5G zabija? Nic z tych rzeczy – naukowcy z Australii właśnie obalili teorie spiskowe

Australijczycy udowodnili, że sieć 5G nie emituje większego promieniowania, nawet niż 1 proc. dopuszczalnych norm. Najwyższy potwierdzony wynik wynosił 0,737 proc. dopuszczalnej normy, a średnia zaledwie 0,143 proc.

Australijska agencja rządowa Australian Communications and Media Authority (ACMA) przeprowadziła badanie promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez nadajniki LTE i 5G. Test przeprowadzono na 59 stacjach bazowych, a czas pomiaru wyniósł średnio 6 minut. Mierzono siłę promieniowania w zakresie częstotliwości od 400 MHz do 6 GHz oraz w odległości 1,5 metra od nadajnika.

Australijskie normy PEM są dość restrykcyjne, bo pozwalają na 4,5 W/m2 dla częstotliwości 900 MHz, 9 W/m2 dla 1800 MHz i 10,5 W/m2 dla 2100 MHz. W Polsce (i większości krajów UE ten limit wynosi do 10 W/m kw (lub, jak kto woli – z 7 V/m do 61 V/m) dla zakresu częstotliwości od 2 GHz do 300 GHz. Niedawno w rozmowie z Markiem Lipskim z PIIT tłumaczyłem, dlaczego nie należy obawiać się podniesienia limitu PEM w Polsce.

Australijscy naukowcy obalili mity o "śmiercionośnym promieniowaniu"

Podczas badania, żaden nadajnik nie emitował nawet 1 proc. dopuszczalnego promieniowania elektromagnetycznego. Najwyższy wynik osiągnięto w centrum biznesowym w Sydney, gdzie mierniki pokazały zaledwie 0,737 proc. normy. W kilku miejscowościach promieniowanie sieci 5G nie przekroczyło nawet 0,001 proc. normy. To jednak dlatego, że moc promieniowania zależy od aktualnego obciążenia stacji. Na obrazku poniżej znajdziecie pełną listę wraz z wynikami.

Miejmy nadzieję, że fani teorii spiskowych wezmą pod uwagę badania ACMA. W tym momencie nie ma najmniejszego powodu, aby obawiać się szkodliwości sieci 5G. Niestety, kampanie dezinformacyjne mają to do siebie, że potrafią zmanipulować wielu ludzi.

