Test chłodzenia Zalman CNPS14X Duo

31.05.2024 13:38, aktual.: 01.06.2024 12:17

Cooler CNPS14X DUO to odpowiedź koreańskiej marki Zalman na działania konkurencji w segmencie chłodzenia CPU powietrzem w wersji dwuwieżowej. Mimo niekwestionowanej popularyzacji rozwiązań typu AiO o kalibrze 280 i 360 mm, klasyczne podejście do tematu wciąż cieszy się zainteresowaniem konsumentów.

Wykonanie i wygląd Zalman CNPS14X Duo

Zalman CNPS14X Duo Black to zawodnik wagi ciężkiej. Jego całkowita masa wynosi 1160g. Mimo tego jest o jakieś 150g lżejszy od starszej konstrukcji CNPS20X, z którą współdzieli idę dwuwieżowego chłodzenia. Mimo tego w mojej ocenie przewyższa swojego poprzednika pod każdym możliwym względem. Przede wszystkim zwrócimy uwagę na minimalistyczne, pasujące do współczesnych standardów wzornictwo produktu.

Wymiary coolera wynoszą odpowiednio 126 x 135 x 159 mm. Po obu stronach zobaczymy wyprofilowanie mające zapewnić szeroką kompatybilność z pamięciami i płytami głównymi. Na mojej platformie testowej, po założeniu wentylatorów 120 mm, chłodzenie nie kolidowało z modułami G.Skill Ripjaws. Generalnie możemy liczyć na ok. 45 mm wysokości od płyty głównej, co utrudnia montaż pamięci z RGB. Naturalnie można zrezygnować z przedniego wentylatora, dając sobie tak większe pole do manewru.

Całą konstrukcję wykonano z miedzi i aluminium, gdzie sześć ciepłowodów przechodzi przez wypolerowaną, pokrytą niklem podstawę. Dodatki estetyczne w postaci czarnych maskownic na każdej z wież wykonano z ABS‑u. Zewsząd dominuje czarny mat. Opisywany CNPS14X nie ma ani grama podświetlania RGB, za co daję łapkę w górę. Jeśli ktoś ma potrzebę i fantazję zawsze może wykonać podmiankę na tęczowe wentylatory.

Skoro o tym mowa producent zdecydował się na dwa 120‑milimetrowe wentylatory, które pracują z prędkością do 2000 RPM przy wydajności do 69,12 CFM i deklarowanej kulturze pracy 29,7 dB(A). Ponadto w pakiecie CNPS14X Duo Black dostajemy elementy montażowe dla podstawek Intela LGA115X, 1200, 1700 oraz AMD AM5, AM4, AM3. Chłodzenie nie zamontujemy na LGA2066, 2011 oraz analogicznym od AMD TR4 (procesory Threadripper). Producent dorzuca też pastę termoprzewodzącą ZM‑STC8.

Natomiast, jeśli idzie o samą procedurę montażu to jest ona banalnie prosta. Analogicznie, jak w mniejszym chłodzeniu CNPS13X DS, intelowski backplate ląduje pod płytę główną. Następnie używamy cztery plastikowe dystanse, do których należy przykręcić uchwyty dla chłodzenia. Na końcu przykręcamy cały cooler dwiema śrubami. W przypadku platformy AMD używamy backplate dostarczony wraz z płytą główną.

Platforma testowa

Procesor: Core i7-13700K

Płyta główna: NZXT N7 Z690



Pamięć RAM: G.SKILL Ripjaws 32GB 3600MHz



Karta graficzna: Inno3D RTX 4080 Super X3 OC



Dysk: Corsair MP600 Core XT



Zasilacz: Corsair RM1000x Shift



Obudowa: NZXT H7 Airflow



System: Windows 10



Test praktyczny chłodzenia CNPS14X DUO

Możliwości chłodzenia postanowiłem sprawdzić z procesorem Core i7‑13700K. Został on posadzony na płycie głównej NZXT N7 Z690. Jest to tak naprawdę Asrock. Warto o tym pamiętać, bo to jeden z nielicznych producentów trzymający się wytycznych Intela względem parametrów pracy CPU. Pomiary przeprowadziłem przy otwartej obudowie.

W zawodach biorą udział trzy chłodzenia AiO i cztery dwuwieżowe coolery powietrzem. Test polegał na półgodzinnej pętli w programie Cinebench 2024. Obrotami wentylatorów zarządzała płyta główna (profil cichy).

Koreańczyk wypadł lepiej niż Amerykanin (Corsair A115). Do osiągnięcia powyższego rezultatu wentylatory Zalmana kręciły się z prędkością 1730 RPM (ok. 78 proc. potencjału), skutkując orientacyjną głośnością 39dB. Zwiększenie obrotów do 100% nie wpłynęło znacząco na temperatury. Średnio 2 stopnie mniej, przy głośności ~45dB.

25% potencjału = 700 RPM, >30dB

50% potencjału = 1230 RPM, >30.2dB



75% potencjału = 1630 RPM, >38.1dB



100% potencjału = 1950 RPM, >44.5dB



No dobrze, a może sprawdzian praktyczny? Przy zamkniętej obudowie sprawdziłem, jak CNPS14X DUO wypada w codziennym użytkowaniu. Na froncie obudowy pracowały dwa wentylatory be quiet 140 mm w trybie Silent. W spoczynku mamy temperaturę procesora ~31 stopni. Natomiast w gamingu test wykonałem przy pomocy Battlefield 2042 (Conquest 128 graczy) w rozdzielczości 1440p (DLSS Jakość, detale wysokie). Temperatura procesora miesiła się między 66 a 73 stopnie C. Akustycznie też wypadał całkiem dobrze.

Słowem podsumowania

W kilku żołnierskich słowach należy pochwalić chłodzenie Zalman CNPS14X Duo Black. Jakość wykonania stoi na wysokim poziomie. Do tego mamy łatwość montażu, co oczywiście docenimy raz, ale zawsze warto o tym pamiętać. Co najważniejsze, chłodzenie ogarnia procesor klasy i7‑13700K o ile ten pracuje z parametrami zalecanymi przez Intela.

Niewiadomą pozostaje cena. Jeśli CNPS14X Duo będzie kosztować bliżej 250 zł, to mówimy wręcz o kosmicznie atrakcyjnej ofercie. Poczekamy, zobaczymy. Zalman coraz śmielej zaznacza swoją obecność na naszym rynku z bardzo atrakcyjnymi cenami i równie dobrą jakością.