techBite Flix TV Box — przystawka multimedialna do TV, teraz z Androidem 9.0

Chyba większość z nas posiada w telewizorze dość przydatną funkcję, jaką jest Smart TV. Usługa ta pozwala sparować telewizor z siecią i korzystać z dobrodziejstw internetu, poprzez różnorakie aplikacje, programy oraz bogate elementy rozrywkowe. Na rynku jest wiele modeli telewizorów z zaimplementowanym na stałe Smart TV i zdecydowana większość kupujących, wybiera je właśnie dla wygody użytkowania. Jednak po kilku latach i one mogą łapać niemałą zadyszkę.

Jedną z najsłynniejszych przystawek multimedialnych do telewizora, pełniących funkcję Smart TV jest Xiaomi Mi Box 4K, które od jakiegoś czasu króluje przy domowych centrach rozrywki. Niedawno na moim warsztacie pojawił się odpowiednik przystawki multimedialnej od techBite - Flix TV Box. Nie tak dawno urządzenie otrzymało Androida w wersji 9.0 a jego cena stała się nader atrakcyjna, nawet biorąc pod uwagę dominację chińskiego odpowiednika na polskim rynku. Czy przystawka techBite ma jakiekolwiek szanse na wygraną w tym pojedynku? Przekonajmy się.

Budowa / wykonanie

Opisywana dzisiaj podstawka multimedialna, istnieje na rynku od połowy 2018 roku, kiedy miała miejsce jej oficjalna premiera. Urządzenie zostało ciepło przyjęte przez użytkowników, choć jego możliwości nieco odbiegały od standardów zaawansowanych przystawek do TV. Flix TV Box otrzymał niedawno aktualizację oprogramowania systemu Android do wersji Pie (9.0) która miała zmienić wiele w kwestii wydajności i zaoferować nowe opcje.

Flix TV Box otrzymałem w pakiecie z dedykowanym padem od producenta, który od niedawna jest sprzedawany razem z podstawką w dość interesującej cenie. Zdecydowałem więc, że przetestuję oba urządzenia w szerszym pojęciu rozrywkowym. Sama podstawka jest bardzo podobna do chińskiego odpowiednika. Mamy do czynienia z plastikową budową i wykończeniem, pokrytym gumową warstwą. Ta ma za zadanie ładnie wyglądać i oferować pewny chwyt. Na nieszczęście mocno zbiera kurz, co jest dobrze widoczne na zdjęciach.

Urządzenie ma wymiary 120 x 120 x 28 mm i posiada podstawowe do obsługi gniazda. Nie mogło zabraknąć dwóch portów USB 2.0, portu HDMI, czytnika kart microSD oraz portu słuchawkowego. Dodano wejście na kabel eternetowy oraz wtyk na kabel zasilający. Porty te leżą na bocznych krawędziach urządzenia, a na froncie znajdują się diody powiadomień oraz przycisk zasilania.

Producent do zestawu dodaje dedykowany zasilacz oraz kabel HDMI ułatwiający połączenie z telewizorem, oraz kod aktywacyjny do usługi Vortex, uprawniający do skorzystania z bogatej biblioteki gier, aplikacji i filmów. Kod jest ważny tylko 30 dni.

Po wybraniu bogatszej opcji zakupowej, w nasze ręce trafia pad multimedialny. Możemy dzięki niemu sterować telewizorem a po wybraniu odpowiedniej aplikacji w telewizorze, skorzystać z niego m.in do grania. Możliwe jest korzystanie z niego "po kablu" lub bezprzewodowo. Raczej druga opcja będzie grała główne skrzypce, gdyż dołączony do zestawu kabel jest nieco za krótki.

techBite Flix Gamepad został wykonany z tworzyw sztucznych, a jego gałki pokryte dobrej jakości gumą. Co ciekawe z pada można również korzystać, grając przy komputerze, gdyż ten jest z nim kompatybilny.

Specyfikacja techniczna

System - Android 9.0

Procesor - Amlogic Chipset S905X

RAM - 2 GB DDR3

Pamięć - 8 GB eMMC/ około 5 GB na dane użytkownika

Komunikacja - miracast, WiFi, Bluetooth

Pierwsze uruchomienie a sterowanie

Do poprawnego działania, wystarczy podpiąć urządzenie do źródła zasilania i połączyć z telewizorem poprzez dołączony kabel HDMI. Po uruchomieniu wyświetli nam się ekran powitalny, w którym wybrać będziemy mogli preferowany język i opcjonalnie, zalogować się na konto Google. Domyślnie pilot będzie obsługiwał połączenie radiowe, bez problemu wykorzystując większość zainstalowanych na nim przycisków, lecz po sparowaniu w opcjach łączności urządzenia poprzez bluetooth, będzie możliwe również wykorzystywanie w praktyce asystenta głosowego.

Ten pozwoli nam na łatwiejsze przeskakiwanie między aplikacjami a w razie potrzeby znajdzie dla nas w internecie potrzebne informacje. Niestety ale jego rola na tej funkcji się już kończy. Bowiem asystent ma spore problemy z poruszaniem się w samych aplikacjach, nie wspominając o przełączaniu się między opcjami a panelem głównym.

Urządzenie nie tak dawno otrzymało Androida Pie, ale ciężko mi się wypowiedzieć na temat jak wcześniej działało. Z obserwacji, jakie poczyniłem w trakcie trwania testów, śmiem zauważyć, iż oprogramowanie działa bardzo płynnie, a urządzenie, że łapie zadyszki nawet przy dynamicznym przeskakiwaniu między programami czy grami. Zaimplementowany sklep Google Play pozwalają na instalację wielu programów rozrywkowych, także do streamingu filmów i seriali, takich jak VOD, HBO i ... Netflix nie działa na tym urządzeniu . Zgroza!

Centrum multimedialne

Po wpadce z Netflixem, postanowiłem sprawdzić jak urządzenie to wypada na tle grania. Producent dodaje do zestawu 30-dniowy kod na wykorzystanie w usłudze Vortex, czymś podobnym do abonamentu w Origin/Uplay, z pełnym dostępem do gier, filmów i aplikacji. Nic oczywiście nie stało na przeszkodzie, by zainstalować aplikacje ze sklepu Google Play, choć zdaje mi się, że przez domyślne filtrowanie Flix TV Box tych jest po prostu mało.

W kilka prostszych gier można sterować za pomocą samego pilota, choć wygodniej będzie to możliwe przy pomocy dołączonego pada. Jeśli zakupiliśmy podstawową wersję przystawki multimedialnej i mamy zamiar zagrać, pad stanie się nieodłącznym kompanem podczas zabawy. Nic złego o nim napisać nie mogę. Jest responsywny, działał w każdej grze na telewizorze, a i na PC, idealnie spisywał się w platformówkach typu Rayman czy grach akcji z odświeżonym, trzecim Residentem na czele. Świetnie się go trzyma, bateria trzyma dobre 6 godzin działania przy bezprzewodzie, a przyciski i gałki nie zbierają za mocno tłuszczu. Co oczywiście nie oznacza, że urządzenie się nie tłuści.

Podsumowanie

Jestem czynnym użytkownikiem serwisu Netflix i nie wyobrażam sobie by w 2018/2020 roku przystawka multimedialna do telewizora, wciąż nie miała możliwości jej obsługi. Nie wnikam co stało się powodem braku takowej możliwości ale na tle konkurencji - która nie śpi - jest to spore zaniedbanie. Jednak urządzenie oferuje sporo możliwości. Stały dostęp do sieci, cała masa aplikacji do streamingu programów telewizyjnych, seriali oraz filmów daje masę frajdy. Obsługa sklepu Google w tym aplikacji rozgrywkowych i gier, w połączeniu z dodanym do zestawu padem, idealnie sprawdza się jako odskocznia od domowej pracy zdalnej. Wiele gier w serwisie Vortex może mocno spotęgować miłe odczucia związane z używaniem tego sprzętu. I choć znajdą się też minusy, głównie dotyczące sterowania głosowego i problemów z kilkoma aplikacjami (Netflix), to jak na urządzenie w cenie do 240 zł, otrzymujemy wiele dobrego.

Samotną przystawkę multimedialną techBite Flix TV Box możemy zakupić za około ~240 zł*, lecz po wybraniu opcji z dedykowanym padem go gier, cena ta dobije do 299 zł, ale tylko po wybraniu opcji zakupu na stronie producenta. Sam pad kosztuje na niej 89 zł. Jeżeli ktoś szuka fajnej i opłacalnej przystawki pod TV ze świadomym wyłączeniem streamingu Netflixa to polecam, gdyż jest szybka i responsywna. Jednak ja byłbym zmuszony zrezygnować z zakupu, gdyż fanem Netflixa jestem i boli mnie jego brak w tym urządzeniu.