawansowane przewijanie, czy śledzenie ruchów o wysokiej precyzji na dowolnej powierzchni.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy akcesoria i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 18.05.2020 do 24.05.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Wszystkie produkty objęte akcją można znaleźć na stronie promocji w x-kom.

Kup myszkę lub słuchawki i odbierz podkładkę Mad Catz G.L.I.D.E. gratis

Na hasło Mad Catz niejednemu graczowi mocniej bije serce. Na sam koniec zostawiliśmy promocję x-kom, w której przy zakupie myszki lub słuchawek firmy Mad Catz, podkładkę otrzymacie całkowicie gratis.

Do zakupu myszek: Mad Catz R.A.T.1+, Mad Catz R.A.T 4+ lub słuchawek Mad Catz F.R.E.Q. 4 możecie otrzymać podkładkę G.L.I.D.E. 16 w prezencie. Kod jaki należy wpisać podczas zakupów to mad-catz-16.

Jeśli jednak Wasz wybór padnie na myszkę Mad Catz R.A.T. 8+ w gratisie możecie zgarnąć podkładkę G.L.I.D.E. 19. Zasady są podobne, zmienia się tylko kod promocyjny – w tym wypadku to mad-catz-19.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybraną myszkę lub słuchawki objęte promocją, aktywować odpowiedni kod rabatowy: mad-catz-16 lub mad-catz-19 i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 29.05.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów i nie łączy się z innymi promocjami. Każdy klient zakupić może jedną sztukę produktu promocyjnego.

Szczegóły akcji promocyjnej można znaleźć na stronie marki Mad Catz w x-kom.

Materiał powstał we współpracy z x-kom