Zakaz działalności biznesowej TikToka. Kolejny kraj walczy z serwisem

Na mocy ustawy o inwestycjach (Investment Canada Act) Ottawa może nakazać zagranicznym firmom opuszczenie kraju, jeśli stanowią one zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Firma TikTok Technology Canada Inc., posiadająca biura w Toronto i Vancouver, została zobowiązana do zakończenia działalności biznesowej w Kanadzie. Jednocześnie minister zaznaczył, że "rząd nie blokuje Kanadyjczykom dostępu do aplikacji TikTok ani możliwości tworzenia treści".