Android Auto: na horyzoncie zaskakująca nowość

Android Auto to nie tylko samochodowa nawigacja i odtwarzacz muzyki w formie na przykład Map Google i Spotify. Kluczowa jest również obsługa głosowa na czele z systemem głośnomówiącym do przeprowadzania rozmów telefonicznych. Od początku istnienia, Android Auto obsługuje rozmowy wyłącznie przy użyciu systemowej aplikacji Telefon znanej z "gołego Androida". Niedługo może się to jednak zmienić.