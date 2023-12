@CarlitoNeo 6 trendów w technologii na 2024 6 trendów w technologii na 2024

Świat staje przed wyzwaniami, które sprawiają, że społeczeństwo chętnie szuka nowych innowacyjnych rozwiązań. Nadchodzące lata rysują przed nami obraz technologicznego postępu, w którym firmy coraz częściej kierować się będą w stronę przyjazną dla ekologii. Wirtualna rzeczywistość zacznie być wykorzystywana nie tylko w rozrywce, ale również w szkoleniach i nauce. Rozwój technologii sprawia również, że zmniejszają się nierówności w zdrowiu, co jest jednym z globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Prognozy wskazują również na dynamiczny rozwój branży kosmicznej oraz druku 3D. Oto 6 trendów w technologiach, które warto obserwować w 2024 roku.

Zielony rozwój przedsiębiorstw

Świat zmaga się z narastającym kryzysem klimatycznym. W związku z tym w roku 2024 firmy coraz częściej będą kierować swój technologiczny rozwój w stronę ekologicznych i zrównoważonych rozwiązań. Zarówno energetyka wiatrowa jak również słoneczna staną się kluczowe, nie tylko, aby obniżyć emisję gazów cieplarnianych, ale również, by zwiększyć niezależność energetyczną przedsiębiorstw i państw. W zbliżającym się roku inwestowanie w nowoczesne metody magazynowania energii ma pozwolić na spore oszczędności. W związku z tym popularniejsze stanie się zastosowanie takich technologii jak Internet Rzeczy (IoT), aby w czasie rzeczywistym monitorować i optymalizować zużycie zasobów naturalnych lub energii. W zrównoważonym rozwoju technologii pomogą również firmy specjalizujące się w odzyskiwaniu i regeneracji urządzeń elektronicznych, które umożliwią ponowne korzystanie z nowoczesnych technologii przy minimalnym wpływie na środowisko.

Przykładem ciekawych rozwiązań jest polsko-austriacki startup CTHING.CO, który tworzy innowacyjne rozwiązania z obszaru 5G, sieci sensorowych IoT i aplikacji chmurowych. Ich rozwiązania wykorzystują największe przedsiębiorstwa, a w tym globalni operatorzy komórkowi. Jednym z ich projektów to innowacyjne rozwiązanie dla gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Skandynawii, dzięki ich systemowi bezkontaktowych czujników i radarow jest możliwe m.in. określenie ryzyka przepełnienia konkretnej studzienki kanalizacyjnej.,

Wirtualna rzeczywistość i jej wykorzystanie w nauce

Dotychczas wirtualna rzeczywistość często kojarzyła się z rozrywką oraz okularami VR, wykorzystywanych często do oglądania filmów oraz grania gry. Jednak w nadchodzącym roku technologia ta może być coraz częściej wykorzystywana również w nauce i szkoleniach. Obecnie firmy oraz organizacje, w tym charytatywne, zaczęły dostrzegać pełny potencjał świata VR i zaczęły wykorzystywać go między innymi do doskonalenia umiejętności swoich pracowników. Symulacje komputerowe dostarczane w formie interaktywnych doświadczeń w wirtualnym środowisku umożliwiają realistyczne treningi, przydatne zwłaszcza w obszarach, w których szybka oraz trafna reakcja jest kluczowa. W ten sposób więc w 2024 roku VR może znacząco przyczynić się do poprawy standardów bezpieczeństwa w wielu organizacjach. Dla przykładu startup ReMmed VR umożliwia domową terapię wzroku w wirtualnej rzeczywistości. Obecnie 5 proc. dzięki mierzy się z terapią widzenia, autorzy chcą by była ciekawa, angażująca i bardziej skuteczna.

Technologia w służbie zdrowia: aplikacje i urządzenia

Rok 2024 przyniesie z pewnością dalszy rozwój w obszarze technologii medycznych, które nie tylko usprawnią diagnostykę, ale także wpłyną na profilaktykę i monitorowanie zdrowia. Coraz bardziej zaawansowane inteligentne zegarki, monitorujące kluczowe parametry zdrowia w czasie rzeczywistym, stają się obecnie standardem. Dzięki nim śledzenie ciśnienia krwi, pulsu czy poziomu aktywności fizycznej jest dostępne dla każdego.

Najnowsze modele zegarków Apple czy Huawei mogą ostrzec nas przed zawałem serca dzięki funkcji EKG. Ciekawym rozwiązaniem są również aplikacje zdrowotne na smartfony, przykładowo te oferujące monitorowanie wagi i diety. Korzystając z nich możemy w prosty sposób zacząć żyć zdrowiej. Oprócz problemu utrzymania prawidłowej wagi, bo Polacy coraz częściej cierpią na nadwagę i otyłość, kolejnym ważnym aspektem zdrowotnym w naszym kraju, podobnie jak na całym świecie jest palenie papierosów. Z raportu Polskiej Akademii Nauk z kwietnia 2023 wynika, że liczba palaczy u nas wzrosła i wynosi teraz blisko 29 proc. – to oznacza, że nad Wisłą papierosy pali niemal co trzeci dorosły. Papierosowy dym zawiera około 7 tys. substancji, z czego blisko 100 jest toksycznych, a około 70 z nich też rakotwórczych. Wdychanie dymu papierosowego jest głównym czynnikiem ryzyka dla zdrowia Polek i Polaków. Rozwiązaniem pozwalającym zmniejszyć szkodliwe skutki palenia mogą być zarówno aplikacje pomagające w ograniczeniu lub całkowitym rzuceniu nałogu – jak np. wykorzystująca Sztuczną Inteligencję (AI) aplikacja Quit Sense – lub tzw. bezdymne produkty z nikotyną, oparte o najnowszą obecnie technologię indukcyjnego podgrzewania tytoniu, takie jak IQOS Iluma. W Japonii, czyli jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie państw na świecie – a do niedawna też jednym najbardziej „rozpalonych” – takie urządzenia doprowadziły do załamania sprzedaży papierosów. W tym sensie technologia staje się sprzymierzeńcem w trosce o nasz dobrostan.

Kreowanie przyszłości w realnym kształcie

Druk 3D nie tylko zrewolucjonizował produkcję, ale stał się również kluczowym graczem w kształtowaniu rzeczywistości. Prognozy na 2032 rok mówią, że rynek ten osiągnie wielkość 98,31 miliarda dolarów. To niemal sześciokrotny wzrost w porównaniu do 17,38 miliarda dolarów zarejestrowanych w 2022 roku. Ten rodzaj druku, w oczywisty sposób ma przed sobą wielką przyszłość. Druk 3D nie ogranicza się jedynie do tworzenia precyzyjnych modeli czy prototypów; przenika również głęboko do produkcji funkcjonalnych części maszyn. Jego niezwykłe możliwości umożliwiają inżynierom szybkie i efektywne przenoszenie wirtualnych projektów na realne. W roku 2024 rozwój tej technologii tworzy więc nowe perspektywy w dziedzinie projektowania, inżynierii, a nawet medycyny.

Dynamiczny wzrost rynku technologii kosmicznej

Fascynacja kosmosem staje się dzisiaj tematem nie tylko dla pasjonatów nauki, ale kształtuje również przyszłość technologii. Rządy nadal interesują się eksploracją kosmosu oraz ulepszaniem infrastruktury satelitarnej, co napędza również rozwój całej technologii kosmicznej. Według danych Maxime Market Research globalny rynek ten osiągnął wartość 433,25 miliarda dolarów w 2022 roku. Prognozy wskazują na gigantyczny wzrost wartości rynku technologii kosmicznych. Do 2029 roku osiągnie on aż 700,28 miliarda dolarów. To oznacza rozwój na poziomie 7,1 proc. w latach 2023-2029.

Nowe horyzonty

Rok 2024 powinien przynieść nam znaczący postęp technologii. Firmy coraz chętniej inwestować będą w zrównoważony rozwój i nowoczesne rozwiązania wspierające walkę ze zmianami klimatycznymi. Z kolei wirtualna rzeczywistość (VR) częściej niż dotychczas wykorzystywana będzie w nauce, zamiast w rozrywce. Natomiast rozwiązaniatakie jak zegarki monitorujące pracę serca czy podgrzewacze tytoniu sprawią, że najnowsze technologiecoraz lepiej będą służyć naszemu zdrowiu. W nadchodzącym roku innowacje łączyć się będą również z edukacją oraz eksploracją kosmosu, otwierając nowe perspektywy dla społeczeństwa w dziedzinie cyfrowej przyszłości.