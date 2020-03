YouTube obniża jakość wideo – idzie za przykładem Netfliksa

Udostępnij:

YouTube ogłosił w piątek, że obniży jakość transmisji wideo w Europie, aby zapobiec przestojom związanym ze wzmożonym ruchem sieciowym – donosi Reuters. Wcześniej taki sam ruch wykonał Netflix.

O obniżenie jakości transmisji apelował do gigantów komisarz Thierry Breton. – Platformy transmisji strumieniowej, operatorzy telekomunikacyjni i użytkownicy; wszyscy ponosimy wspólną odpowiedzialność za podjęcie kroków w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania sieci podczas walki z rozprzestrzenianiem się wirusa – mówił.

Jako pierwszy na apel odpowiedział Netflix. Niniejszym, jak ogłosił dyrektor generalny Google'a, Sundar Pichai, dołącza do niego platforma YouTube. Potwierdza to szefowa YouTube'a – Susan Wojcicki. "Zobowiązujemy się do tymczasowego przełączenia całego ruchu w UE na jakość SDR" – czytamy w oświadczeniu.

Można by z tego wnioskować, że YouTube wyłączy możliwość odtwarzania wideo we wszystkich rozdzielczościach powyżej 720p. W istocie rzeczy chodzi jednak tylko o obniżenie bitrate'u.

Ograniczenie ma obowiązywać aż do odwołania.