Szukasz smarfona, nawigacji lub laptopa? Sprawdź promocje w x-komie!

Właśnie wystartował Tydzień smartfonów w x-komie, czyli świetna okazja, żeby zgarnąć upragniony sprzęt w dużo niższej cenie. W ofercie znalazły się zarówno flagowce, jak i nieco tańsze modele od różnych producentów, z rabatami sięgającymi nawet 91%. To jednak nie wszystko, bowiem x-kom przygotował także dwie inne promocje: w jednej z nich znalazły się urządzenia dbające o bezpieczeństwo kierowców, zaś druga obejmuje rabaty na laptopy marki Lenovo.

Materiał powstał we współpracy z x-kom

Tydzień smartfonów

Zdarza się, że mając więcej czasu na korzystanie z naszego smartfona, zauważamy, że nie sprawuje się on już tak dobrze jak na początku. Słaba bateria, kiepskiej jakości zdjęcia - te z pozoru drobne rzeczy potrafią skutecznie popsuć radość z korzystania z niego. Dla tych, którzy mają dosyć tego rodzaju problemów, promocja Tydzień smartfonów będzie świetną okazją na wymianę urządzenia na nowszy, sprawniejszy model. Poniżej kilka przykładowych smartfonów i akcesoriów, które znalazły się w promocji:

Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Space Gray 5499 4999 zł Sprawdź w x-kom Najnowszy smartfon Apple z potrójnym aparatem głównym, najszybszym procesorem w historii iPhone’ów – A13 Bionic oraz ultra jasnym wyświetlaczem – Super Retina XDR sprawiającym, że każda projekcja po brzegi wypełniona jest detalami. Weź do ręki iPhone 11 Pro Max i przejdź do świata doznań, o jakim nie marzyłeś. W nim wszystko do siebie pasuje. Bo w iPhone 11 Pro Max wszystko zostało stworzone z myślą o Tobie.

Realme 6 4+128GB Comet Blue 90Hz 1199 799 zł Sprawdź w x-kom Procesor z wydajnością pozwalającą obsłużyć wymagające gry mobilne, błyskawiczne ładowanie, długi czas pracy na baterii oraz wyjątkowe aparaty. To wszystko ma Ci do zaoferowania Realme 6. Bardzo wysoka częstotliwość odświeżania 90 Hz sprawia, że każda reakcja ekranu jest niezwykle płynna. Wyświetlacz o przekątnej 6,5-cala i jego stosunek 90,5% do wielkości obudowy sprawia, że świat rozrywki może pochłonąć użytkowników bez reszty.

Motorola One Zoom 4/128GB Dual SIM Electric Gray 1599 1299 zł Sprawdź w x-kom Poznaj niezwykłe piękno smartfona Motorola One Zoom. Kolor szary, który pokrywa tylną obudowę, przyjemnie współgra z modułem fotograficznym. I to nie byle jakim, bo poczwórnym, wzbogaconym o optyczną stabilizację obrazu, obiektyw ultraszerokokątny i wiele innych udogodnień. Motorola One Zoom robi też świetne selfie kamerą 25 Mpix, również przy słabym świetle. Dostajesz też ekran OLED i baterię na dwa dni użytkowania.

Taotronics TT-BH07 Zielone 139 89 zł Sprawdź w x-kom Dodaj sobie energii podczas treningu ulubioną, rytmiczną muzyką z słuchawkami TaoTronics TT-BH07. Dzięki wodoodpornej powłoce będą one idealne dla aktywnych osób, ponieważ pozostają niewrażliwe na pot czy deszcz. Co więcej, nowoczesny moduł Bluetooth w wersji 5.0 zapewni bezproblemowe parowanie oraz stabilne połączenie z Twoim smartfonem czy tabletem. Słuchawki zostały także wyposażone w kodek aptX, dzięki któremu brzmienie będzie klarowne i pełne szczegółów..

OnePlus 7T Pro 8/256GB Dual SIM Haze Blue 3099 zł 2899 zł Sprawdź w x-kom Poznaj OnePlus 7T Pro 8/256GB Haze Blue. Weź go do ręki i poczuj niedoścignioną moc potężnego procesora Qualcomm® Snapdragon™ 855+ w grach oraz multimediach. Odkryj także niesamowite wrażenia wizualne w projekcjach QHD+ na ekranie AMOLED 6,67” oraz inteligencję potrójnego aparatu 48 Mpix gwarantującego ujęcia, które zapierają dech w piersiach. Masz przed sobą sprzęt, w którym nic nie znalazło się przypadkowo.

Realme Band 1 Black 99 69 zł Sprawdź w x-kom Już nie poczujesz, że masz na ręku smartbanda, ponieważ Realme Band 1 czarny waży zaledwie 20 gramów. Uprawiaj swój ulubiony sport, a opaska na pewno dotrzyma Ci kroku. To za pomocą standardu bezpieczeństwa IP68. Dodatkowo jej elegancki, a zarazem minimalistyczny design przyciągnie nie jedno spojrzenie.

Nokia 5.1 PLUS Dual SIM czarny 599 499 zł Sprawdź w x-kom W Nokia 5.1 Plus czarnym, chodzi przede wszystkim o detale, które zachwycają na każdym etapie obsługi smartfonu. Połyskliwy korpus nadaje mu wytworny wygląd, a śmiałym dopełnieniem jest metalowa, obrabiana maszynowo ochronna ramka aparatu. Zaokrąglone krawędzie i szkło 2.5D sprawiają, że trzymanie Nokii 5.1 Plus w dłoni to czysta przyjemność.

Huawei P40 Lite czarny 999 899 zł Sprawdź w x-kom W przykuwającej wzrok, mieniącej się kolorami obudowie, umieszczono starannie dobrane podzespoły. Rób zapierające dech w piersiach fotografie, uchwyć szeroką scenerię, czy fotografuj z bliska naturę. Mocny procesor da Ci maksymalną wydajność, gdy tego potrzebujesz, a efekty jego pracy możesz podziwiać na 6,4-calowym, panoramicznym ekranie. Z pojemną, zoptymalizowaną przez AI baterią, najnowszą wersją systemu Android oraz sklepem AppGallery, P40 Lite pozostanie Twoim kompanem na długo.

HTC Desire 12s 3/32GB Dual SIM NFC dark blue 449 zł 399 zł Sprawdź w x-kom Wyjątkowe wykończenie łączące dwie różne faktury, wyróżnia granatowego HTC Desire 12s spośród innych smartfonów. Przyciągający spojrzenia, prążkowany design i zaokrąglone brzegi obudowy sprawiają, że telefon wygodnie leży w dłoni. Pod przednim panelem z profilowanego szkła 2.5D, znalazł się wyświetlacz IPS o przekątnej 5,7". Z tyłu zagościł natomiast aparat 13 MP. Co więcej, Desire 12s zaskakuje też wydajnością a jego specyfikację uzupełnia moduł NFC, umożliwiający płatności zbliżeniowe.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy smartfon i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 27.07.2020 roku do 02.08.2020 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Pełną ofertę można znaleźć na stronie akcji Tydzień Smartfonów w x-komie.

Bezpieczny kierowca

Kolejna promocja obejmuje akcesoria samochodowe, które szczególnie mogą przydać się podczas wakacji. Akcja stawia na bezpieczeństwo kierowców, które zawsze, nie tylko podczas wakacyjnych podróży, powinno być priorytetem. W promocji x-komu znalazły się więc takie sprzęty jak nawigacje samochodowe, zestawy słuchawkowe, czy wideorejestratory. Rabaty w tej promocji wynoszą nawet 40%. Poniżej kilka ciekawych propozycji:

Navitel E700 7" Europa Dożywotnia TMC 599 349 zł Sprawdź w x-kom Navitel E700 TMC to nawigacja wyposażona w technologię, która zapewnia dystrybucję aktualnych informacji o warunkach na drodze poprzez radio FM-RDS. Kierowca otrzymuje w czasie rzeczywistym dane o korkach i niekorzystnych sytuacjach drogowych, istotne przy planowaniu trasy wyborze alternatywnych opcji.

Jabra Talk 30 179 109 zł Sprawdź w x-kom Jabra Talk 30 to ergonomiczny zestaw słuchawkowy o luksusowym wyglądzie, który zapewnia wyraźne rozmowy w jakości HD. Z Jabra Talk 30 masz pewność, że Twoje rozmowy będą najwyższe jakości za każdym razem nawet 30 metrów od telefonu. Urządzenie umożliwia sparowanie do 8 urządzeń, a jednocześnie do 2 (MultiUse™). Jabra Talk 30 obsługiwany jest przez aplikację Jabra Assist.

Xblitz Z3 Full HD/2"/110 + uchwyt magnetyczny G155 159,99 99 zł Sprawdź w x-kom Xblitz Z3 jest profesjonalnym wideorejestratorem który uchwyci każdy szczegół na drodze. W przypadku stłuczki, zarówno w czasie jazdy jak i gdy auto jest zaparkowane, pomoże Ci określić tożsamość sprawcy i zapewni materiał dowodowy dla policji.

Mio SmartBox III 179,99 139 zł Sprawdź w x-kom Zasilacz SmartBox III podłącza się bezpośrednio do instalacji elektrycznej, tym samym omijając układ zapłonu. Zatem, nawet jeśli wyłączysz silnik, Twój wideorejestrator wciąż będzie zasilany. To idealne rozwiązanie dla wszystkich użytkowników kamer samochodowych, którzy chcą korzystać z trybu parkingowego podczas nieobecności w aucie.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy kierowca i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 28.07.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Pełną ofertę można znaleźć na stronie akcji Bezpieczny Kierowca w x-komie.

Promocja Lenovo

Na koniec promocja, w której można zgarnąć rabaty na laptopy marki Lenovo. W promocji znalazło się kilkadziesiąt modeli objętych rabatem wynoszącym do 12%. Akcja obejmuje zarówno laptopy do codziennego użytku, jak i te stworzone do gamingu. Wybraliśmy kilka przykładów z tej oferty:

Lenovo Legion Y540-17 i7-9750H/8GB/256 GTX1660Ti 4199 3899 zł Sprawdź w x-kom Gotuj się do walki. Gamingowy laptop Lenovo Legion Y540-17 wprowadzi Cię na pola wirtualnych bitew, oddając do dyspozycji arsenał, który poprowadzi Cię do niezliczonych zwycięstw. Wyposażony został w wyselekcjonowane, ultrawydajne komponenty, m.in. w procesor Intel Core i7 9. generacji oraz kartę graficzną GeForce GTX.

Lenovo Legion Y540-15 i5-9300HF/8GB/512 GTX1650 3299 2999 zł Sprawdź w x-kom Tam, gdzie ultrawydajność łączy się z elegancją, tam jest miejsce dla Lenovo Legion Y540-15. Mając ten laptop w ekwipunku, zyskujesz potężny gamingowy oręż, który poprowadzi Cię ścieżką e-sportowych sukcesów. Z inteligentnym układem chłodzenia wyzwolisz pełną moc procesora Intel Core i5 9. generacji i karty graficznej GeForce GTX.

Lenovo Legion Y540-15 i7-9750H/8GB/256 GTX1660Ti 3999 3699 zł Sprawdź w x-kom Mając ten laptop w ekwipunku, zyskujesz potężny gamingowy oręż, który poprowadzi Cię ścieżką e-sportowych sukcesów. Z inteligentnym układem chłodzenia wyzwolisz pełną moc procesora Intel Core i7 9. generacji i karty graficznej GeForce GTX.

Lenovo IdeaPad S340-15 i3-1005G1/4GB/256/Win10 2099 1899 zł Sprawdź w x-kom Poznaj Lenovo IdeaPad S340-15, serię laptopów stworzonych z myślą o Twojej wygodzie. Wyposażone w wydajny procesor firmy Intel oraz zintegrowany układ graficzny są w stanie sprostać zarówno prostym codziennym obowiązkom, jak i realizować wymagające zadania. Ciesz się wysoką jakością wyświetlanego obrazu w rozdzielczości Full HD, a matowa powłoka matrycy zadba o to, by obraz był wyświetlany odpowiednio w każdych warunkach.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy lenovo i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 28.07.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Pełną ofertę można znaleźć na stronie promocji Lenovo w x-komie.

