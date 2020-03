Windows 10 i nowa metoda aktualizacji sterowników. Testy już trwają

Udostępnij:

Microsoft testuje nową metodę aktualizacji sterowników w Windows 10, które już teraz do niektórych użytkowników trafiają w ramach stopniowego wdrażania. Chodzi o doprowadzenie do sytuacji, w której sterowniki będą aktualizowane dokładnie na takiej samej zasadzie jak sam system – w przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów, producent będzie mógł wstrzymać dalszą dystrybucję do czasu rozwiązania błędów.

Takie podejście wydaje się być uzasadnione, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę liczbę błędów wynikających właśnie z niezgodności systemu ze sterownikami. Najczęściej mówi się o nich na etapie instalacji dużych aktualizacji Windows 10, kiedy pojawiają się przeróżnego rodzaju usterki, w tym z obsługą dźwięku, grafiki czy klawiatur w komputerach przenośnych.

Kolejne etapy wdrażania sterowników w Windows 10 i podgląd statusu dla twórców, fot. Microsoft.

Jak wynika z dokumentacji na stronie Microsoftu, wdrożony sterownik będzie analizowany przez 30 dni, aby sprawdzić jego wpływ na działanie systemu. W tym czasie przewiduje się różne możliwe tempa wdrażania, w każdym przypadku kończące się na udostępnieniu nowego oprogramowania wszystkim użytkownikom Windows 10, oczywiście o ile proces nie zostanie przerwany z uwagi na błędy.

Zmiany w zakresie dystrybucji sterowników są kolejną nowością wynikającą ze zwiększonego nacisku Microsoftu na jakość Windowsa 10. Nowe podejście do tego tematu zapowiadano prawie rok temu, a wszystko było wynikiem katastrofalnej aktualizacji z końca 2018 roku, kiedy użytkownicy Windows 10 stracili bezpowrotnie swoje pliki.