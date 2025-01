Gemini przeczyta PDF‑a. Możesz pytać o wszystko

Co ciekawe, na starcie opisywana nowość będzie działać wyłącznie w aplikacji Files by Google i niestety nie będzie dostępna w podobnej przeglądarce dokumentów działającej w ramach Dokumentów Google. Można jednak bezpiecznie założyć, że jest to tylko wstęp do dalszego rozwoju nakładki Gemini i docelowo funkcjonalność zostanie rozszerzona.