Gizmodo komentuje sprawę szerzej i dodaje, że dotyczy ona "nieokreślonej liczby kont klientów GM, do których logowano się między 11 a 29 kwietnia". Nie jest jasne, czy problem jest globalny , ale mając na uwadze popularność obecnie należących do General Motors marek samochodów (m.in. GMC, Cadillac, Buick czy nieobecny już od lat na europejskim rynku Chevrolet), w praktyce problem może dotyczyć głównie Amerykanów.

Co ciekawe, General Motors podał, że atak polegał na wykorzystaniu dostępnych już wcześniej w sieci danych klientów, które trafił do internetu w konsekwencji innych wycieków. GM wymusił więc na swoich klientach zmianę haseł do kont, a punkty, które atakujący wymienili na karty podarunkowe, zostały przywrócone. Realizacja punktów została jednak póki co wstrzymana, a cała sprawa trafiła do odpowiednich organów.