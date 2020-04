iPhone SE 2020 oficjalnie: Apple pokazał smartfon za niecałe 2200 złotych

Udostępnij:

iPhone SE drugiej generacji został oficjalnie zaprezentowany. Apple przestawił tym samym następcę leciwego, acz cenionego modelu sprzed lat, który swoim wzornictwem nawiązywał do poprzedniej generacji smartfonów. Tak jest i tym razem. iPhone SE (2020) wygląda jak iPhone 8 i ma ekran o przekątnej 4,7 cala, ale wyposażono go we współczesny procesor A13 Bionic znany z iPhone'a 11.

Nowy iPhone ma wszystko co potrzebne, by stać się hitem sprzedażowym. Wzornictwo nadal może się podobać, wbudowany fizyczny przycisk "domowy" z czytnikiem linii papilarnych może być dla wielu ważnym atutem, a topowe podzespoły sprawią, że sprzęt posłuży nabywcom przez długie lata. Co istotne, jak na Apple'a całość została raczej rozsądnie wyceniona – model z pamięcią 64 GB na stronie producenta kosztuje niecałe 2200 złotych, a przedsprzedaż rusza już 17 kwietnia.

iPhone SE 2020 we wszystkich wersjach kolorystycznych, fot. Apple.

iPhone'a SE (2020) wyposażono w pojedynczy główny aparat fotograficzny, który ma rozdzielczość 12 Mpix. Oferuje optyczną stabilizację, HDR, możliwość tworzenia panoram do 63 Mpix, tryb zdjęć seryjnych i wiele funkcji znanych z droższych iPhone'ów. Można też nagrywać filmy 4K (nawet z szybkością 60 klatek na sekundę) lub filmy w zwolnionym tempie. Przedni aparat ma 7 megapikseli.

Przykładowe zdjęcie wykonane aparatem nowego iPhone'a SE, fot. Apple.

Smartfon jest odporny na pył i wodę, obsługuje dwie karty SIM (jedna z nich to e-SIM), gigabitowe LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 czy NFC z funkcją czytnika. Akumulator ma mieć podobną wydajność jak w iPhonie 8. Można go ładować bezprzewodowo lub przewodowo. Szybki zasilacz (który trzeba dokupić osobno) pozwala naładować iPhone'a SE 2020 do połowy w 30 minut.

Przykładowe zdjęcie wykonane aparatem nowego iPhone'a SE, fot. Apple.

Nowy iPhone będzie dostępny w trzech kolorach: białym, czarnym i czerwonym – tutaj w ramach akcji (PRODUCT)RED. Warto jednak zwrócić uwagę, że kolorami różnią się tylko zagięte na boki "plecki" urządzenia. Front jest w każdym przypadku czarny.

iPhone SE – przedsprzedaż i ceny

Przedsprzedaż rusza 17 kwietnia, czyli jeszcze w tym tygodniu. Najtańszy model z dyskiem 64 GB wyceniono na 2199 złotych. Za wersję z pamięcią 128 GB trzeba będzie zapłacić 2449 złotych, a za najbardziej pojemny model z dyskiem 256 GB – 2949 złotych.

Warto zwrócić uwagę, że nowy iPhone SE to wyczekiwany przez wielu smartfon z topową wydajnością, który jest przy tym fizycznie stosunkowo mały. Mimo – jak na dzisiejsze standardy – ogromnych ramek wokół ekranu, jest to urządzenie mniejsze nawet od Samsunga Galaxy S10e.

