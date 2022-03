Alan Cox — brodaty współtwórca jądra Linux. Długo był „prawą ręką” Torvaldsa Strona główna › @AnTar › Alan Cox — brodaty współtwórca jądra Linux. Długo był „prawą ręką” Torvaldsa 06.03.2022 09:46

Z linuksowej braci wywodzi się kilka wielce charyzmatycznych postaci. Bez wątpienia można do nich zaliczyć brytyjskiego programistę Alana Cox'a. Jego pionierska działalność przyczyniła się bowiem do rozpopularyzowania Linuksa, a także dała mu potrzebną stabilność działania. Cox zaczął to czynić ponad 30 lat temu, gdy wielu z Was nie było jeszcze na świecie. Jest więc już legendą świata linuksowego, a w swoim najlepszym okresie działalności był powszechnie uważany za drugą pod względem znaczenia osobę dla rozwoju jądra, zaraz po Linusie Torvaldsie.

Młodość geeka-hipisa

Alan Cox urodził się 22 lipca 1968 w Solihull w Wielkiej Brytanii. Komputery fascynowały go już za dzieciaka, a jako kilkunastolatek „pokochał” programowanie. Nie dziwne więc, że po ukończeniu szkoły średniej Cox wstąpił na walijski Uniwersytet w Aberystwyth, aby zając się jego studiowaniem. Na tej uczelni były 3 komputery i można było na nich pracować 15-20 minut dziennie. Cox jednak nie musiał się stosować do tego wymogu, albowiem tamtejsi nauczyciele szybko zauważyli, jak wielki twórczy potencjał w nim drzemie. W tym czasie ten brodaty geek został właścicielem ZX-81, pierwszego masowo produkowanego komputera w Wielkiej Brytanii.

Cox spędzał przy nim sporo czasu i pod koniec studiów doszedł już do mistrzowskiego poziomu programowania w językach Fortran, COBOL, BASIC, B i C / C++. Co ciekawe, podczas ich trwania stworzył grę komputerową AberMUD, która była pierwszym MUD-em o otwartym kodzie źródłowym. Doszło do tego w 1987 roku, a pomagała mu w tym trójka przyjaciół. Gra została nazwana na cześć uniwerku gdzie ją stworzono i szybko zyskała całkiem sporą popularność, doczekawszy się około 20 wersji.

Źródło zdjęć: © http://pale.org/photos/old/ To zdjęcie zostało zrobione, gdy AberMUD 1 był w trakcie tworzenia. Od lewej: Leah, Leon Thrane i Alan Cox.

Mr. Linux

Następnie Cox podjął studia na kolejnej walijskiej uczelni — Uniwersytecie w Swansea. To właśnie tam pracując w niepełnym wymiarze godzin w kampusie uniwersyteckim, po raz pierwszy w historii zainstalował Linuksa w działającej sieci komputerowej. Co ciekawe, uczynił to jako jedna z pierwszych osób na świecie. Wehikułem czasu przenosimy się więc o te 31 lat, albowiem:

Historia Linuksa rozpoczęła się w 1991 roku, kiedy to fiński programista, Linus Torvalds poinformował na grupie dyskusyjnej Miniksa o hobbystycznym tworzeniu przez siebie niedużego, wolnego systemu operacyjnego, przeznaczonego dla procesorów z rodzin i386 oraz i486. Wikipedia

Jak już wiadomo, nowy system zwrócił uwagę Alana Cox'a, który zaczął pomagać Torvaldsowi w ulepszaniu jego pierwszej wersji. Wtedy to ostatecznie został członkiem społeczności Linuksa i jednym z głównych inicjatorów systemu. Cox wykorzystywał do tego swój dociekliwy umysł i zręczne ręce. Stało się to zaraz po ukończeniu przez niego studiów licencjackich. Torvalds następnie przez wiele lat pełnił funkcję linuksowego nadzorcy, a w tym czasie jego „prawą ręką” był właśnie Alan Cox. Odpowiadał on za gałąź jądra 2.2.x oraz własną wersję gałęzi 2.4 zwykle oznaczaną literami „ac”, np. „2.4.9-ac13”. Okazała się ona bardzo stabilna i zawierała poprawki błędów, a jej oznaczenie „ac” jak można się domyślić, wywodzi się od inicjałów brytyjskiego programisty. Ponadto skrót ten stanowi też jego pseudonim.

Cox szybko zdobył wielki mir u open source'owej społeczności. Tym bardziej że przygotował system Linux do pracy z sieciami, albowiem do 1993 roku nie miał wbudowanego stosu TCP/IP. Pod kierownictwem Cox'a powstał wtedy zespół, który zaradził tej sytuacji. W rzeczywistości stos TCP/IP był pierwszym głównym podsystemem, który został opracowany prawie całkowicie bez wkładu Torvaldsa (który nigdy nie był dobry w te klocki).

Od zawsze z brodą.

Nie da się ukryć, że ogrom działań Cox'a umożliwił przeniesienie Linuksa na komputery domowe, a żeby do tego doszło, często pracował bez snu przez kilka dni z rzędu. Tak więc jego rola jako opiekuna jądra Linuksa okazała się bardzo korzystna dla całej linuksowej społeczności, ponieważ stanowił zgrany duet z Torvaldsem. Jeden okazał się bowiem świetnym programistą, a drugi wizjonerskim inżynierem oprogramowania. Zresztą Torvalds cenił Cox'a naówczas bardziej niż kilkunastu innych programistów. W sumie nie powinno to nikogo dziwić, ponieważ kierowany przez niego oddział doprowadził do tego, że z Linuksa zaczęli korzystać tacy giganci jak: NASA, CERN, Amazon i eBay.

Cox wspierał rozwój jądra do 2002 roku, a 28 lipca 2009 zrezygnował ze swojej roli opiekuna warstwy TTY, po tym jak Torvalds ostro go skrytykował. W międzyczasie był również zaangażowany w działalność GNOME, X.Org, Cable Online i 3Com Corporation. W latach 1999-2009 Cox pracował natomiast dla Red Hat, pomagając temu dystrybutorowi otwartego oprogramowania dla przedsiębiorstw przez wiele lat utrzymać się na szczycie „fali Linuksa”. Od 2011 roku działał zaś w Intel Corporation, aczkolwiek dwa lata później zrezygnował z pracy w tej firmie „z powodów rodzinnych”.

Red Hat'owska podobizna Alana Cox'a.

Linuksowy Master

Za swoje zasługi Cox otrzymał szereg nagród. Do najważniejszych z nich należą Free Software Award 2003 „za głoszenie idei wolnego oprogramowania oraz pracę nad jądrem Linuksa” i LinuxWorld Award 2005 za całokształt osiągnięć. Ponadto 20 lipca 2016 roku Uniwersytet w Swansea przyznał Coxowi tytuł honorowego profesora. Miało to miejsce podczas uroczystości wręczenia dyplomów College of Science. Profesor John Tucker z Wydziału Informatyki tak tłumaczył wtedy to zacne wyróżnienie: „Alan Cox jest światowej klasy programistą, elokwentnym mistrzem tworzenia oprogramowania open source i jednym z najlepszych guru programowania w Wielkiej Brytanii” dodając przy tym, że Cox: „Wniósł ogromny wkład do informatyki, zwłaszcza tam, gdzie ma to największe znaczenie – w systemach operacyjnych, na których wszystko opiera się, oraz w opracowaniu radykalnie nowego modelu technologicznego – open source”. Odbierając nagrodę, Alan Cox powiedział: „Cieszę się, że w ten sposób zostałem doceniony przez Uniwersytet, którego wsparcie miało ogromne znaczenie dla wczesnych prac nad systemem operacyjnym Linux”.

Wolnościowy bojownik... na zawsze

W ostatnim czasie Alan Cox jest najbardziej znany jako aktywista ruchu wolnego oprogramowania. Od dawna sprzeciwia się stosowaniu patentów licencyjnych DMCA i CBDTPA. Te patenty zabraniają bowiem nie tylko kopiowania i dystrybucji materiałów chronionych prawem autorskim, ale także produkowania i dystrybuowania technologii, które mogą obejść systemy ochrony praw autorskich. Dlatego też Cox nigdy już nie odwiedzi Stanów Zjednoczonych. W 1991 roku w tym kraju aresztowano bowiem jego USENIX-owego druha Dmitrija Skliarowa za złamanie prawa DMCA. Cox z powodu swojego aktywizmu jest także konsultantem brytyjskiej organizacji Open Rights Group, która walczy o zniesienie DRM. Cóż walczak z niego jakich mało. Alanowi Coxowi nie da się też odmówić talentu do oratorstwa. Oto dwa najpopularniejsze jego cytaty:

Życie prywatne i aktualna działalność

Prywatnie Cox słucha hipisowskiego rocka i mieszka w Swansea wraz ze swoją drugą żoną — autorką książek Tarą Neale. Przez 5 lat był też wdowcem, po śmierci ukochanej Telsy Gwynne, która była również pisarką oraz linuksową ekspertką i współtwórczynią Ruchu wolnej kultury.

Cox obecnie prowadzi Etched Pixels, firmę produkującą modele pociągów i zestawy mierników N, a także zajmuję się darmowym systemem operacyjnym Fuzix OS. Jest on jego „oczkiem w głowie” od 2014 roku.



Podsumowując

Po prostu Alan Cox jest jedną z najbardziej cenionych postaci wśród Linuksiarzy. A Wy, które najbardziej cenicie dystrybucje Linuksa?