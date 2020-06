5G już działa w Polsce. Sprawdziliśmy ofertę Plusa, Play, T-Mobile i Orange

Udostępnij:

Już dziś do grona firm oferujących dostęp do sieci 5G w Polsce dołącza T-Mobile. Wkrótce już cała czwórka operatorów uruchomi usługę. Tylko czy da się z niej skorzystać w sensowny sposób? Sprawdziliśmy oferty telkomów, oraz które urządzenia pozwalają skorzystać z sieci 5G.

Jako pierwszy, dostęp do sieci 5G uruchomił operator sieci Plus. Początkowo uruchomiono 100 nadajników, ale Polkomtel sp. z o.o. zapowiada zwiększenie tej liczby o kolejne 600. Play na początku czerwca uruchomił 500 stacji bazowych, T-Mobile 1600, a Orange zapowiada start od 1 lipca.

Z rozwojem 5G w Polsce nie obyło się bez problemów. Ponieważ odwołano aukcje częstotliwości oraz prezesa UKE, operatorzy zostali zmuszeni do uruchomienia planu awaryjnego. Co prawda wcześniej stukrotnie zwiększono normy PEM, a tu przeczytasz dlaczego, to rozwój 5G w Polsce stanął pod znakiem zapytania. Aktualnie operatorzy korzystają z częstotliwości przeznaczonych dla LTE.

Co właściwie oferują operatorzy? Spójrzmy na abonament i urządzenia

5G od Plusa

Plus oferuje usługę 5G w tych siedmiu miastach: Warszawa, Gdańsk, Katowice, Łódź, Poznań, Szczecin i Wrocław. Na początku, sieć dostępna jest na częstotliwości 2600 MHz o szerokości pasma 50 MHz. Operator oferuje wysokie prędkości transferu - nawet do 600 Mb/s, ale zasięg jest dość mocno ograniczony. Mapę możecie znaleźć tutaj.

Jak czytamy na stronie operatora: We wszystkich abonamentach darmowy dostęp do 5G od Plusa do dnia 11.08.2020. Póki co korzystanie z sieci 5G nie wymaga dodatkowych opłat, ale najwyraźniej później ma się to zmienić. Natomiast sama oferta Plusa nie jest zbytnio obiecująca, chociaż warto zauważyć, że znajdziemy w niej modem.

W ofercie Plusa znajdziemy kilka urządzeń, obsługujących sieć 5G, są nimi:

modem ZTE MC801 5G (199 zł + 100 zł × 36 rat za sprzęt i 50 zł abonament mies. - umowa na 24 mies.),

Huawei P40 (198,99 + 78 zł × 36 rat za sprzęt i 50 zł abonament mies. - umowa na 24 mies.)

Huawei P40 Pro (299 zł + 111 zł × 36 rat za sprzęt i 50 zł abonament mies. - umowa na 24 miesiące),

Huawei Mate Xs (998,99 zł + 250 zł × 36 rat za sprzęt i 50 zł abonament mies. - umowa na 24 mies.),

A co z abonamentem? Na stronie internetowej Plusa, operator poleca nam najdroższy pakiet (75 zł/mies.), jeśli decydujemy się na korzystanie z sieci 5G. Zawiera on: nielimitowane rozmowy, SMSy, MMSy do wszystkich w Polsce oraz w roamingu w UE i pakiet 72 GB internetu na miesiąc.

Play - oferta dla sieci 5G

O 5G od sieci Play słyszymy od dawna, chociaż początkowo nosiła ona nazwę "5G Ready", i nie dostarczała jeszcze pełnych możliwości piątej generacji. Niedawno operator zapowiedział, że w czerwcu rozwinie swoją ofertę. Play uruchomi sieć 5G na paśmie 2100 MHz. Jak wynika z oficjalnego komunikatu, nowy protokół napędzi około 500 stacji bazowych w całej Polsce, co efektywnie daje 53 miasta z dostępem do 5G.

Na liście, obok największych aglomeracji miejskich takich jak Warszawa, Kraków i Wrocław, znalazły się też liczne lokalizacje turystyczne, m.in.: Bukowina Tatrzańska, Giżycko, Karpacz, Kołobrzeg, Mrągowo, Szczyrk, Ustka, Augustów czy Władysławowo. Oferta będzie więc bardzo szeroka pod względem zasięgu. Więcej o warunkach i prędkości transferu 5G Playa mamy dowiedzieć się wkrótce.

Play posiada natomiast bardzo szeroką ofertę pod względem wspieranych urządzeń. Są nimi:

LG V60 ThinQ 5G (299 zł + 225 zł miesięcznie/umowa na 2 lata)

Huawei P40 Pro (499 zł + 225 zł miesięcznie/umowa na 2 lata)

Huawei Mate Xs (5699 zł + 275 zł miesięcznie/umowa na 2 lata)

Modem Huawei CPE Pro 2 (869 zł + 60 zł miesięcznie/umowa na 2 lata)

Xiaomi Mi 10 5G (499 zł + 225 zł miesięcznie/umowa na 2 lata)[Wersja 256 GB]

Xiaomi Mi Lite 5G (1 zł + 145 zł miesięcznie/umowa na 2 lata)

Xiaomi Mi 10 Pro 5G (499 zł + 225 zł miesięcznie/umowa na 2 lata)

Podobnie jak w przypadku Plusa, Play również sugeruje kilka ofert jako lepiej pasujące do sieci 5G. Weźmy jednak pod uwagę identyczny cenowo abonament - 75 zł/mies. Otrzymamy pakiet 70 GB internetu, nielimitowane rozmowy i SMS w UE, dostęp do PlayNowTV i 6 miesięcy Tidal.

Od 9 czerwca rusza 5G od T-Mobile, co z ofertą?

Wczoraj T-Mobile poinformował o wprowadzeniu sieci 5G w Polsce. Jeszcze w tym miesiącu 1600 BTS obejmie zasięgiem aż 6 milionów ludzi. Dostęp uzyskają mieszkańcy: Aglomeracji Warszawskiej, Łodzi, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Płocka, Opola, Częstochowy, Rzeszowa, Bielska-Białej, Kielc oraz Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Do końca miesiąca zasięgiem objętych będzie 46 miejscowości w kraju. Sieć działa na częstotliwości 2100 MHz.

Jak czytamy w regulaminie "5G w T-Mobile", przy braku ruchu internetowego innych użytkowników, wynosi 300Mb/s dla pobierania i 50Mb/s dla wysyłania. Szacunkowa maksymalna prędkość pobierania i wysyłania danych w 5G T-Mobile w ramach Mobilnego Internetu, przy znacznym ograniczeniu ruchu internetowego innych użytkowników, wynosi 160Mb/s dla pobierania i 32Mb/s dla wysyłania.

Jakie urządzenia są zgodne z siecią 5G od T-Mobile?

Xiaomi Mi 10 5G (W ofercie z 8 GB internetu 75 zł miesięcznie + 2819 zł za sprzęt)

LG V60 (na razie brak w ofercie)

Modem ZTE MC801A (na razie brak w ofercie)

Oferty abonamentu w T-Mobile oferują dużo mniejsze pakiety internetu, niż w przypadku konkurencyjnych. Za "T-Mobile S" zapłacimy 75 zł, ale dostaniemy tylko 8 GB internetu do zużycia. W abonamencie za 95 zł "T-Mobile M" otrzymamy 15 GB, a po przekroczeniu tej liczby prędkość transferu spadnie poniżej 1 Mb/s.

Jak wygląda 5G od Orange?

Orange zapowiada ofertę określoną hasztagiem #hello5g. Już od 1 lipca w jej zasięgu ma znaleźć się 6 milionów Polaków. Telekom podobnie jak wszystkie pozostałe, wykorzysta pasmo wykorzystywane na potrzeby LTE - 2100 MHz. Wśród miast objętych modernizacją wymieniono Warszawę, Łódź, Kraków i Katowice. Początkowo infrastrukturę ma natomiast tworzyć 1600 stacji bazowych.

Orange wprowadzi sieć 5G dopiero od 1 lipca, więc jak na razie nie wiemy o ofercie sieci zbyt wiele. Jednak na stronie internetowej już widzimy, że operator poleca abonament za 75 zł miesięcznie, jako pakiet dobry przy wyborze urządzenia obsługującego sieć 5G. Przynajmniej tak sugeruje znaczek "Wkrótce 5G".

Za 75 zł Orange oferuje nielimitowane SMS-y i połączenia w krajach UE, a także pakiet internetu 70 GB w pełnej prędkości. Nie mamy pewności, które urządzenia będą zgodne z siecią 5G Orange. W sklepie internetowym operator poleca trzy modele smartfonów. Są nimi: Samsung Galaxy S20+ 5G (75 zł abonament +180,00 zł x 21 rat+ 199,00 zł na start), Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (75 zł abonament + 220,99 zł x 21 rat + 299,00 zł na start) oraz Xiaomi Mi 10 5G 8/128GB (75 zł abonament + 125,00 zł x 21 rat + 199,00 zł na start).