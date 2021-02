50 mln euro w Bitcoinach skonfiskowane przez prokuraturę. Problemem jest jednak brak hasła

Udostępnij:

W ręce niemieckiej prokuratury wpadł oszust internetowy. Urząd skonfiskował mu ponad 50 mln euro w Bitcoinach. Niestety władze nie mogą nic zrobić z kryptowalutą, ponieważ skazany nie chce podać hasła, a cyfrowy portfel jest bardzo dobrze zabezpieczony.

Niemiecka prokuratura z Kempten skazała mężczyznę za przestępstwa internetowe na karę 2 lat pozbawienia wolności. Jest to wyrok za instalowanie oprogramowania na komputerach niczego nieświadomych osób, w celu użytkowania ich mocy do tzw. wydobywania Bitcoinów, jak donosi portal cyfrowa.rp.pl.

Są pieniądze, nie ma hasła

Funkcjonariusze zajęli cyfrowy portfel przestępcy, w którym znajduje się 1700 Bitcoinów. Ich rynkowa wartość jest szacowana na ponad 50 mln euro. Niestety, pomimo podejmowanych prób policja nie może złamać kodu zabezpieczającego, a skazany nie chce go zdradzić.

- Pytaliśmy go, ale nic nie powiedział – przekazał prokurator Sebastian Murer w rozmowie z Reuters. Dodał: - być może go nie zna.

Bitcoiny oraz inne cyfrowe waluty są przechowywane w tzw. portfelu cyfrowym. Dostęp do niego uzyskuje się po podaniu hasła, które jest specjalnym zabezpieczeniem. Jeśli użytkownik straci hasło, wówczas nie dostanie się do zgromadzonych środków, co może być dość problematyczne. Zwłaszcza, że w ostatnim czasie wartość Bitcoinów znacząco wzrosła. Obecnie cena popularnej kryptowaluty oscyluje w graniach 38 tysięcy dolarów. Znacząco wystrzeliła po tym, jak Elon Musk przyznał, że "jest zwolennikiem Bitcoina"

Ostatnio pisaliśmy o przypadku Stefana Thomasa, programisty z San Francisco, który zapomniał hasła do swojego cyfrowego portfela, na którym zgromadził 7002 Bitcoiny o łącznej wartości ok. 236 mln dolarów. Wspominaliśmy również o historii mężczyzny, który wyrzucił dysk twardy zawierający 7500 Bitcoinów.

