Jeżeli interesuje Cię tylko test przejdź do punktu Test wydruku



Jak zapewne wielu z was zauważyło, w sieci znajduje się zaskakująco mało konkretów jeżeli chodzi o wybór zamiennika do drukarki, firm jest dużo, ale nie wiadomo, czym się różnią. W mojej opinii jedną z niewielu rzeczy trudniejszych do wyboru może być tylko krzesło komputerowe.

Na początku proste pytanie. Dlaczego rozważamy zakup zamiennika, zamiast kupować oryginalne od producenta? Cena (jak wspominałem w poprzednich wpisach serii).



Czy różnica w cenie tłumaczy zainteresowanie zamiennikami?

Tak. Przypomnę poprzednio zrobiony wykres przedstawiający model kosztów eksploatacji w zależności od przebiegu drukarki. Dla podanego modelu założenie było, że każdy kolor ma pokrycie 5% strony. Końcowy skok na wykresie jest wymianą bębnów światłoczułych (oryginalne).



Źródło zdjęć: © Wykres własny Wykres zależności kosztów eksploatacji drukarki od przebiegu (druk z pokryciem 5% CMYK ciągły)

Na 17.07.2021 ceny oryginalnych materiałów eksploatacyjnych można było znaleźć w cenach:

Toner Czarny z wydajnością na 5500 stron kosztuje 559,96 zł

Toner CMY z wydajnością na 4300 stron kosztuje 606 zł

Jeden bęben drukarki CMYK (1/4) na 48 000 str. kosztuje 522,89 zł

Pojemnik na zużyty toner na 30 000 str. kosztuje 136,20 zł

Dla zestawu zamienników z CMYK (4300/4300/4300/5500) została przyjęta kwota 254,70 zł, gdzie powyższe wartości służyły do stworzenia wykresu.

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że różnica kosztowa dla życia drukarki (pomiędzy używaniem zamienników i oryginalnych tonerów) wynosi około 20 000 zł (dokładnie dla aktualnych założeń 19 731,72zł) , gdzie koszt drukarki to około ~1000 zł.



Xerox oznaczenie CE i REACH

Oryginalny toner Xerox na obudowie przede wszystkim posiada oznaczenie CE. W tym momencie zastanówmy się, dlaczego w ogóle znajduje się to oznaczanie.

Producent, umieszczając znak CE, deklaruje, że produkt jest zgodny ze wszystkimi standardami unijnymi. Jednakże same tonery do drukarek nie potrzebują oznaczeń CE.

Możemy zauważyć, że sam Xerox mówi, że znakowanie CE jak i RoHS nie odnosi się do tonerów.



Xerox confirms that the European Directive 2004/108/EC (CE marking) does not apply to Toner or Inkjet consumables used and discarded independently from the relevant printer as these are not, by themselves, capable of any electromagnetic interference in communications of any kind. All Xerox Cartridges for non-Xerox Printers therefore

conform to the conditions of this directive.

Źródło:

https://content.ekatalog.biz/katalog/4833204002/compliances--certifications--version_fv.pdf

Szybko patrząc na kod Isztar (3707 90 20), do importu nie są wymagane dodatkowe pozwolenia czy ograniczenie odnośnie przywozu.



Wejdźmy jeszcze w kartę charakterystyki produktu dla toneru czarnego.



Źródło zdjęć: © https://www.xerox.com/download/ehs/msds/A-10147.pl.pdf Skład toneru Xerox w tym dla 106R03488

Skład czarnego toneru:

60-80% - Żywica (Prawnie zastrzeżona)

5-15% - Parafiny (Nr WE 232-315-6)

0-10% - Sadz techniczna (Nr We 215-609-9)

1-10% - Krzemionka (Nr We 272-697-1)

<2% - Dwutlenek tytanu (Nr We 236-675-5)

Pierwsze, co możemy zauważyć to, że sadza techniczna (czarny pigment) może być kancerogenna przy wdychaniu. Dlatego osoby decydujące się na samodzielne uzupełnianie toneru czarnego (dowolnej marki) powinny zabezpieczyć się, by nie wdychać pyłu. Samo wdychanie pyłu oczywiście może też skutkować pylicą, więc nie rozdmuchujcie toneru w powietrzu lub załóżcie maseczkę.



Drugie jest to, że dla toneru czarnego tylko żywica jest substancją prawnie zastrzeżoną, więc producenci zamienników bez problemu mogą kupić resztę.

Na koniec sprawdziłem, jaką ma wagę "pusty" toner startowy. Jest to 87 g z dokładnością wagi do 1 g

"Pusty" toner

Drukarka Xerox Phaser 6510 przestaje drukować w momencie kiedy chip raportuje pozostały toner 0%, więc drukarka jest zaprogramowana na dany przebieg i rzeczywista ilość zasypki w tonerze nie ma znaczenia (można przeczytać w instrukcji drukarki). Dla toneru czarnego możliwe są chipy z wydajnością 1500/2500/5500 str. (startowy/standardowy/duża pojemność)

Dlatego zapewnienia "Większa pojemność w stosunku do produktu oryginalnego" to bujda na resorach dla tego modelu. Nawet jeżeli w tonerze zostałaby zasypka, to chip nie pozwoli kontynuować drukowania.



Test zamiennik od 4Ink

Źródło zdjęć: © https://4ink.eu/ TONER DO / XEROX / 6510 / 6515

Do testu wybrałem toner od 4ink dla modelu Xerox Phaser 6510/6515 w regionie 3.

Krótkie wtrącenie odnośnie regionów. Na rynku europejskim Xerox wypuszcza tonery do Phaser 6510/6515 z chipami w regionie 2 (Europa Zachodnia) i 3 (Europa Środkowowschodnia). Jest to tylko zagranie utrudniające użytkownikom życie. W przypadku, jeżeli drukarka korzysta z tonerów startowych, nie przeszła regionalizacji i można użyć tonerów z dowolnego regionu. W momencie kiedy drukarka będzie "zaregionalizowana", do zresetowania regionu potrzebna jest wizyta w serwisie Xeroksa.



Region 2 - 106R03480, 106R03690, 106R03691, 106R03692

Region 3 - 106R03488, 106R03693, 106R03694, 106R03695

Reklama a rzeczywistość

Opakowanie produktu

Jak to ma miejsce w rzeczywistości to, co zostało przysłane, a to, co jest na obrazku to dwie różne rzeczy. Zacznijmy od opakowania

Źródło zdjęć: © Zdjęcie własne Opakowanie zamiennika (znaczek made in china przykleiłem w PS z boku opakowania, aby się zmieścił na jednym zdjęciu)

Pierwsze co rzuca się na myśl to czy to na pewno jest właściwy toner, czy jakiś losowy? Tak zwykle wyglądają pudełka zamienne, a nie produktu. Szybko sprawdźmy do kogo należy kod EAN (kreskowy). Przy wyszukaniu mamy: "NM REVOLUTION S.C. ul. Piłsudskiego 7A 42-360 Poraj"

Naklejka "Made in china" oznacza, że sprzedawca jest importerem, a nie producentem więc mamy do czynienia z tzw. private label.

Private label - to pojęcie kiedy produkty są sprzedawane pod marką dystrybutora, a nie producenta. W tym wypadku producentem jest jakiś zakład w chinach, a dystrybutorem firma NM REVOLUTION S.C.



Pudełko jak pudełko, firma się zgadza tylko szkoda, że nie da się powiedzieć nic więcej np. odnośnie regionu.

Wygląd produktu

Ogólnie są różnice w porównaniu do oryginału, ale nie skupiając się zbytnio, to na samym zamienniku brakuje głównie tego loga 4ink co na obrazku. Brakuje niektórych części odlewu więc wygląda trochę inaczej ale pasuje do drukarki. Są to pewnie zabezpieczenia potwierdzające oryginalny produkt (jak miało to miejsce w przypadku play station) albo jest to zabezpieczenie w oryginalnych produktach, aby nie móc włożyć do niewłaściwej drukarki.



Waga pełnego tonera (zamiennika) wynosiła 170 g z dokładnością wagi do 1 g

Waga pustego tonera (oryginału) wynosiła 87 g z dokładnością wagi do 1 g

Waga zasypki w tonerze o wydajności 5500 powinna wynieść 75 g

Dlaczego więc różnica jest większa niż 75 g? (170 g -87 g= 83 g). Najbardziej prawdopodobną odpowiedzią jest, że plastik jest troszkę grubszy. Niestety nie możemy porównać bezwzględnie dwóch tonerów. Dopiero gdy toner zamienny będzie wskazywał 0%, damy radę oszacować ile zasypki zawierał toner.

Włożenie tonera do drukarki

Toner bez problemu wszedł do drukarki. Drukarka nie wyświetliła żadnych błędów i zaczeła drukować. Wejdźmy zatem na panel zarządzania drukarką i sprawdźmy, czy wszystko jest ok



Źródło zdjęć: © Własne zdjęcie Tak wygląda widok toneru startowego (bez regionalizacji). Przykład dla toneru żółtego

Oczywiście dla porównania wstawiam screen z oryginału i zamiennika.

Źródło zdjęć: © Własne zdjęcie Zamiennik czarny toner 4ink 5500

Patrzymy na numer zainstalowanej części (106R03480) i widzimy, że przesłali zły toner. Nr części 106R03480 wskazuje, że toner jest przeznaczony na region 2, a nie 3. Jako że drukarka nie była "zaregionalizowana", toner został zaakceptowany i po cichu region został ustawiony na 2. Więc w przypadku braku o tym wiedzy, przy zamawianiu następnych tonerów, użytkownik miałby problem z regionalizacją.

Porada: Jako że sprzedawca przysłał zły produkt, można skorzystać z prawa rękojmi, dodatkowo produkt wpłyną na niechciane ustawieni drukarki, za co prawnie też odpowiada sprzedawca, więc można dochodzić od niego o obniżenie wartości produktu jak i zapewne rekompensatę.



Piękny system zarządzania kontrolą jakości (ISO 9001). Przed instalacją poprosiłem jeszcze firmę o przesłanie certyfikatów ISO. Poniżej zamieszczam



Certyfikaty ISO

Test wydruku

Czas porównać jakość wydruku obu tonerów.

Użyty szablon: https://arbikas.com/pub/media/storage/tests/black_ink_test_new.pdf

Źródło zdjęć: © Własne zdjęcie Wydruk porównawczy (lewa - Xerox, prawa - 4ink)

Po wydruku na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało ok. Jednak po przyjrzeniu się zauważyłem, że linie 0,1 mm nie są jednolicie grube i wyglądają jakby były przerywane, co może zauważyć sprawne oko. Świadczyłoby to o lekkim pogorszeniu jakości wydruku.

Więc zacząłem się zastanawiać czy to wina zamiennika, czy czegoś innego i sięgnąłem do dokumentacji Xeroksa.



Rozwiązanie problemu druku

W celu znalezienia rozwiązanie postanowiłem sprawdzić instrukcje Xeroksa przy problemach z drukiem. Jako że nic tam nie znalazłem, spojrzałem jeszcze na instrukcje instalacji, gdzie znalazłem jeden ważny punkt do wykonania przed włożeniem toneru.



Źródło zdjęć: © Instrukcja dla tonerów 6510 Xerox Fragment instrukcji przy instalowaniu tonera

Źródło zdjęć: © Własne zdjęcie Wydruk porównawczy (prawa - xerox, lewa - 4ink) Po potrząśnięciu

Po wyjęciu, potrząśnięciu parę razy tonera i ponownej instalacji efekt był następujący.

Źródło zdjęć: © Własne zdjęcie Wydruk porównawczy (lewa - xerox, prawa - 4ink) Po potrząśnięciu

Zdecydowanie lepszy. Patrząc na wydruki nie widać różnicy. Podsumowując, jakość zasypki jest dobra.

Dla pytających: sprawdziłem, czy toner się nie rozmazuje - nie nie rozmazuje się. Ten test nie ma raczej sensu. Jeżeliby się rozmazywał winowajcą byłby raczej fuser (zła temperatura czy zły typ papieru) innym wyjaśnieniem mógłby być niewłaściwy toner, albo naprawdę złej jakości.

Ciekawostka odnośnie firmy

Firmę można znaleźć po nazwami/markami:

4Ink

Raptor

INQPrint

Commercia Ink

Nie wiem, czy zamysłem tego jest stworzenie sztucznej konkurencji i danie złudzenia wyboru? Nie szukałem też czy są inne powiązane firmy z tą marką, więc lista może nie być pełną.



Podsumowanie

Grzechy firmy (zamiennik)

Nieprawdziwa reklama odnośnie większej wydajności niż oryginał Nieprawdziwy wygląd opakowania Nieprawdziwy wygląd produktu Dublowanie marki (Raptor, INQPrint, 4Ink) Przesłany zły model Brak instrukcji instalacji Brak oznaczeń odnośnie regionu Brak certyfikatu ISO/IEC 19752 (wydajność tonerów monochromatycznych) Brak certyfikatu ISO/IEC 19798 (wydajność tonerów kolorowych)



Zalety (zamiennik)

Niska cena tonera 47 zł z wysyłką Toner działa Jakość wydruku jest dobra



Wady oryginału