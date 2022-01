Porażki Intela

Chciałbym napisać o porażkach Intela, w szerszej perspektywie. Jesteśmy w ciężkim momencie dla tej firmy, ponieważ sami nie mogą (odpowiednio szybko) przejść na nowy proces litograficzny, są niedobory układów scalonych ponieważ fabryki tsmc są zapracowane. Może Samsung będzie produkował układy dla Intela, czyli procesory, chipsety, mostki. Pamiętam w ostatniej generacji (10 lub 11) i5 wychodził podobnie jak i9, w pewnych warunkach, dlatego nie warto kupować modelu z najdroższej serii.

Ale intel produkował złe procesory dużo wcześniej. Intel Pentium 4 był niewypałem, konstrukcja nie była nieoptymalna, czyli zbyt długi potok wykonawczy i za wysoka częstotliwość. Bardzo tanie procki celeron D miały za mało cache, bo 128kB, później cache został podwojony, ale wciąż 256kB to za mało na dwa rdzenie. Ruszanie oknem na czystej instalacji XP powoduje maksymalne "użycie" procesora.

Powstał Intel Atom, z którym mam bardzo złe doświadczenia. N270 moim zdaniem ma za niską częstotliwość, za mało cache, brak ważnych instrukcji sse4, za mały pobór prądu (w porównaniu z core 2 duo) . To powoduje, że ten procesor naprawdę nie radzi sobie z codziennymi rzeczami. Próbowałem na tym procesorze zrobić cokolwiek, ale przeglądarka internetowa nie działa, chyba że wyłączę javascript.

Procesory Intel Core 2 Duo były bardzo dobrze dopracowane i stanowiły ważny krok w rozwoju procesorów Intel. E8400 ma nawet 6MB L2 współdzieloną z dwoma rdzeniami, nie ma L3. O szczegółach możecie przeczytać w linku poniżej.

https://www.pcworld.pl/news/Intel-Core-2-Duo-piekielnie-mocne-uderzenie,96095.html?amp=1

Podstawka LGA775 miała premierę w 2004r. i była wspierana (wychodziły na nią procesory) przez 7lat.

O dobrych procesorach nie będę pisał, po wprowadzeniu nowej serii intel core i3/i5/i7 procesory przez 10 generacji były względnie dobre. Przy 5gen wprowadzili 14nm, Quick Sync Video, i inne dobre rzeczy.

Intel® Memory Protection Extensions spotkały się z ogromną krytyką, mogły tworzyć nawet kolejne podatności. Idea była dobra, tylko sama konstrukcja nie. Jeśli kogoś interesuje ten poziom zabezpieczenia niech zerknie na Intel® Software Guard Extensions.

Technologia Anti-Theft nie miała zainteresowania, nie wiem jak miało by to działać w praktyce. Aby móc skorzystać z tej funkcjonalności, trzeba było wykupić klucz i zarejestrować go.

Dekadę temu Intel sprzedawał kody pozwalające na włączenie funkcjonalności na procesorze, zwiększać pamięć cache i zegar. (Intel Upgrade Service). Ostatnio w Linuksie wysłano patche wprowadzającą obsługuję takiego rozwiązania, co sugeruje, że mogą ponownie pojawić się takie procesory.

Intel wprowadził bardzo dobre zabezpieczenie przed kopiowaniem zawartości z HDMI, szyfrowanie HDCP, zostało złamane bardzo dawno temu i aktualnie najtańszy hdmi grabber będzie w stanie nagrywać chronione treści, np z dekodera.

Tak jak widać rozwiązania Intel nie są zawsze dobre. Intel Atom i Celeron D były złe podczas premiery i są zmarnowanym krzemem.