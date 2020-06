Wiceminister cyfryzacji: teorie spiskowe o 5G płyną zza wschodniej granicy

Udostępnij:

W mediach społecznościowych oraz w serwisie YouTube znajdziemy mnóstwo materiałów zawierających fałszywe informacje na temat sieci 5G. Efekt? Część społeczeństwa nawołuje lub przeprowadza próby dewastacji masztów telekomunikacyjnych.

Wiceminister cyfryzacji Wanda Buk była wczoraj gościem audycji Polskiego Radia 24. Głównym temat rozmowy była sieć 5G. "Obserwujemy wylęganie się najrozmaitszych nieprawdziwych informacji dotyczących sieci telekomunikacyjnej, w szczególności 5G. (…) Mamy świadomość, że nie biorą się z niczego" - mówiła dla Polskiego Radia 24 wiceminister cyfryzacji.

W Europie zapłonęły maszty telekomunikacyjne sieci 5G. Zaczęło się od teorii spiskowych łączących wprowadzenie nowej technologii z pojawieniem się pandemii koronawirusa. Tego typu sytuacje nie tylko szkodzą operatorom, ale jak ostrzegają eksperci, mogą zakończyć się tragedią.

Wanda Buk: To dezinformacja płynąca zza wschodniej granicy

Każdy rodzaj dezinformacji ma swoje źródło i niekiedy są to bardzo duże kampanie. Jak już zauważył wcześniej Marc Owen Jones, specjalista ds. analizy dezinformacji internetowej, ślady teorii łączącej COVID-19 i 5G kierują do Rosji. Wywnioskował to na podstawie 22 tysięcy tweetów, które były rozsyłane przez sieć połączonych ze sobą kont.

Polska wiceminister cyfryzacji widzi to w podobny sposób. "Ruchy antykomórkowe nie biorą się z niczego, są finansowane i nie są przypadkowe. Działają w różnych krajach. To celowo podsycana dezinformacja płynąca przede wszystkim zza naszej wschodniej granicy" - mówiła Wanda Buk na antenie Polskiego Radia 24.

Wiceminister cyfryzacji tłumaczy również, że ministerstwo stara się zrobić wszystko, aby zahamować dezinformację w narodzie i uświadomić, że podpalanie masztów telekomunikacyjnych jest nierozsądne. Jak zauważa jednak, że "bardzo prosto wzbudzić strach i budować teorie lub narracje spiskowe oraz wygenerować emocje w społeczeństwie".

Wcześniej w tej sprawie apelowała Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, prosząc Rząd, Samorządy oraz organy ścigania o zdecydowane działania w związku z kryminalną działalnością zakłócającą działanie technologii, od której zależy życie i zdrowie obywateli oraz funkcjonowanie Państwa. Bez infrastruktury sieci bezprzewodowych i jej stałej rozbudowy, niemożliwe jest skuteczne działanie systemów ratunkowych. Znacznie utrudniony będzie również rozwój polskiej gospodarki oraz funkcjonowanie niemal każdej dziedziny naszego życia zawodowego i prywatnego, w trakcie i po epidemii.