Trump strollowany na całego. Niespotykana dotąd sztuczka

Donald Trump przez cztery lata swojej kadencji dobitnie pokazał, że niemal nic nie jest w stanie realnie zaszkodzić jego reputacji. Nawet jeśli niekiedy dowody na jego występki były niezbite. Nastąpił jednak nieoczekiwany zwrot. Trump sam ostatnio promował teorię spiskową związaną ze zgonem, jaki miał miejsce w Białym Domu w 2001. Setki tysięcy Amerykanów zgotowało mu reakcję, której nie był w stanie przewidzieć.

Sprawa związana jest z teorią spiskową dotyczącą byłego kongresmena partii Demokratów, Joe Scarborough, który obecnie jest prezenterem nieprzychylnej Trumpowi stacji MSNBC. Trump podchwycił "fejka" sugerującego, że Scarborough odpowiada za śmierć własnej asystentki Lori Klausutis w 2001 roku.

Koroner ustalił, że Klausutis zmarła w wyniku arytmii serca, która przyczyniła się do utraty przytomności 28-letniej kobiety, która uderzyła głową z impetem w biurko. Wszelkie teorie spiskowe zostały obalone 19 lat temu.

A lot of interest in this story about Psycho Joe Scarborough. So a young marathon runner just happened to faint in his office, hit her head on his desk, & die? I would think there is a lot more to this story than that? An affair? What about the so-called investigator? Read story! https://t.co/CjBXBXxoNS