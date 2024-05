@CarlitoNeo Test Infinix Note 40: Wersja Pro mogłaby być moim kolejnym smartfonem! Test Infinix Note 40: Wersja Pro mogłaby być moim kolejnym smartfonem!

Szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że firma Infinix przetrwa tak długo na naszym rynku i stanie się zauważalna. To arcytrudne zadanie, jeśli za konkurencję ma się chołubione Xiaomi czy przebogatego Samsunga. Rozsądna cena, kompletne wyposażenie i solidność okazały się receptą na sukces. Czy Infinix Note 40 jest godnym uwagi średniakiem?

Jakiś czas temu z niecierpliwością czekałem na model Note 30 Pro, który był jednym z pierwszych, który powstał we współpracy z marką JBL. Oczekiwania spełnił, więc model Note 40 podniósł poprzeczkę nieco wyżej. O aparatach nie będę się szeroko wypowiadał, bowiem nawet sam producent uczciwie twierdzi, że nie chce konkurować na tym polu i oferuje to, co użytkownik jest w stanie wykorzystać. Słuszne podejście i przyznam, że sam zacząłem traktować aparaty w smartfonach nieco po macoszemu – i tak nigdy nie dorównają profesjonalnym aparatom, więc lepiej skupić się na tym, co użytkownik naprawdę doceni. Infinix chyba znalazł idealną równowagę. Ale do rzeczy!

Wygląd zewnętrzny, budowa, zawartość opakowania

Model telefonu, który miałem przyjemność testować, dysponował 8 GB pamięci RAM (+ 8 GB pamięci wirtualnej) oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Pierwsze co rzuca się w oczy po wyjęciu z pudełka, to wygląd tylnego panelu o satynowym wykończeniu, mieniącego się w odcieniach pomarańczowo-złoto-błękitnych (a czasem różowych czy zielonych), co starałem się uchwycić na zdjęciach. Tył prezentował się efektownie, zmieniając swój wygląd w zależności od kąta padania światła. Obudowa zrobiona z dobrze dopasowanego tworzywa sztucznego wydaje się być adekwatna do ceny, choć przyznam, że chętnie poczułbym chłód metalowej ramki lub elegancję szklanego tyłu. Mimo to, smartfon robi wizualnie bardzo dobre wrażenie. Chromowana ramka z uporem maniaka przyciąga odciski palców, co niektórych może irytować, ale w tej kategorii cenowej trudno oczekiwać perfekcji. Zresztą to wszystko kwestia gustu.

Moduł aparatu jest imponujący, zajmując prawie jedną trzecią powierzchni tylnego panelu. Składa się z trzech czarnych elementów, które delikatnie wystają nad powierzchnię. Jest także okrągła dioda powiadomień, która pełni również rolę doświetlenia zdjęć. Ciekawe rozwiązanie! Cała wyspa z ringami aparatów wystaje ponad obrys plecków o około 2 mm, ale można to zniwelować, zakładając dodatkowe plecki ochronne, które znajdziemy w zestawie. W dolnym lewym rogu umieszczono logo Infinix, wygrawerowane na matowym tle. Trzeba przyznać, że tył telefonu jest dość rzucający się w oczy i dla zwolenników minimalizmu może być on nieco przytłaczający. Jednak dla tych, którzy preferują bardziej stonowane rozwiązania, dostępna jest alternatywna wersja kolorystyczna, która może bardziej przypaść do gustu.

Infinix Note 40 waży około 190 gramów, co w dzisiejszych standardach jest całkiem przyzwoitym wynikiem. Jego grubość wynosi 7,75 mm, co zapewnia pewny chwyt. Podsumowując, Note 40 prezentuje się bardzo dobrze, zgodnie z obowiązującymi trendami. Jakość wykonania jest naprawdę dobra, choć niektórzy mogą marudzić na brak bardziej “szlachetnych” materiałów. Warto docenić obecność głośników stereo, które grają bardzo dobrze, choć niektórych być może zasmuci brak gniazda słuchawkowego 3,5 mm, które coraz rzadziej spotyka się w topowych modelach.

Wyświetlacz, jakość obrazu i jego parametry

Infinix Note 40 został wyposażony w imponujący wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości FHD+ (1080 x 2436 pikseli) i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Charakterystyczne dla AMOLED kolory są intensywne i żywa, a obraz jest jasny, co sprawdza się zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, mimo że w bardzo jasnym świetle mogłoby być nieco więcej kontrastu. Cenię sobie fakt, że Infinix zdecydował się na zastosowanie wyświetlacza AMOLED, co pozwala Note 40 na reprodukcję głębokich barw i wysokiego kontrastu, szczególnie w dobrych warunkach świetlnych. Dodatkowo, zastosowanie ekranu o częstotliwości odświeżania 120 Hz to radosna nowina dla entuzjastów multimediów i gier, jak również dla tych, którzy często korzystają z mediów społecznościowych. Czytnik linii papilarnych wbudowano w ekran i działa on bardzo sprawnie. W tym aspekcie Infinix Note 40 sprawdza się bez zarzutu.

Aparat, parametry i jakość zdjęć

Infinix Note 40 jest wyposażony w zaawansowany system fotograficzny, który obejmuje potrójny zestaw aparatów. Główny aparat ma imponującą matrycę 108 MP (F 1,75) i oferuje on bezstratny trzykrotny zoom. Jest on wspierany przez aparat głębi i obiektyw makro, oba o rozdzielczości 2 MP (F 2,4). Jest to konfiguracja znana z innych modeli, takich jak Note 12 Pro 5G. Chociaż obiektyw o rozdzielczości 108 MP nie zawsze robi ogromne wrażenie, zwłaszcza w porównaniu z profesjonalnym sprzętem fotograficznym, to jednak w kontekście smartfonów i ich ceny, oferuje on bardzo dobre możliwości. Aby uzyskać optymalne zdjęcia makro lub z odpowiednim kontrastem, czasem wymagane są pewne umiejętności i regulacje ustawień. Zdjęcia “z ręki”, szczególnie podczas podróży czy wakacji, po lekkiej obróbce mogą dawać satysfakcjonujące rezultaty. Kolory mogą być nieco bardziej stonowane, ale procesor obrazu radzi sobie z tym zadaniem efektywnie. W końcu, zdjęcie o mniejszej saturacji i kontraście można łatwo poprawić w postprodukcji, co jest lepszym rozwiązaniem niż zdjęcie od razu przesadnie nasycone.

Fotografowanie w słabym oświetleniu okazuje się być komfortowe, a aplikacja aparatu minimalizuje poziom szumu na zdjęciach. Funkcja trzykrotnego zoomu jest wystarczająca, choć przy większym powiększeniu mogą pojawić się pewne zniekształcenia. Większość zdjęć została wykonana w trybie automatycznym z użyciem AI Cam i w różnych rozdzielczościach, w tym w pełnych 108 MP. Niestety, ze względu na ograniczenia bloga, nie wszystkie zdjęcia mogły zostać opublikowane, dlatego poniżej znajduje się galeria poglądowa, a pełne wersje zdjęć dostępne są pod linkiem.

W zakresie filmowania, Infinix Note 40 umożliwia nagrywanie wideo w rozdzielczościach do 2K przy 30 FPS lub 1080p przy 60 FPS. Aparat do selfie oferuje matrycę 32 MP i obsługę trybu HDR, co zapewnia wysoką jakość autoportretów. Interfejs aplikacji aparatu może wydawać się przeładowany funkcjami, ale w praktyce najczęściej korzystałem z trybu AI Cam, który automatycznie dostosowuje ustawienia do warunków otoczenia.

Wydajność, parametry i dane techniczne

Infinix Note 40 został wyposażony w procesor MediaTek Helio G99 Ultimate z 8 GB pamięci RAM oraz dodatkowymi 8 GB pamięci wirtualnej, a także 256 GB pamięci wewnętrznej. W trakcie testów urządzenie to zaprezentowało się bardzo dobrze, szczególnie biorąc pod uwagę jego kategorię cenową. Uzyskało wyniki porównywalne z konkurencyjnymi modelami w najbardziej znanych testach wydajności. Szczególnie godna uwagi jest stabilność termiczna – nawet podczas intensywnego użytkowania, telefon utrzymywał 91% swojej maksymalnej wydajności. Dzięki temu, Infinix Note 40 radzi sobie z długimi sesjami gamingowymi bez problemów z przegrzewaniem czy obniżeniem wydajności. Ekran urządzenia, dzięki częstotliwości odświeżania 120 Hz i próbkowaniu dotyku 360 Hz, jest niezwykle żywy, płynny i responsywny, co potwierdzają moje subiektywne wrażenia.

Oprogramowanie i łączność

Infinix Note 40 jest dostarczany z systemem operacyjnym Android 14 z autorską nakładką xOS 14. Wygląd systemu jest estetyczny, schludny i kolorowy. Działa on szybko, płynnie i bez przycięć. Niemniej jednak, jak to często bywa w przypadku modeli Infinix (a także innych chińskich marek), system jest obciążony nadmiarem zbędnych aplikacji. Choć większość z nich można usunąć lub wyłączyć, osoby preferujące czysty system na starcie będą musiały poświęcić czas na wyłączanie dodatków. Co do systemu, pod sam koniec testów dostałem sporą aktualizację, więc nie jest tak, że producenci tego typu zapominają o urządzeniu miesiąc po premierze.

Jeśli chodzi o łączność, Infinix Note 40 obsługuje jedynie sieć 4G, a nie 5G. Mimo to, posiada standardowe moduły łączności, takie jak Wi‑Fi 5 GHz oraz Bluetooth 5.0. Jest także moduł łączność NFC, co czyni telefon naprawdę godnym uwagi w tym przedziale cenowym. Wreszcie producent zdecydował się zastosować ten moduł, którego bra w poprzednich modelach mocno determinował wybór większości klientów.

Żywotność baterii, ładowanie itp.

Infinix Note 40 jest wyposażony w baterię o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania przewodowego do 45W. Producent zaznacza także, że przy tym modelu zastosował swój autorski procesor zarządzający ładowaniem Infinix Cheetach X1. Chociaż nie jest to rekordzista, jak w przypadku modelu Zero Ultra z ładowaniem 180W, to i tak nie można narzekać, zwłaszcza że nawet flagowe modele Samsunga oferują znacznie wolniejsze ładowanie. W zestawie znajduje się dedykowana ładowarka (dość duża), która jest w stanie obsłużyć taką moc. Ciekawym trendem jest rezygnacja z dołączania ładowarek do zestawów, ponieważ są one coraz większe (szczególnie te o najwyższej mocy) i nieporęczne. Infinix się temu nie poddaje. Co więcej, do wielu modeli promocyjnie dodaje nawet dedykowaną ładowarkę bezprzewodową. Ja cenię takie podejście.

Żywotność baterii i prędkość ładowania Infinix Note 40 są bardzo przyzwoite, zwłaszcza w kontekście jego przedziału cenowego. Naładowanie baterii od 1% do 80% zajmuje około 45 minut, a moje testy potwierdzają tę informację. Note 40 naładował się od poziomu 5% do 82% w 41 minut, co praktycznie pokrywa się z oficjalnymi danymi. Jeśli ktoś nie chce "katować" baterii tak dużą mocą, może korzystać ze słabszych ładowarek lub po prostu ładować telefon bezprzewodowo z mocą do 15W na ładowarce indukcyjnej. Warto zaznaczyć, że producent wprowadził także wsparcie dla standardu MagCharge. Tak, skojarzenia są słuszne. Chodzi o magnetyczne pozycjonowanie, aby dopasować telefon do ładowarki indukcyjnej.

Podsumowanie

Infinix Note 40 wchodzi na rynek bez wielkiego szumu, ale zaskakuje wyjątkowo atrakcyjnymi specyfikacjami w swojej klasie cenowej. Za sugerowaną cenę niespełna 1200 złotych, otrzymujemy urządzenie wyposażone w funkcję szybkiego ładowania przewodowego do 45W oraz bezprzewodowego do 15W, a także bezprzewodową ładowarkę w zestawie, początkowo jako bonus. Ponadto, model ten oferuje doskonały ekran AMOLED z odświeżaniem 120 Hz i wysokiej jakości dźwięk z certyfikatem JBL, a także bogaty zestaw akcesoriów startowych, w tym etui (bardzo ładne, ze wsparciem dla MagCharge), szkło ochronne, szybką ładowarkę i słuchawki. Chociaż brakuje wsparcia dla sieci 5G, nie dla każdego będą to istotne niedogodności. W mojej ocenie, Infinix Note 40 to niewątpliwie jedna z najbardziej interesujących ofert w swoim segmencie cenowym i jakiekolwiek braki tj. optyczna stabilizacja obrazu, ładniejsze etui, więcej RAM‑u czy szybsze ładowanie do 70W – oferuje Note 40 Pro i pewnie na taki model bym się zdecydował. Oferuje naprawdę wszystko w tym przedziale cenowym.