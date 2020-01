Tydzień laptopów w x-kom: rabat do 2000 złotych i akcesoria gratis

Udostępnij:

W x-kom rusza promocja Tydzień laptopów, która ucieszy wszystkich chcących kupić nowy komputer. Rabaty na wybrane laptopy sięgają 2 tysięcy złotych, a dodatkowo sprzedawcy dodają do nich pakiety przydatnych akcesoriów. W ten sposób można otrzymać między innymi torbę oraz myszkę.

Promocje czekają także w sklepach al.to i Combat, gdzie można liczyć na rabaty w wysokości co najmniej 20 procent.

Kolejna edycja Tygodnia laptopów w x-kom

W tym tygodniu w x-kom czekają rabaty na laptopy. Każdy znajdzie coś dla siebie, bo promocja obejmuje szereg produktów, w tym ultrabooki i komputery dla graczy. Co więcej, oprócz zniżek przygotowano także darmowe dodatki zależne od rodzaju kupowanego sprzętu:

• laptopy gamingowe – gratis plecak i słuchawki. Kod rabatowy: laptopy-gaming, • laptopy do 17,3" – gratis torba, mysz, zaślepka, antywirus. Kod rabatowy: laptopy-17, • laptopy do 15,6" – gratis torba, mysz, zaślepka, antywirus. Kod rabatowy: laptopy-15, • laptopy do 14,1" – gratis torba, mysz, zaślepka, antywirus. Kod rabatowy: laptopy-14.

W ramach Tygodnia laptopów w x-kom można znaleźć wiele przecenionych notebooków. Poniżej cztery propozycje, na które warto zwrócić uwagę:

Dell Vostro 3584 1999 zł 1899 zł Sprawdź w x-kom Laptop z procesorem Intel Core i3-7020U, 8 GB pamięci operacyjnej i dyskiem SSD o pojemności 256 GB. Ekran ma rozdzielczość FullHD i jest matowy. Wśród złączy można znaleźć dwa porty USB 3.1 Gen 1.

ASUS ZenBook 15 UX534FTC 7999 zł 5999 zł Sprawdź w x-kom Laptop z 4-rdzeniowym procesorem Intel Core i7-10510U, 16 GB pamięci operacyjnej, i dyskiem SSD o pojemności 1000 GB. Za wydajność graficzną odpowiada układ GeForce GTX 1650 Ma-Q z 4 GB własnej pamięci. W miejscu gładzika komputer posiada wbudowany dotykowy ekran ułatwiający obsługę.

Dell Inspiron G3 5499 zł 4999 zł Sprawdź w x-kom Komputer z 6-rdzeniowym Intel Core i7-9750H, 16 GB RAM-u (z możliwością rozszerzenia do 32 GB) i dyskiem o pojemności 512 GB. Układ graficzny to GeForce GTX 1660Ti Max-Q z 6 GB własnej pamięci. Laptop posiada klawiaturę z podświetleniem RGB.

ASUS ROG Strix SCAR III 8149 zł 7099 zł Sprawdź w x-kom Laptop dla graczy z 6-rdzeniowym procesorem Intel Core i7-9750H, 16 GB pamięci operacyjnej, dwoma dyskami (SSD + HDD) oraz grafiką GeForce RTX 2070 z 8 GB własnej pamięci. Ekran komputera ma odświeżanie 144 Hz. Ciekawostką jest możliwość wyświetlenia klawiatury numerycznej na gładziku.

Jak skorzystać ze zniżek?

Aby skorzystać z niższych cen i odebrać odpowiednie prezenty, należy dodać wybrany komputer do koszyka, a na etapie składania zamówienia posłużyć się właściwym kodem rabatowym (zgodnie z listą w ramce powyżej). Oferta jest ważna od 20 do 26 stycznia 2020 roku lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych i nie łączy się z innymi promocjami.

Szczegóły dotyczące Tygodnia laptopów można znaleźć na stronie promocji x-kom.

Minimum 20 proc. taniej w al.to

Promocje można znaleźć również w sklepie al.to. Przygotowano tu rabaty wynoszące co najmniej 20 procent. Zniżki obejmują 20 wybranych produktów, które zmieniane są raz w tygodniu – w poniedziałki. Aby skorzystać ze zniżki, należy dodać wybrany produkt do koszyka i na etapie składania zamówienia skorzystać z kodu rabatowego RABAT2020. Oferta jest ważna do 2 lutego 2020 roku lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych i nie łączy się z innymi promocjami.

Wszystkie rabaty można znaleźć na stronie promocji w al.to.

Rabat 20 proc. również w Combat

20-procentowe rabaty czekają również w trzecim sklepie grupy x-kom, czyli Combat. Można tu kupić profesjonalny sprzęt strzelecki i inne militarne gadżety. Aby skorzystać ze zniżki, należy dodać wybrane produkty do koszyka, a na etapie składania zamówienia posłużyć się kodem rabatowym RABAT2020. Oferta jest ważna do końca stycznia 2020 roku.

Wszystkie rabaty można znaleźć na stronie promocji w Combat.