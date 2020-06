Xbox Project xCloud i Game Pass mogą trafić na telewizory Samsunga

Udostępnij:

Usługa Microsoft xCloud, umożliwiająca strumieniowanie gier, wraz z subskrypcją Game Pass mogą trafić na telewizory Samsunga. Świadczy o tym jeden z materiałów promocyjnych.

Logo Game Pass odkryto w reklamie Samsung Access for Samsung TVs, czyli agregacyjnej subskrypcji łączącej wiele usług, przygotowanej specjalnie z myślą o posiadaczach telewizorów koreańskiej marki. "Dzięki Samsung Access, otrzymujesz do wyboru usługę streamingu lub strumieniowego przesyłania gier (o wartości do 120 dol.), wliczoną w cenę i bez dodatkowych opłat" – czytamy z kolei w opisie.

Oznaczałoby to, że wybrane telewizory Samsunga istotnie otrzymają klient, który pozwoli skorzystać z zasobów Project xCloud. Technicznie jest to jak najbardziej możliwe.

Samsung i Microsoft współpracują blisko już co najmniej od połowy 2019 roku. Nie ma przypadku w tym, że smartfony Galaxy i Windows 10 oferują szereg funkcji ekosystemowych, takich jak wspólny schowek, a na światowej premierze Note 10 wystąpił sam dyrektor generalny Microsoftu, Satya Nadella. Dziesiątki preinstalowanych aplikacji Microsoftu na samsungach także nie wzięły się znikąd, podobnie zresztą jak wspólne kampanie reklamowe obydwu spółek.

W tym kontekście udostępnienie Samsungowi platformy strumieniowania gier właściwie w ogóle nie dziwi. A my nie powinniśmy pytać czy, ale kiedy to nastąpi. Przy czym, co zrozumiałe, najpierw Project xCloud musi przede wszystkim wyjść z fazy poglądowej. Potem – hulaj dusza.