PKO Bank Polski: Będą utrudnienia w aplikacji IKO

PKO BP sugeruje wprost, by ważne operacje, które klienci chcieli realizować wieczorem, zlecić odpowiednio wcześniej. Warto pamiętać, że brak dostępu do aplikacji bankowej w sklepie przy kasie lub podczas realizacji płatności internetowych, to także brak dostępu do Blika, co warto wziąć pod uwagę i wychodząc do sklepu wziąć gotówkę lub kartę płatniczą.