Test Infinix Note 40 Pro+ 5G Pro+ 5G: Coraz mniej do idealnego średniaka!

To nie jest jeszcze materiał na tzw. flagship killera, ale coraz częściej zastanawiam się, podczas testów takich smartfonów, czego jeszcze potrzebuję, aby zrezygnować z flagowych modeli np. Samsunga. Infinix Note 40 Pro+ 5G Pro+ 5G pokazał, że różnica tkwi w detalach. Nie zawsze istotnych.

Wygląd zewnętrzny, budowa, zawartość opakowania

Prywatnie posiadam Samsunga Galaxy S24 Ultra, czyli na chwilę obecną (pewnie nie na długo), praktycznie topowy model koreańskiej marki. Czy jest wart swojej ceny? Chyba nie do końca, choć jego funkcjonalność i możliwości w pełni wypełniają moje wymagania. Ale czy model wschodzącej marki za 1/3 ceny wspomnianego flagowca ma aż tak dużo wad i braków, że wymiana nie wchodzi w grę? Coraz częściej się nad tym zastanawiam i dochodzę do wniosku, że argumentów przemawiających za topowymi flagowcami znanych marek jest coraz mniej. W zasadzie brakuje mi tylko dostępu do szerokiego asortymentu oficjalnych dodatków tj. etui różnego rodzaju etc. Poza tym w testowanym modelu Infinix Note 40 Pro+ 5G Pro+ 5G jest w zasadzie wszystko.

Po wyjęciu z pudełka od razu rzuca się w oczy tylna obudowa z satynowym wykończeniem, która mieni się w zależności od kąta padania światła. Tylna część przypomina dekoracyjne elementy niektórych luksusowych sportowych samochodów, podobne do surowego, prasowanego włókna węglowego. Moim zdaniem taki design prezentuje się bardzo „premium”, mimo że nie wykorzystano szlachetnych materiałów. Obudowa wykonana z dobrze dopasowanego tworzywa sztucznego jest adekwatna do ceny, choć przyznam, że wolałbym poczuć chłód metalowej ramki. Mimo to, telefon wygląda bardzo atrakcyjnie. Chromowana ramka przyciąga odciski palców, co może być irytujące, ale w tej kategorii cenowej trudno oczekiwać perfekcji. Ostatecznie to kwestia gustu.

Moduł aparatu jest imponujący, zajmując niemal jedną trzecią powierzchni tylnej obudowy. Składa się z trzech czarnych elementów, które delikatnie wystają ponad powierzchnię. Jest również okrągła dioda powiadomień, która pełni także rolę doświetlenia zdjęć, co jest ciekawym rozwiązaniem. Cała wyspa z aparatami wystaje ponad obrys tylnej obudowy o około 2 mm, ale można to zniwelować, zakładając dołączone do zestawu plecki ochronne. Plecki te wyglądają świetnie, mają powłokę z wegańskiej skóry, choć ich ostre krawędzie mogą powodować pewien dyskomfort przy dłuższym trzymaniu telefonu. Mam również obawy, czy krawędzie skórzanego wykończenia nie będą się niszczyć z czasem. Brak dostępu do dodatkowych akcesoriów, takich jak inne etui, jest pewnym minusem, ale może to się zmieni w przyszłości.

Infinix Note 40 Pro+ 5G waży około 190 gramów, co jest całkiem przyzwoitym wynikiem według dzisiejszych standardów. Jego grubość wynosi 8 mm, co zapewnia pewny chwyt. Nie jest to na pewno mały telefon, który łatwo schowamy w kieszeni spodni. Jest to duże i ciężkie urządzenie, co mi osobiście odpowiada, ponieważ używam smartfona głównie do pracy i zależy mi na dużej powierzchni roboczej ekranu. Podsumowując, Note 40 Pro+ 5G prezentuje się bardzo dobrze, zgodnie z obowiązującymi trendami. Jakość wykonania jest naprawdę dobra, choć niektórzy mogą narzekać na brak bardziej „szlachetnych” materiałów. Warto docenić obecność głośników stereo, które grają bardzo dobrze, choć niektórych może zasmucić brak gniazda słuchawkowego 3,5 mm, które coraz rzadziej spotyka się w topowych modelach. Do niedawna Infinix mocno trzymał się tego rozwiązania, ale widać, że chęć implementacji innych elementów wymusiła porzucenie tego tradycyjnego gniazda.

Wyświetlacz, jakość obrazu i jego parametry

Infinix Note 40 Pro+ 5G został wyposażony w imponujący wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości FHD+ (1080 x 2436 pikseli) i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Charakterystyczne dla technologii AMOLED kolory są intensywne i żywe, a obraz jest jasny, co sprawdza się zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Choć w bardzo jasnym świetle mogłoby być nieco więcej kontrastu, cenię fakt, że Infinix zdecydował się na zastosowanie wyświetlacza AMOLED, co pozwala Note 40 Pro+ 5G na reprodukcję głębokich barw i wysokiego kontrastu, szczególnie w dobrych warunkach oświetleniowych.

Dodatkowo, zastosowanie ekranu o częstotliwości odświeżania 120 Hz to świetna wiadomość dla entuzjastów multimediów i gier, a także dla osób często korzystających z mediów społecznościowych. Czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran działa bardzo sprawnie, co jest kolejnym atutem tego modelu. W tym aspekcie Infinix Note 40 Pro+ 5G sprawdza się doskonale i ponownie pokazuje, że niewiele brakuje mu do flagowych modeli. Patrząc przez pryzmat ceny, ewentualne braki są w pełni akceptowalne.

Aparat, parametry i jakość zdjęć

Infinix Note 40 Pro+ 5G jest wyposażony w zaawansowany system fotograficzny z potrójnym zestawem aparatów, znany z innych topowych modeli marki. Główny aparat ma imponującą matrycę 108 MP (f/1.75) i oferuje bezstratny trzykrotny zoom. Wspierają go aparat głębi i obiektyw makro, oba o rozdzielczości 2 MP (f/2.4). Choć 108 MP nie zawsze robi ogromne wrażenie w porównaniu z profesjonalnym sprzętem fotograficznym, to w kontekście smartfonów i ich ceny oferuje bardzo dobre możliwości. Aby uzyskać optymalne zdjęcia makro lub odpowiedni kontrast, czasem potrzebne są pewne umiejętności i regulacje ustawień.

Fotografowanie w słabym oświetleniu jest komfortowe, a aplikacja aparatu minimalizuje poziom szumu na zdjęciach. Oczywiście po powiększeniu np. na komputerze, wychodzą braki, ale dla większości użytkowników liczy się jakość na ekranie smartfona. Funkcja trzykrotnego zoomu jest wystarczająca, choć przy większym powiększeniu mogą pojawić się pewne zniekształcenia. Większość zdjęć została wykonana w trybie automatycznym z użyciem AI Cam i w różnych rozdzielczościach, w tym w pełnych 108 MP. Niestety, brakuje kamery szerokokątnej, co jest pewnym minusem. Ze względu na ograniczenia bloga, nie wszystkie zdjęcia mogły zostać opublikowane, dlatego poniżej znajduje się galeria poglądowa, a pełne wersje zdjęć dostępne są pod linkiem.

W zakresie filmowania, Infinix Note 40 Pro+ 5G umożliwia nagrywanie wideo w rozdzielczościach do 2K przy 30 FPS lub 1080p przy 60 FPS. Aparat do selfie oferuje matrycę 32 MP i obsługę trybu HDR, co zapewnia wysoką jakość autoportretów. Interfejs aplikacji aparatu może wydawać się przeładowany funkcjami, ale najczęściej korzystałem z trybu AI Cam, który automatycznie dostosowuje ustawienia do warunków otoczenia.

Wydajność, parametry i dane techniczne

Infinix Note 40 Pro+ 5G został wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 7020, 12 GB pamięci RAM oraz dodatkowe 12 GB pamięci wirtualnej, a także 256 GB pamięci wewnętrznej. W trakcie testów urządzenie spisało się bardzo dobrze, szczególnie biorąc pod uwagę jego kategorię cenową. Choć niektórzy mogą narzekać, że w tej cenie można znaleźć urządzenia z mocniejszym Snapdragonem, nie dla wszystkich gry i wyniki w benchmarkach są najważniejsze.

Warto podkreślić stabilność termiczną telefonu – nawet podczas intensywnego użytkowania utrzymywał niemal maksymalną wydajność. Dzięki temu, Infinix Note 40 Pro+ 5G radzi sobie z długimi sesjami gamingowymi bez problemów z przegrzewaniem czy obniżeniem wydajności. Ekran urządzenia, dzięki częstotliwości odświeżania 120 Hz i próbkowaniu dotyku 360 Hz, jest niezwykle żywy, płynny i responsywny, co potwierdzają moje subiektywne wrażenia.

Testowana wersja miała oprogramowanie "global", co mogło wpływać na wyniki w benchmarkach.

Oprogramowanie i łączność

Infinix Note 40 Pro+ 5G działa na systemie operacyjnym Android 14 z nakładką xOS 14. Interfejs systemu jest estetyczny, schludny i kolorowy, a jego działanie jest szybkie, płynne i pozbawione przycięć. Niemniej jednak, jak to bywa w przypadku urządzeń Infinix (i innych chińskich marek), system jest obciążony nadmiarem preinstalowanych aplikacji. Choć większość z nich można usunąć lub wyłączyć, użytkownicy preferujący czysty system będą musieli poświęcić trochę czasu na usunięcie niepotrzebnych dodatków.

W kwestii łączności, Infinix Note 40 Pro+ 5G – zgodnie z nazwą – obsługuje sieć 5G, co jest długo oczekiwaną funkcją brakującą w poprzednich modelach. To znaczący atut tego urządzenia w średniej półce cenowej. Oprócz tego, telefon wyposażony jest w standardowe moduły łączności, takie jak Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, port USB‑C oraz NFC, co czyni go bardzo atrakcyjnym wyborem w tej kategorii cenowej.

Żywotność baterii, ładowanie itp.

Infinix Note 40 Pro+ 5G wyposażono w baterię o pojemności 4600 mAh z obsługą szybkiego ładowania przewodowego do 100 W oraz ładowania bezprzewodowego do 20 W. W zestawie znajduje się dedykowana ładowarka (dość duża), zdolna do obsłużenia takiej mocy. W przeciwieństwie do rosnącego trendu rezygnacji z dołączania ładowarek do zestawów, Infinix oferuje nie tylko dedykowaną ładowarkę przewodową, ale również 15 W ładowarkę bezprzewodową. Takie podejście jest z pewnością godne uznania.

Żywotność baterii i prędkość ładowania Infinix Note 40 Pro+ 5G są bardzo dobre, zwłaszcza w kontekście jego przedziału cenowego. Naładowanie baterii od 1% do 80% zajmuje około 20 minut, co potwierdziły moje testy – telefon naładował się od 5% do 82% w 21 minut, zgodnie z oficjalnymi danymi. Dla tych, którzy chcą ładować baterię mniej intensywnie, istnieje możliwość korzystania z ładowarek o mniejszej mocy lub ładowania bezprzewodowego z mocą do 15 W na dołączonej ładowarce indukcyjnej.

Warto zaznaczyć, że producent wprowadził także wsparcie dla standardu MagCharge, który wykorzystuje magnetyczne pozycjonowanie do precyzyjnego dopasowania telefonu do ładowarki indukcyjnej.

Podsumowanie

Infinix Note 40 Pro+ 5G pojawia się na rynku bez wielkiego szumu, ale zaskakuje wyjątkowo atrakcyjnymi specyfikacjami w swojej klasie cenowej. Za sugerowaną cenę niespełna 2000 złotych, otrzymujemy urządzenie z funkcją szybkiego ładowania przewodowego do 100 W oraz bezprzewodowego do 20 W, a także bezprzewodową ładowarkę w zestawie jako początkowy bonus. Model ten oferuje doskonały ekran AMOLED z odświeżaniem 120 Hz, wysokiej jakości dźwięk z certyfikatem JBL oraz bogaty zestaw akcesoriów startowych, w tym etui (bardzo ładne, ze wsparciem dla MagCharge), szkło ochronne, szybką ładowarkę i słuchawki. Nie brakuje również modułu 5G, który zapewnia świetną prędkość internetu w dużych miastach. W mojej ocenie, Infinix Note 40 Pro+ 5G to jedna z najbardziej interesujących ofert w swoim segmencie cenowym.