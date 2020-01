4 zł od Google za wypełnienie ankiety? Sprawdziłem – to ściema

Udostępnij:

Do użytkowników z Polski, Chile oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich trafiła aplikacja, która ma pozwalać na zarobienie 4 zł za wypełnienie ankiety. Tak przynajmniej anonsowały ją niektóre krajowe (i nie tylko) serwisy informacyjne. Jaka jest prawda? Cóż, na papierze brzmi to zdecydowanie ładniej niż działa w rzeczywistości.

Być może kojarzycie oferty typu chcesz zarabiać w internecie?, na które natrafić można w mediach społecznościowych, forach czy nawet w komentarzach pod artykułami. Typowy spam, który niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. Podobnie można określić nagrody w Premie za ankiety Google.

Aplikacja oferuje nagrody za odpowiedzi na pytania. Nawet kilka złotych za jedną ankietę. Jednakże to jedynie waluta obowiązująca w Sklepie Play i nie ma sposobu na wypłacenie tych pieniędzy. Korzystanie z niej ma sens dopiero jeśli zdarza wam się zagrać na smartfonie czy kupić e-booka.

Fot: Android Police

Tymczasem Google zbiera kolejne informacje o użytkownikach, co może sugerować, że mają posłużyć do bardziej precyzyjnego oferowania reklam spersonalizowanych. Jednakże w regulaminie aplikacji firma wyraźnie zaprzecza tego typu praktyk. Google zapisuje za to wyniki, aby podsyłać użytkownikom bardziej pasujące ankiety.

Niemniej jednak Google robi na tym biznes. W regulaminie znajdziemy wzmiankę o przekazywaniu danych w formie zbiorczej. Więc w teorii nie ma się czego obawiać, nasza osoba nie zostanie powiązana z żadną ankietą.

Premie za ankiety Google już w Polsce – aplikacja jest, pytań nie ma

Od czasu do czasu pobieram ciekawsze gry dostępne w Sklepie Play. Część z nich oczywiście oferuje mikropłatności. Więc czemu by nie skorzystać z oferty Google'a i dorobić trochę wirtualnych pieniędzy. Niestety, okazuje się, że to nie takie proste.

Po pobraniu aplikacji oraz rejestracji otrzymałem jedynie jedną ankietę. Okazała się zaledwie samouczkiem, za który nie dostałem ani grosza. Najwyraźniej aplikacja pojawiła się w Polsce, ale Google nie przygotował jeszcze zestawów pytań, które chce nam zadać. Mam nadzieję, że w przyszłości częstotliwość ankiet będzie jakkolwiek zadowalająca.

Ankiety zależą też od naszej grupy wiekowej. Co warto zauważyć, podczas połączenia konta Google z aplikacją jesteśmy poproszeni o włączenie historii lokalizacji, jeśli z niej nie korzystamy. Prawdopodobnie ma to spory wpływ na otrzymywane zestawy ankiet. Albo mogłoby mieć, gdyby faktycznie producent przygotował dla Polaków większy zestaw sondaży.

Zatem, ile zarobiłem na ankietach Google? Odpowiedź brzmi: zero. Za to sprezentowałem firmie z Mountain View kolejną porcję danych o sobie, choć rzekomo w pełni anonimowo.