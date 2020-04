5G a koronawirus. Teorie spiskowe to jedno, a rzeczywistość – drugie

Według popularnej ostatnio teorii spiskowej, technologia sieci 5G napędza rozwój pandemii COVID-19. Z tego powodu w Wielkiej Brytanii zapłonęły maszty telekomunikacyjne. Tymczasem ludzie wykształceni zauważają, że pandemia koronawirusa z Wuhan hamuje rozwój 5G na całym świecie.

Teoria spiskowa łącząca wirus SARS-CoV-2 z "wprowadzeniem na świecie sieci 5G" to jeden z ostatnich topowych absurdów. Niestety, jest bardzo solidnie napędzana. Te fałszywe informacje udostępniają nawet celebryci, chociaż głównie dotyczy to obywateli Stanów Zjednoczonych.

Marc Owen Jones to naukowiec z Hamad Bin Khalifa University w Katarze, specjalizujący się w dezinformacji internetowej. Dokonał analizy ostatnich 22 tysięcy tweetów łączących frazy "5G" i "corona". Stwierdził, że większość z nich była publikowana przez użytkowników o niskiej i nieautentycznej aktywności. Sami wiecie co to oznacza – ktoś specjalnie rozsyła te fałszywe informacje.

